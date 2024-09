Las ‘indisciplinas’ que le costaron el mundial femenino a la selección; “mucho baile, poca práctica"

.Publicidad.

Después de la eliminación de la selección Colombia femenina del Mundial femenino sub-20, las críticas por parte de los aficionados y la prensa ante su pésima actuación en los cobros de tiro penal no se hicieron esperar. El equipo tricolor no anotó ninguno de los 3 penaltis que cobró frente a Países Bajos y despertó todo tipo de rumores sobre si en los entrenamientos habían practicado, o no, los tiros desde los 12 pasos. Pues, en las últimas horas, Adrián Magnoli, reconocido periodista argentino, reveló que la eliminación, efectivamente, pudo ser resultado de una mala preparación, por cuenta de actitudes inadecuadas en la concentración.

La selección Colombia femenina terminó eliminada del Mundial sub-20 después de haber empatado 2-2 en los 90 minutos, y haber caído 3-0 en los penales. Foto: lafcfem

Musiquita y baile en la concentración de la selección Colombia femenina

Fue a través de los micrófonos de MecaTV Oficial donde Adrián Magnoli dio detalles de los casos de “indisciplina” que se vivieron dentro del combinado femenino. Según comentó, una fuente cercana a la Federación Colombiana de Fútbol le dijo que las jugadoras habían tenido actitudes muy lejanas a la seriedad que se debe tener en este tipo de torneos y que, lejos de estar enfocadas en los partidos y en los posibles caminos para ganar, se les vio con mucho baile y mucha recocha.

“Me contaron, la disciplina de las chicas en concentración de la selección sub-20 no fue la adecuada. Mucha joda, mucha musiquita, mucho bailecito, mucha preparación de la celebración, de coreografías y poco entrenamiento de patear penales. Se vio” fueron las palabras del comunicador, quien, además, criticó el actuar de algunas futbolistas durante el partido. Según sus palabras, jugadoras que salieron de la cancha se pusieron a jugar a la “botellita” en el banco de suplentes, mientras el compromiso se encontraba con ventaja para la tricolor.

Estos casos de "mal comportamiento" por parte de las jugadoras de la selección Colombia femenina también se suman a las críticas que han recibido a través de las redes sociales por cuenta de su prepotencia, pues en algunos videos que se han compartidos se ha visto como ignoraron a varios fanáticos, algunos de ellos niños, a la salida del hotel, negándoles fotografías, autógrafos o un simple saludo.

