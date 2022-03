El punto débil de Luis Diaz que podría alejarlo de la élite del fútbol

.Publicidad.

Después de la más reciente fecha eliminatoria, donde la selección colombiana goleó a Bolivia 3 -0 en Barranquilla, y donde Luis Díaz fue pieza fundamental anotando un gol y haciendo una asistencia, un tema preocupa al jugador nacido en barrancas, guajira.

Recientemente, su técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, habló sobre la calidad del jugador colombiano. Según el alemán, Diaz ha tenido un rendimiento prometedor en el conjunto inglés, pero existe un problema que, personalmente, espera que el futbolista arregle lo más pronto posible.

En aras de seguir aportando a Lucho toda su experiencia como técnico, Klopp desea que Diaz aprenda lo mas pronto posible ingles, ya que la falta de comunicación entre ambos puede ser un obstáculo para que el delantero colombiano se gane la titularidad en Anfield.

La sinceridad ante todo 😆 🇨🇴 Luis Díaz, nuevo refuerzo del Liverpool, se presentó ante Jürgen Klopp y tiró: "cero inglés". 😉 "Yeah, yeah, no problem", le contestó el DT. pic.twitter.com/mSgzJDYmXr — Diario Olé (@DiarioOle) February 4, 2022

“Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Él está aprendiendo, yo no, así que tendremos que esperar hasta que su inglés mejore.” dijo el técnico alemán.

Por el momento, Lucho tiene su cabeza puesta en el próximo partido frente a Venezuela, juego que definirá si Colombia clasifica o no al mundial de Qatar 2022. Después de eso, tendrá que poner toda su entrega a aprender inglés, y claro, a seguir demostrando toda su calidad en Inglaterra.