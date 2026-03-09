- El Pacto Histórico fue el partido que más senadores logró y estos son los 10 nombres que van seguros

El partido del gobierno superó la votación de hace 4 años y con la exministra Carolina Corcho como cabeza de lista llegarán pesos pesados y caras nuevas al Congreso

El Pacto Histórico superó el empujón de 2,3 millones de votos que le dio la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Esta vez, además de tener una lista cerrada, al igual que la tuvo hace cuatro años, tuvo una lista cremallera impulsada por el candidato presidencial Iván Cepeda. Esto quiere decir que se intercalaron los aspirantes entre el hombre más votado y la mujer más votada, con la intención de asegurar una representación paritaria.

Carolina Corcho

En el primer lugar de la lista de aspirantes al Congreso está la exministra de Salud Carolina Corcho, quien ocupa este lugar luego de haberse medido con Iván Cepeda en la consulta presidencial del 26 de octubre y haber quedado segunda con 678.962 votos.

La radicalidad de su propuesta de eliminar las EPS del sistema de Salud la sacó del Ministerio en 2023. Desde entonces Corcho empezó su campaña presidencial, la cual se encuentra bajo la lupa de las autoridades electorales, porque reportó millonarios ingresos de parte de un restaurante que no existe, según informó Catherine Juvinao. Además, Corcho ha sido cuestionada por su escasa capacidad para lograr consensos.

También puede ver: La polémica exministra Carolina Corcho, el gallo tapado del Petrismo para las presidenciales del 2026

Pedro Hernando Flórez

Flórez es un químico sincelejano que llegó al Senado en 2022 sin haber tenido ninguna trayectoria de izquierda. Es la ficha del clan Torres, liderado por su suegro Euclides Torres, quien está salpicado en el caso de Nicolás Petro y la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Evento de la P en Barranquilla en el que Gustavo Petro lanzó oficialmente su candidatura

El clan Torres es conocido por financiar una tarima en forma de P en Barranquilla y por tener un fortín electoral en Puerto Colombia, Atlántico. Flórez obtuvo 185.029 votos en la consulta interna que hizo el Pacto Histórico en octubre de 2025. Como senador, el sincelejano estuvo en la Comisión Sexta, que se encarga de temas de transporte y movilidad, donde promovió un proyecto de ley que le permitió a su suegro ampliar su negocio de fotomultas, trámites de licencias y sistemas de control vial en varias regiones de Colombia.

También le puede interesar: El poderoso clan Torres de la Costa Atlántica que pesa en el gobierno Petro

Carmen Patricia Caicedo

Carmen Patricia fue asesora de la dirección general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Allí se asoció con contratistas de la ANT para que le movieran su campaña en la consulta interna del Pacto. Llega como la nueva cara del Pacto al Senado, mientras su hermano Carlos Caicedo (exgobernador del Magdalena) afianza su candidatura presidencial por el movimiento Fuerza Ciudadana.

Los hermanos Caicedo dirigieron la campaña presidencial de Petro en el Magdalena. Patricia sacó 74.982 votos en la consulta de octubre pasado, los cuales la pusieron como la mujer que obtuvo más apoyo. De ahí que ocupe el tercer lugar de la lista de aspirantes al Senado.

También puede leer: Carlos Caicedo le ganó el pulso a Petro en el Magdalena y puso gobernadora: Margarita Guerra

Wilson Neber Arias

Arias es de los experimentados dentro del Pacto. Sacó 171. 337 votos en la consulta interna de octubre, los cuales le aseguraron el cuarto lugar de la lista cerrada.

Arias es militante de la izquierda desde que era líder del sindicato del SENA. Fue quien llevó la movilización de los estudiantes del SENA al Congreso para impulsar la aprobación de la Reforma Laboral.

El SENA completa 24 días de paro nacional: SINDESENA denuncia graves amenazas a la entidad e irregularidades.



Hago un llamado al Director general del SENA doctor Jorge Londoño @JorgeELondono, para que resuelva a la mayor brevedad los justos petitorios para bien de la entidad. pic.twitter.com/47DYelrC93 — Wilson Arias (@wilsonariasc) October 30, 2025

Laura Cristina Ahumada

Ahumada es otra de las nuevas caras del Pacto en el Senado. Inicialmente su aspiración había sido anulada por los líos de su esposo Jonathan Vásquez, exalcalde de Barrancabermeja imputado por ganar las elecciones con presunta compra de votos, y por la cercanía de Ahumada con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Sin embargo, el Pacto se movió en una apuesta por no bloquear ningún aspirante “por delitos de sangre”, por lo cual entró en la lista de aspirantes y consiguió la segunda mayor votación entre las mujeres con 68.940 votos.

También puede leer: El exalcalde de Barrancabermeja desafía la decisión de la Procuraduría de suspenderlo

Walter Alfonso Rodríguez

Más conocido como “Wally”, es un abogado e influencer sin ninguna trayectoria política que logró sacar 137.821 votos en la consulta interna del Pacto, jalonado por sus 543 mil seguidores de Youtube, la plataforma donde publica su contenido respaldando al gobierno Petro.

Durante el mandato de Petro, Walter Alfonso se ganó un contrato con RTVC para conducir el programa “Política al revés”, junto a su colega de redes Levy Rincón, con el que tenian como propósito desnudar la política por medio del humor.

También puede leer: Esta es la millonada que se ganará Wally Opina por 6 meses de trabajo en RTVC

Aida Yolanda Avella

Es una de las personas con más trayectoria dentro de la lista. La socióloga boyacense es una de las sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica y participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En 2022 ocupó el tercer lugar dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico y en la consulta de octubre de 2025 validó su fuerza con el respaldo de 50.120 votos.

También puede leer: Una revolucionaria al Congreso de la República

Ferney Silva Idrobo

Tras quemarse en su intento de llegar a la Alcaldía de Popayán, llegó al Pacto Histórico en 2022 bajo el ala de Luis Fernando Velasco, imputado por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.

En 2022 pusieron a Silva en la posición 30 dentro de la lista cerrada del Pacto, con posibilidades nulas de que llegara al Congreso. Su padrino político Velasco intervino y Silva fue reacomodado en la posición 22, desde la que consiguió entrar tras la muerte de Piedad Córdoba. En la consulta de 2025 sacó 90.450 votos, que se dice recogió en el Cauca, donde ha trabajado y es ampliamente conocido.

También puede leer: Quiénes son los indígenas que lideran la Minga que estará en Bogotá en la marcha del 18 marzo

Yuli Esmeralda Hernández

La actual senadora consiguió 42.166 votos que la pusieron dentro de los diez primeros del Pacto. Llegó al Senado en 2022 de la mano de Camilo Romero, quien compitió con Petro en la consulta presidencial del Pacto Histórico. Se ubicó en la Comisión Quinta, de medio ambiente, donde fue autora de la Ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros y las peleas de gallos.

También le puede interesar: Colombia les cierra las puertas a las corridas de toros tras fallo definitivo de la Corte

Carlos Alberto Benavides

Los 77.623 votos que sacó Benavides en la consulta de octubre le dieron el paso casi que asegurado para repetir su periodo en el Senado. Aterrizó en 2023 al Pacto Histórico como reemplazo de Gustavo Bolivar. En su periodo legislativo impulsó proyectos de economía popular. Antes de eso fue director del Polo Democrático.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..