¡El triunfo de Roglič en el Giro, un premio a la fortaleza!

El ciclista esloveno se consagró campeón del Giro de Italia

En un final, casi que, en términos futbolísticos, Primož Roglič consiguió por primera vez el título del Giro de Italia, considerada la segunda competición más importante del mundo, después del Tour de Francia y seguida en tercer lugar de “La Vuelta” a España.

El Giro tuvo bastantes momentos de emoción, pero también de decepción y frustración, como en el caso del retiro forzado del belga Remco Evenepoel, por corona virus siendo líder de la competencia en esos momentos y uno de los más firmes candidatos al título.

Pero al final el título se definió en la penúltima etapa, una crono escalada, en la cual el ciclista esloveno voló y le sacó 40 segundos al británico Geraint Thomas líder hasta ese momento y dejándolo en segundo lugar, aventajándolo por 14 segundos. El portugués Joao Almeida tercero en la disputa tampoco pudo descontar nada conservando el tercer lugar, además de consagrarse como el mejor de los jóvenes.

Primož Roglič consigue no sólo para él, sino para Eslovenia el primer título en el Giro de Italia. El ciclista europeo ha tenido una larga trayectoria desde cuando de la nada comenzó a figurar como una figura relevante en el ciclismo ganando una etapa en el Giro de 2016 y después de haber superado una etapa, no ciclística, sino de su vida, pues estuvo a punto de perder la vida en un accidente como esquiador profesional. Su constancia y trabajo en la bicicleta estática le creo el amor y la pasión por el ciclismo.

Roglič estuvo a punto de ser campeón del Tour de Francia en 2020, pero coincidencialmente, en la penúltima etapa, también una contra reloj, perdió el título con su compatriota Tadej Pogačar y por lo tanto quedando subcampeón.

Su consagración se ha consolidado poco a poco tras ser campeón de la Vuelta a España en 2019, 2020 y 2021 y tercero en el Giro de 2019 y ahora campeón del Giro en 2023. En los Medios del mundo ha comenzado a llamársele “El águila” no sólo porque voló en la contra reloj sino por su celebración con el salto de esquiador, recordando su proceso y transformación de un deporte a otro, por aquellas “fatalidades de la vida”, que cuando se cambian y se persevera, se convierten en “circunstancias afortunadas”.

Eslovenia se siente feliz porque el triunfo de Primož es un acontecimiento nacional y destacar que siempre en sus triunfos y actos de premiación se le ha visto e acompañado de su esposa y su pequeño hijo (incluso desde cuando ella estaba embarazada). Talvez también influyó la presencia de los aficionados que atravesaron la frontera para apoyarlo en la crono. La mala suerte le ha acompañado en ocasiones como cuando perdió el título del Tour, pero ahora todo cambió y a pesar de las fallas de las bicicletas y las caídas logró este importante título.

Felicitaciones a Geraint Thomas y Joao Almeida quienes completaron el Podio y a todos los valientes que terminaron el Giro. El ciclismo es un deporte de grandes deportistas. No es fácil estar sentado 5 y hasta 6 horas sentado en una bicicleta durante 21 días, en terrenos planos y montañosos y rodeados de aficionados imprudentes que ponen en riesgo la integridad y la vida de los ciclistas.

En Colombia el Giro no tuvo la misma trascendencia de años anteriores porque a pesar de que es el supuesto país de “la bici” si un colombiano no está en el liderato y con la opción de ser campeón pierde emoción, o más bien apoyo. Eso demuestra que los colombianos somos, influenciados por los narradores escandalosos, una partida de falsos aficionados. De alguna manera eso se sigue dando con personajes que, aunque ya no están en la radio o televisión tienen sus propios canales de YouTube con el sólo triunfo de etapas (sobresaliente desde luego) arman el escándalo y colocan a estas alturas de la vida el himno Nacional.

Importante desde luego resaltar los nombres de Einer Rubio y Santiago Buitrago por sus triunfos individuales en las etapas 13 y 19, esta última la llamada etapa Reina, por tener las subidas, o Premios de montaña, más altas. Me sorprendió aquí como “Goga” la narradora oficial de “Caracol” a quien hace años le critiqué su forma exagerada de narrar el triunfo de los colombianos, ahora es muy moderada; tanto que, escuchándola en el triunfo de Santiago, ahora me pareció que le faltó un poco de emoción. Y cabe destacar el trabajo en equipo de Caracol Televisión con Goga, Santiago Botero, John Jairo Osorio y Ricardo Orrego.

