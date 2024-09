El reconocido actor colombiano que fue detenido por violencia intrafamiliar; esta podría ser su condena

.Publicidad.

Seguramente muchos tengan presente el nombre de Fernando Arango, por algunas producciones en las que participó. El actor colombiano, fue parte de más de 30 proyectos de la televisión colombiana, por lo que es posible que muchos lo reconozcan. Sin embargo, el hombre hoy se encuentra en el ojo del huracán, por un presunto caso de violencia intrafamiliar. De hecho, en varios medios del país, ya está rondando esta noticia que tiene indignados a muchos. Además del testimonio dado por la pareja del actor, su estado ha causado mucha molestia y muchos piden una condena justa. Este podría ser el tiempo que el actor enfrentará en dado caso de que se pruebe el delito.

Fernando Arango, actor colombiano, podría enfrentar la cárcel de ser hallado culpable

El pasado 6 de septiembre, se realizó la captura de Fernando Arango por parte de la Policía en Manizales. La detención se realizó, después de que el actor agrediera físicamente a quien era su pareja, Juliana García. Ahora bien, la mujer habló para el programa La Red, donde contó cómo fue que ocurrieron los hechos. Según relató, la pareja llegaba de una reunión familiar y ambos estaban "prendidos". Al parecer, Fernando empezó a orinar en el closet, por lo que la mujer para evitarlo, le gritó. El relató de la mujer asegura que tras el reclamo, el hombre empezó a golpearla brutalmente.

..Publicidad..

|Le puede interesar Matilde Lemaitre, la cartagenera que le tenía miedo a las cámaras y ahora brilla en Klass 95

...Publicidad...

Cuenta Juliana García que sufrió fuertes lesiones, en su rostro, la sien y la mandíbula. Por lo que se pudo saber, la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar, el cual no fue aceptado por el actor colombiano. Finalmente, se le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad. De esta manera, Fernando Arango quedó en libertad con la restricción de no acercarse a su pareja mientras continúa el proceso. Además de esto, el programa La Red, también compartió las imágenes de la captura del actor. Por supuesto que este caso, que ha causado gran indignación, también ha dejado muchas preguntas.

....Publicidad....

Imagenes de la captura de Fernando Arango. Fotos tomadas de: La Red.

Hay quienes quieren saber qué podría pasar con el actor. Según el abogado de la víctima, si se prueba el delito de violencia intrafamiliar, el actor podría enfrentar unos 4 años de prisión. Es que, este delito no es excarcelable. Habría que esperar para saber qué decisión se toma frente a este caso.

Vea también: