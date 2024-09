¿Izquierda o derecha pueden hacer los cambios en Colombia? ¿Hay más opciones?

Por: Fernando Ruiz R |

septiembre 18, 2024

Aunque es un poco prematuro (agosto de 2022), comienzan ya a sonar las encuestas y candidatos, para la presidencia en el año 2026. Esto es como un juego que le gusta mucho a la gente y que sirve para ir orientando a los votantes hacia un posible presidente, como ocurre hace décadas, como si el presidente por si solo puede solucionar los problemas crónicos del país, así que voy a esbozar las circunstancias que nos permiten ver si la izquierda ó la derecha u otros partidos pueden realmente iniciar la transformación que tanto requiere el país.

Siempre menciono que después de más de 100 años de gobiernos de las élites, que son de derecha, con Petro y el Pacto histórico llegó a la presidencia no al poder, el primer gobierno de izquierda y digo no al poder, porque el poder no solo es el ejecutivo, sino el legislativo, el judicial, el electoral, los grandes medios de comunicación, que tanto influyen en la opinión pública y las fuerzas armadas. Todos los anteriores poderes, salvo las fuerzas armadas, que deben ser neutrales, siguen dominados por los partidos de la derecha. Por eso vemos que las reformas que propone Petro son muy difíciles que las apruebe un Congreso dominado por la derecha, salvo algunos miembros progresistas de los partidos liberal, de La U y en menor medida el conservador, que con su apoyo se ha logrado la aprobación de la reforma pensional, pero que le falta un camino difícil por recorrer.

Había mucha esperanza, pero también ignorancia, sobre el verdadero poder en un país, en que el primer gobierno de izquierda iniciara siquiera los cambios de fondo, pero estamos viendo, que esto no se está logrando, por diversos factores.

Oposición de las élites y de sectores de la clase media.

Las élites y sectores de la clase media con sus partidos de derecha: Liberal, de la U y Conservador y de la ultraderecha: Centro Democrático y Cambio Radical, se sabía que iban a oponerse a todo cambio que implique afectación a sus intereses; no se ve que después de más de 100 años de gobiernos, se preocupen por la suerte de la mayoría del pueblo y sus necesidades. Ellos están muy conformes con su situación económica y social y no quieren que haya cambios de fondo. Lo que no se entiende es cómo pueden estar conformes con la situación de inseguridad y violencia, que afecta a todas las clases sociales y que no han podido solucionar en sus gobiernos, porque atacan los efectos y no las causas, que no son más que los problemas sociales crónicos ó ¿es que esta “inseguridad y violencia eternas” sucede en los países de gran desarrollo económico y sobre todo social?

Falta de visión política del gobierno de Petro.

Por otra parte, Petro y su Pacto Histórico en su afán en llevar a cabo sus reformas, están cometiendo errores de cálculo y de visión política, pues son minoría en el Congreso y aún así pretenden que sin concertar sus reformas e iniciativas las aprueben en su totalidad, sin negociar nada. Las únicas reformas que han salido adelante son la reforma tributaria y la reforma pensional y ésta última no es seguro que se ponga en vigencia, pues tiene muchas demandas en contra y queda pendiente su aprobación por parte de la Corte Constitucional. Es que los problemas crónicos, hay que irlos solucionando poco a poco y no creer que un período de cuatro años, se pueden resolver. Ojalá que no pase que al final de estos cuatro años de gobierno de Petro, no resulte peor el remedio que la enfermedad. Además, la izquierda con esa actitud radical de tratar de imponer sus ideas y las frecuentes peleas y controversias de Petro con sus opositores, en vez de solucionar los problemas, los puede agravar.

Errores de Petro, el Pacto Histórico y escándalos de corrupción de familiares y de altos funcionarios.

Petro y algunos de sus familiares y altos funcionarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción, igual que en todos los gobiernos de la derecha anteriores, pero que se han visto magnificados por los principales medios de comunicación, cuyos dueños son poderosos grupos empresariales y que por supuesto le tienen aversión a Petro y su ideología de izquierda. También el gobierno ha cometido y sigue cometiendo errores; entre los más destacados son el manejo de la reforma a la salud, queriendo partir de cero, sin ninguna concertación, no dejando lo bueno que hay y arreglando lo malo, especialmente la cobertura y calidad de la salud en los municipios y en las zonas rurales, con lo cual el sistema de salud se ha deteriorado aún más. Pretender acabar con la exploración y producción de los hidrocarburos, para contribuir a bajar la contaminación, cuando la contribución de Colombia a esta es mínima, comparada con la de los países desarrollados, que son los principales contaminadores del mundo. Además, lo hidrocarburos son la principal fuente de ingresos del estado y sin la venta de éstos, las finanzas públicas se ven muy afectadas. La paz (aunque no total), que es muy importante para al menos rebajar la “violencia e inseguridad eternas” del país, ha conllevado a negociar con los grupos armados, pero el gobierno por su afán de conseguir la paz les ha dado muchas ventajas a estos grupos, que si bien tienen un origen político, hace años renunciaron a sus objetivos políticos y ahora son unos grupos criminales más, que utilizan los diálogos para fortalecerse, sin que tengan una intención verdadera de dejar las armas, pues sus principales ingresos provienen del crimen y la guerra. El mal manejo del paro y bloqueo de los camioneros. El subsidio al combustible diesel desde hace años, ha ocasionado un gran déficit en las finanzas del país. Como es una medida tan impopular los gobiernos anteriores al gobierno de Petro, nunca tomaron la decisión de solucionar el problema, sino que lo dejaron para el siguiente gobierno y así y así por muchos años, hasta que como todos nuestros problemas, se convirtió en crónico y casi imposible de solucionar. El gobierno tiene razón en tomar la medida de aumentar el precio del galón, como lo ha venido haciendo hasta acabar con este subsidio, que desangra el erario público y los transportadores que son los más afectados con la medida por supuesto protestan, pero al estilo Colombiano, haciendo bloqueos, que perjudican a todo el mundo, sin importarles el perjuicio que pueden causar a la gente, no les importa perjudicar a los niños de los colegios que no pueden tener clases ni recibir su plan de alimentación, personas enfermas que tienen que recibir atención médica, a los miles de trabajadores que tienen que llegar a pie a sus trabajos y hogares, impidiendo también la llegada de alimentos; por su parte el gobierno ni llegaba a un acuerdo con los camioneros en la mesa, ni autorizaba a las autoridades locales a levantar los bloqueos por la fuerza legítima , así que dejó que la carga principal la llevara el pueblo, principalmente las clases populares, que siempre en estos casos son las más perjudicadas. El acuerdo entre el gobierno y los camioneros no los exime a éstos de su responsabilidad, por los grandes perjuicios que han ocasionado a la población y el gobierno por su mal manejo y ambigüedad en la solución del problema.

Afán e incomprensión de los votantes.

Después de décadas de gobiernos que le prometen a la gente solucionar los problemas crónicos del país, pero por supuesto que nunca cumplen con lo dicho, la gente está desesperada y cansada con su precaria situación y por esta razón la izquierda con Petro ganó la presidencia (el poder ejecutivo), no el poder en su totalidad. Esto hace que las personas quieran que los cambios se hagan muy rápido y cuando esto no sucede se decepcionan y se ponen en contra del gobierno de turno. Petro y la izquierda no es ajena a esta situación, la diferencia es que al ser un gobierno diferente a los de la derecha, la gente erróneamente creía que con la sola presidencia se podían hacer los cambios y su decepción es mayor.

Desinterés de los inversionistas nacionales internacionales en invertir.

Una de las cosas más importantes para que un país pueda salir de la pobreza, es que el capitalismo se pueda desarrollar plenamente, como ha sucedido en la China, Corea del Sur y aún en los países Nórdicos, que eran países pobres, pero que gracias al gran desarrollo del capitalismo lograron salir de la pobreza. En Colombia y en América Latina en general, los medios de producción (tierras, fabricas, máquinas etc), siempre han estado en manos de unos pocos (élites) y por lo tanto se tiene un capitalismo raquítico y subdesarrollado. En el año 2023 Colombia tuvo un PIB per cápita de 6.163 dólares, comparado con Albania, el país más pobre de Europa, cuyo PIB per cápita fue 8.368 dólares, así que estamos muy atrasados en el desarrollo del capitalismo. Entonces no hay oportunidades para todos, que es cuando aflora la creatividad y se fundan muchas fábricas y empresas, que son las que generan los empleos. Mientras esto no suceda no hay reforma laboral que valga, pues el desempleo y la informalidad seguirán campantes. Ahora bien, para que el capitalismo se pueda desarrollar se necesita la inversión, interna y principalmente la externa, pero los inversionistas le tienen mucha desconfianza a los gobiernos de izquierda, pues éstos son inciertos y menos confiables para ellos, así que la inversión en un gobierno de izquierda se puede ver muy afectada, máxime si el gobierno comete errores y no proporciona un clima de confianza.

Pésima imagen de la izquierda en América Latina.

La pésima imagen y desprestigio de los gobiernos de izquierda dictatoriales de Cuba, Nicaragua y ahora de Venezuela, son un factor en contra del gobierno de Petro; también los grupos armados Colombianos que tuvieron un origen político de izquierda, pero que ahora son unos grupos criminales más, que asolan a Colombia. Los gobiernos de izquierda democrática de Brasil, México y Chile, aunque han tenido un buen desempeño, tampoco han logrado siquiera iniciar la transformación a fondo de estas sociedades excluyentes, así que la percepción de las personas es que la izquierda tampoco es la vía para los cambios.

¿Quiénes entonces pueden iniciar los cambios de fondo?

En conclusión, las élites con sus partidos de derecha, que han dejado una herencia de desigualdad, pobreza, atraso, inseguridad, violencia y corrupción y ahora la izquierda con Petro y su Pacto Histórico, con sus errores, escándalos y falta de visión política, están desperdiciando la oportunidad histórica de iniciar los cambios de fondo. Así que estas dos corrientes ideológicas no parece que puedan dar inicio a solucionar los problemas crónicos del país ¿entonces la pregunta es quiénes? Bueno, hay que comenzar diciendo que una sola persona por inteligente que sea no puede ser la solución, ésta debe ser propiciada por un partido político, como ha sucedido en los países más adelantados socialmente en el mundo, la ideología debe ser de centro, que no siga polarizando el país y que no se oponga a los cambios, por buenos que éstos sean, simplemente porque proviene de sus opositores de derecha ó de izquierda. El partido puede ser de estilo socialdemócrata, similar al de los partidos de los países Nórdicos, que guardando las diferencias culturales y de idiosincrasia,

han llevado mucha prosperidad a estos países, que hace años también fueron pobres y atrasados. La socialdemocracia no es un partido de corte socialista, porque por el contrario desarrolla con fuerza el capitalismo, que en nuestros países es raquítico y atrasado; se dice social porque lucha por disminuir la pobreza y la desigualdad, haciendo que el estado intervenga para lograr esto; demócrata porque sigue los valores y principios de la democracia. Además, lucha frontal contra la corrupción, que tanto daño hace robándose el dinero del estado y que falta mucho para los planes de desarrollo del capitalismo y programas de bienestar social. Bueno, pero alguien diría, pero todo esto y más está en los programas de los partidos de la derecha y de la izquierda; sí la gran diferencia es que en estos países, esto no se quedan solo en palabrería de los políticos para lograr votos, sino que lo cumplen y esa es una diferencia en lo cultural, en la idiosincrasia y en el elevado nivel educativo que tienen estas sociedades. ¿Podemos aplicar sus valores y principios? ¿Nuestros políticos de cualquier ideología que comienzan a lanzarse al ruedo y los partidos a los que pertenecen y apoyan, cumplen estos requisitos? ¿ó es lo mismo de siempre? ¿Hay algún partido en Colombia diferente de la derecha ó la izquierda, por el cual las personas puedan votar para iniciar los cambios reales? ¿ó habría que intentar crearlo?