- Son 17 de la lista armada por el ex presidente Uribe los que llegan al Senado por el Centro Democrático

Encabezada por Andrés Forero, la bancada estará conformada por caras nuevas de las regiones y veteranos quedándose por fuera el y otros reconocidos dirigentes del CD

Para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia, el partido Centro Democrático obtuvo 17 curules para el Senado durante el período 2026-2030, aumentando en 4, las 13 curules en el Senado que obtuvo para el periodo 2022-2026, y renovando cerca del 80 % de su equipo. Para estas elecciones, el partido inscribió una lista cerrada conformada por 25 candidatos, donde el último nombre era del ex presidente Álvaro Uribe.

Andrés Forero:

Economista de la Universidad Católica de Chile con magíster en Gestión Pública de la Universidad de Los Andes. Fue uno de los fundadores del Centro Democrático en 2013, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Llegó a la Cámara por el Centro Democrático en 2022 luego de ser dos veces concejal de Bogotá (en 2019 fue el concejal con la mayor votación de su partido en la capital). Como concejal fue un duro crítico de la alcaldía de Claudia López y encabezó la oposición a proyectos como el aumento de impuestos para empresarios.

Renunció al Concejo para aspirar a la Cámara en fórmula con el senador Miguel Uribe Turbay (q. e. p. d.). Ha sido una figura destacada en la oposición al gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas relacionados con la reforma a la salud y la reforma pensional. Intentó revivir los tres días sin IVA y propuso reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela (2023).

Rafael Nieto

Abogado Javeriano, exviceministro de Justicia en el primer gobierno de Álvaro Uribe y reconocido constitucionalista. Fue precandidato presidencial por el Centro Democrático en 2018. Es cercano al expresidente Uribe, a quien ha defendido públicamente en la batalla jurídica contra el senador Cepeda. Ha sido analista en varios medios, pero hasta ahora no ha ostentado un cargo de elección popular.

Claudia Margarita Zuleta

Optómetra y abogada. Diputada del Cesar desde 2020, fue candidata a la Gobernación del Cesar por el Centro Democrático en 2019 y 2023, en ambas ocasiones fue derrotada por los candidatos del clan Gnecco. Es hija del cantante Poncho Zuleta, y representa a la nueva generación del uribismo. Su campaña tiene el foco en Cesar y La Guajira, departamentos donde ha defendido la minería legal como parte de su futuro. Su exesposo, el fallecido líder conservador Luis Humberto Gómez, fue condenado por colaborar y financiar a grupos paramilitares en Tolima.

Enrique Darío Cadavid

Abogado de la Universidad de Medellín. Llegó a la Cámara por Antioquia para el período 2022-2026 en su segundo intento, con más de 56 mil votos. Inició en el uribismo como coordinador de juventudes en la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y entonces también asumió como jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo de Álvaro Uribe en el Senado, con quien tiene una lealtad personal que se ha visto en la defensa que ha hecho del expresidente.

Tiene votos en Antioquia, particularmente en el Área Metropolitana de Medellín. Su figura combina lealtad a Uribe con una férrea crítica a las reformas del gobierno y a políticas puntuales como la Paz Total. Ha criticado la injerencia de Petro en temas mineros y de vocación agrícola en Antioquia.

Julia Correa Nuttin

Abogada de la Universidad EAFIT, proveniente de una familia de tradición empresarial, ha sido candidata al Concejo y al Senado por el Centro Democrático, pero no ha logrado los votos necesarios. Pese a que buena parte de su carrera la ha hecho en el sector privado, lleva varios años como voluntaria del partido y cercana a Uribe.

El expresidente Uribe no logró retornar al Senado pero fortaleció la presencia del Centro Democrático con 17 curules. Un premio a su trabajo organizado de oposición

Carlos Meisel

Politólogo y cantante barranquillero. Se eligió como concejal de Barranquilla por el Centro Democrático en 2016, pero renunció al año siguiente para aspirar al Senado donde fue escogido como el senador más joven para el período 2018-2022. Este año completa dos períodos consecutivos en esa corporación y afronta su tercera aspiración. Ha sido crítico del gobierno Petro y en su partido destacan su conocimiento en temas presupuestales desde la Comisión Cuarta. Cercano a Álex Char, se concentra en los temas del Caribe, con banderas como el ajuste de las tarifas de energía, problema que golpea con particular fuerza a esa región.

María Claudia Posada

Abogada con estudios en Ciencia Política. Ha hecho su carrera en el sector privado y ha sido asesora de entidades estatales. Ha sido crítica del actual gobierno en medios de comunicación como El Colombiano y La República. Es cofundadora de la Fundación Librement, organización que busca promover y defender las ideas liberales y propone reducir la intervención estatal. Es la primera vez que busca un cargo por elección popular y entró a la lista con un perfil con el que Uribe busca atraer opinión en Antioquia.

Honorio Miguel Henríquez

Abogado de la Universidad de La Sabana. Fue funcionario en el primer gobierno de Álvaro Uribe, director de la Escuela Superior de Administración Pública y gobernador encargado de Córdoba. Muy cercano al expresidente Uribe, ha sido senador por el Centro Democrático desde 2014, este sería su cuarto periodo. Samario, su foco de acción es Magdalena y la Costa Caribe, donde su círculo familiar ha tenido poder. Es sobrino del exgobernador y exsenador Miguel Pinedo, quien fue condenado por parapolítica por sus vínculos con las AUC en el Tayrona.

José Alirio Barrera

Es reconocido en el departamento de Casanare por su origen campesino y su estilo de vida como llanero y domador de caballos, lo que le ha valido el apodo de "el senador bachiller", debido a su formación educativa, aunque recibió un honoris causa en Administración. Antes de llegar al Senado, fue gobernador de su departamento, precandidato presidencial de su partido y hoy busca su segundo periodo en el Senado. Su cuñado fue gobernador de Casanare y, una de sus primas, fue senadora. Su esposa aspiró a la Gobernación en 2023, pero no quedó elegida.

Esteban Quintero

Abogado nacido en Rionegro, Antioquia, es una de las figuras más influyentes del Oriente Antioqueño, donde tiene buena parte de su capital electoral. Empezó en el Partido de la U y se eligió diputado en Antioquia con 25 años. Llegó al uribismo tras apoyar a Óscar Iván Zuluaga en 2014 y ser jefe de debate de Andrés Guerra en su aspiración a la Gobernación de Antioquia en 2015. Trabajó con Álvaro Uribe en el Senado, fue representante y hoy busca su segundo periodo en el Senado. Su padre fue el exsenador Rubén Darío Quintero, quien fue condenado a siete años de cárcel por parapolítica.

Enrique Cabrales

Administrador de empresas con estudios en Gobierno y Gestión Pública. Cartagenero, es hermano de Isabel Sofía Cabrales, nuera del expresidente Uribe. Hace parte del Centro Democrático desde su fundación y se quemó en su aspiración a la Asamblea de Bolívar en 2015. Llegó a la Cámara por Bogotá (2018-2022) y ahora busca su segundo periodo en el Senado. Cabrales es un político costeño que encontró parte de su electorado en Bogotá. Actualmente es el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, encargada de temas económicos, presupuesto y control fiscal.

Óscar Leonardo Villamizar

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha sido representante a la Cámara por el Departamento de Santander durante dos períodos. Inició en el Partido Conservador y luego de trabajar en la gobernación de Richard Aguilar (partido Liberal) aterrizó en el Centro Democrático, donde es una figura clave en el oriente del país, y es el único congresista de Santander en oposición directa al gobierno de Gustavo Petro. Pertenece al clan Villamizar, liderado por su papá, el exsenador Alirio Villamizar, quien fue condenado por el Carrusel de las Notarías junto con su mamá, María Meneses, quien fue condenada por cómplice.

Juan Fernando Espinal

Abogado de la Universidad Luis Amigó. Oriundo de Jericó, Antioquia, trabajó en las alcaldías de Medellín de Luis Pérez, Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Ha sido fórmula de la senadora Paola Holguín y tras dos periodos como representante desde 2018, busca saltar al Senado. Espinal ha sido crítico de la política energética del gobierno Petro y se ha convertido en un congresista cercano a los gremios de la energía y el gas. Promueve que la seguridad energética se convierta en un derecho de tercera generación y aprueba los pilotos de fracking.

María Angélica Guerra

Arquitecta con estudios en diseño. Trabajó en la Contraloría General y en Findeter antes de dar el salto a la política electoral. Aspiró al Senado en 2022 pero se quemó con poco más de 37 mil votos. En agosto pasado entró al Congreso como relevo del exsenador Miguel Uribe Turbay tras su asesinato. En su corta estancia en el Senado, Guerra ha priorizado temas de infancia y madres cabeza de hogar, además del seguimiento a programas como el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Aunque tiene poca experiencia en política electoral, es la heredera de la curul de su tía, María del Rosario Guerra. También recoge la estructura política de su papá, el exsenador Joselito Guerra.

Juan Fernando Caicedo

Politólogo con estudios en negocios. A sus 33 años representa el relevo generacional del Centro Democrático. Su padre es el político Juan Fernando Caicedo Lince. Nacido y criado en Ibagué, trabajó, siendo un recién graduado de la universidad, a sus 22 años, con Álvaro Uribe en la Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso. También ha sido coordinador político del Centro Democrático. Tiene el favor del expresidente, a quien dice todavía manejarle la agenda.

Zandra María Bernal Rincón

Abogada con estudios en derecho minero, petrolero y energético. Fue alcaldesa de Socha (Boyacá) entre 2020 y 2023, y ha sido empresaria del sector carbón durante 15 años. Reemplaza en la lista al senador Ciro Ramírez, pues hace parte de su equipo político en el que también está su esposo, Guillermo “El Mono” Sánchez, quien se quemó como su fórmula a la Cámara por Boyacá en las legislativas pasadas.

