¿Sabe usted si podrá pensionarse? ABC de los cambios que se vienen

Por: Juliana Jiménez |

septiembre 19, 2024

El pasado 14 de junio se aprobó la reforma pensional en Colombia después de varios debates. Esta ley entrará a regir a partir del 1 de julio de 2025 y, mientras ese día se acerca, es indispensable para los colombianos entender los cambios que implica, cómo les afectará y cómo pueden prepararse para ese momento.

¿Cuál es el panorama actual de las pensiones en Colombia?

Se estima que en Colombia solo 1 de cada 4 personas se pensionan. Según cifras del DANE, a pesar de que el país cuenta con 23,3 millones de trabajadores ocupados, la informalidad es tan elevada que solo unos 5,3 millones cotizan efectivamente los 12 meses del año, es decir, solo alrededor del 23% del total de los empleados.

“Empecé a trabajar a los 17 cuando llegué de mi pueblo a Bogotá. Fui empleada en empresas de confección por más de 10 años, pero tuve que renunciar para cuidar a mis hijos y nunca más volví a cotizar”, afirma Yaneth Urrego, madre cabeza de familia quien a sus 49 años todavía no sabe si podrá pensionarse algún día. “Es difícil cotizar porque no siempre hay trabajo, y si se alcanza a ganar uno un mínimo mensual es mucho”, asegura.

Por esta razón, el Gobierno planteó la Reforma Pensional, con el supuesto de que así se ampliará la cobertura para que, quienes no tienen la posibilidad de acceder al derecho de pensión, puedan vivir una vejez digna.

El problema es que, además de la informalidad, Sergio Clavijo, Ph.D. en Economía y profesor de la Universidad de Los Andes, menciona que en Colombia existe poca construcción del ahorro, tanto en tiempo como en dinero.

“Para lograr una renta vitalicia, se estima que un colombiano debería tener ahorrados unos $250 millones. Los cotizantes de 1 salario mínimo, tras ahorrar los requeridos 25 años (1300 semanas), tan solo alcanzan alrededor del 31% de ese valor, mientras que los cotizantes de 2 salarios mínimos llegan al 62% de dicha renta”, explica.

El dinero restante para completar esa renta vitalicia procede del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y del Presupuesto General de la Nación. “Cerca de un 60% de los colombianos que cotizan lo hacen por debajo de 2 SML, lo que expone el gran esfuerzo fiscal que implica entrar a garantizar pensiones, así sean solo de 1 salario mínimo, pues representará cerca del 55% del PIB a horizontes de 25 años”, explica Clavijo.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema pensional en Colombia?

Su principal característica será la introducción del sistema de pilares, cada uno con características particulares como se explica brevemente a continuación:

Solidario: Para adultos mayores en situaciones de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad, a quienes se les entregará una renta básica solidaria de forma mensual, para asegurar las condiciones mínimas de subsistencia.

Para adultos mayores en situaciones de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad, a quienes se les entregará una renta básica solidaria de forma mensual, para asegurar las condiciones mínimas de subsistencia. Semicontributivo: Al alcanzar los 60 años (mujeres) y 65 años (hombres), quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, podrán recibir una renta vitalicia con lo que aportaron al sistema. Quienes tengan menos de 300 semanas, les serán devueltos sus aportes con ajustes por inflación. Esto quiere decir que, como no es lo mismo haber cotizado $1 millón hace 10 años que ahora, esos aportes se calculan con los precios actuales, para que no pierdan valor conforme ha pasado el tiempo.

Al alcanzar los 60 años (mujeres) y 65 años (hombres), quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, podrán recibir una renta vitalicia con lo que aportaron al sistema. Quienes tengan menos de 300 semanas, les serán devueltos sus aportes con ajustes por inflación. Esto quiere decir que, como no es lo mismo haber cotizado $1 millón hace 10 años que ahora, esos aportes se calculan con los precios actuales, para que no pierdan valor conforme ha pasado el tiempo. Contributivo: Aplica para quienes alcancen 1.300 semanas y la edad de pensión (57 años mujer y 62 hombre). Es este pilar, todos los afiliados cotizarán en Colpensiones el porcentaje correspondiente a los primeros 2,3 salarios mínimos de sus ingresos. Después de este monto, el excedente se cotizará en los fondos privados.

Aplica para quienes alcancen 1.300 semanas y la edad de pensión (57 años mujer y 62 hombre). Es este pilar, todos los afiliados cotizarán en Colpensiones el porcentaje correspondiente a los primeros 2,3 salarios mínimos de sus ingresos. Después de este monto, el excedente se cotizará en los fondos privados. Voluntario: Es un ahorro adicional para aumentar el saldo y tener una mejor pensión.

¿Qué cambios trae la reforma pensional?

A grandes rasgos, son 4 los principales cambios que establece la reforma:

Unificación de regímenes: Se pasa de dos sistemas que competían entre sí (público, gestionado por Colpensiones y privado, a cargo de los fondos pensionales), a uno solo complementario. Cotización obligatoria en Colpensiones: Todos los afiliados cotizarán en Colpensiones de forma obligatoria el porcentaje correspondiente a los primeros 2,3 salarios mínimos. Colpensiones será el único responsable del pago: Esta entidad se encargará de sumar tanto los aportes realizados allí como en los fondos de pensiones para pagar la mesada pensional. Enfoque de género: Para las mujeres se irá reduciendo progresivamente el requisito de semanas a partir de 2025. Cada año se descontarán 25 semanas de las 1.300, y desde el 2036 el requisito será de 1.000 semanas. Así mismo, se les reconocerán 50 semanas adicionales por cada hijo (máximo tres), lo que les permite acumular hasta 150 semanas.

¿Cómo prepararse para el momento en que empiece a funcionar la ley?

“Se escuchan tantas cosas, que uno ya no sabe que creer. Me preocupa no tener un ingreso cuando ya no pueda trabajar y perder lo que sí coticé por tantos años”, comenta Yaneth Urrego.

Cambios tan importantes como estos pueden generar incertidumbre. Para estar preparado e informado sobre las condiciones que tendrá a partir del 1 de julio de 2025, tenga en cuenta los siguientes consejos prácticos:

Al entrar a regir la ley, los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750, pueden beneficiarse del régimen de transición, es decir, la pensión de vejez les será reconocida de acuerdo con el sistema actual.

Para Alexander González, especialista en Finanzas Públicas y docente universitario, para quienes ganan más de 2,3 salarios mínimos y se encuentran en un fondo privado esto puede ser decisivo, pues pensionarse con las actuales condiciones podría representar una mesada pensional mayor que con la nueva reforma.

Si al 16 de julio de 2024 (que fue cuando se sancionó la ley de la reforma), tenía por lo menos 900 semanas cotizadas (hombres) y 750 (mujeres), y además le faltaban menos de 10 años para tener la edad de pensión, cuenta desde esa fecha con 2 años para recibir la doble asesoría y trasladarse entre Colpensiones y los fondos privados.

González explica que es conveniente trasladarse a Colpensiones para quienes cuentan con altos niveles de ingresos y tienen la expectativa de continuar cotizando de esa manera hasta completar las 1300 semanas.

“Si bien en Colpensiones no hay una devolución de los aportes, la mesada se calcula sobre el Ingreso Base de Cotización de los últimos diez años por lo que, con frecuencia en estos casos, las pensiones suelen ser mayores que en los fondos privados”, destaca.

Por otro lado, migrar de Colpensiones a un fondo privado, se recomienda para personas que tienen un bajo nivel de ingresos o que tienen pocas probabilidades de conseguir una pensión.

“Cuando alguien no logra pensionarse en el régimen privado, se les devuelve el ahorro que hicieron más los rendimientos, escenario que no sucede en Colpensiones. Además, las personas que esperan pensionarse al menos con un salario mínimo tienen la ventaja en los fondos privados de necesitar solo 1150 semanas. Finalmente recibirían lo mismo en cualquier régimen, pero en las AFP (Administradora de Fondos de Pensiones, es decir un fondo privado), lo harían en menos tiempo”, asegura González.

Esto en caso de que necesite y sea posible solicitar su corrección, sobre todo si se encuentra pronto a cumplir la edad de pensión y aún no tiene las semanas requeridas.

Si se encuentra en Colpensiones o ha pensado en trasladarse a ese régimen, tenga en cuenta que allí se calcula la pensión con el promedio de cotización de los últimos 10 años. Si trabajó en esos últimos 10 años, pero no cotizó, esas semanas podrían ser cruciales para aumentar el valor de su pensión.

Y si tiene menos de 900 semanas cotizadas (hombres) y 750 (mujeres) o gana menos de 2,3 salarios mínimos, ¿qué pasará?

Si está en Colpensiones, permanecerá en Colpensiones. Si está en una AFP, ahora cotizará obligatoriamente a Colpensiones. Sin embargo, el saldo que tiene en su cuenta individual lo seguirá administrando su AFP hasta el momento de la pensión.

Este es el caso de Yaneth, quien solo cuenta con 500 semanas cotizadas en un fondo privado a sus 49 años. Cuando cumpla la edad de pensión, en 2032, el requisito para las mujeres será tener 1.100 semanas. Si accede al beneficio adicional de disminución de 50 semanas por cada uno de sus 2 hijos, debería contar con al menos 1.000 semanas para pensionarse.

Para Yaneth, quien no podrá hacer parte del régimen de transición ya que no alcanzará a cotizar 250 semanas adicionales a julio de 2025, la recomendación es hacer un esfuerzo por cotizar constantemente y así lograr las 1.000 semanas requeridas y lograr pensionarse. Si cuando cumpla 60 años no cumple con ese requisito, haría parte del pilar semicontributivo y le sería otorgada una renta vitalicia con los aportes que hizo ajustados a la inflación, aumentados en un 3 % efectivo anual, más un subsidio del 30% que otorga el Gobierno (para los hombres este subsidio equivale al 20%).

Lastimosamente en su caso, Yaneth no cuenta con la posibilidad de recibir una devolución de los aportes que hizo a su fondo de pensiones, porque esto solo aplica para quienes hayan cotizado menos de 300 semanas.

Para finalizar, el consejo clave es ahorrar y cotizar constantemente mientras se encuentre activo laboralmente. Enán Arrieta Burgos, abogado y profesor universitario, asegura que, en comparación con las condiciones actuales, la reforma pensional disminuirá la mesada a la que eventualmente tengan derecho los colombianos. “Si usted gana más de 2,3 salarios mínimos, conviene que piense en un ahorro voluntario que complemente sus ingresos el día que se pensione”, afirma.