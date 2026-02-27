Los 30 candidatos más cuestionados que aspiran al Senado

La Fundación Paz y Reconciliación identificó 195 candidatos cuestionados, especialmente por su historial judicial. Además del escrutinio público enfrentan investigaciones penales, disciplinarias o fiscales asociadas a detrimentos patrimonial pero también por posibles vínculos en el pasado con grupos irregulares.

Con base a la investigación del equipo de trabajo de Pares la misma fundación identificó los candidatos más cuestionados del Senado y la Cámara, que son presentado por partidos ya que es responsabilidad de sus directivas el haber otorgado los avales cuando estos han podido quedar en pausa en tanto no estuviera resuelta las situaciones judiciales u otros factores relevantes.

| Lea también: Con un De la Espriella estancado y un Cepeda en aumento, la izquierda se peleará la Presidencia de Colombia este mayo

En esta primera entrega se presentan los candidatos que aspiran a ser senadores, la mayoría de estos repitentes o integrantes de la llamada clase político que en algunas regiones del país se comportan como clanes: tienen relaciones de parentesco, heredan las curules o se favorecen a través de contratos o cargos públicos.

Los partidos con más candidatos al senado cuestionados son el Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal.

Partido Conservador Colombiano

David Barguil

Es la cabeza de la lista azul al senado. Dio un paso al costado en las elecciones del 2018 precisamente por las investigaciones judiciales en su contra busca recuperar la curul y como cabeza de lista del Partido Conservador que presidió. Creció en la política local de la mano de la tradicional dirigente conservadora Nora García de Pineda quien ha formado parte de una vieja estirpe conservadora en el departamento de Córdoba y estuvo en el Congreso durante tres períodos, empezando por la Cámara en el 2010.

Los cuestionamientos: Tiene investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.

En la actualidad, Barguil está investigado por tráfico de influencias, ausentismo en el legislativo y por presuntas recomendaciones políticas de puestos burocráticos

Nadya Blel Scaff

Fue Presidenta del partido entre 2024 y 2025 y senadora desde 2014. Oriunda de Bolivar, es hija de Vicente Blel, exsenador colombiano condenado por la Corte Suprema por el delito de concierto para delinquir agravado por sus alianzas con paramilitares en Bolívar. Según el alto tribunal, Vicente Blel participó en varias reuniones con los comandantes del Bloque Central Bolívar.

Después de la condena de Vicente Blel, el clan comenzó un proceso de reorganización interna por medio de Nadia y de Vicente Blel Scaff, quien fue gobernador de Bolívar (2020-2024), a partir de esta recomposición lograron consolidar un poder en el legislativo y presencia en el aparato burocrático del departamento de Bolívar.

Cuestionamientos: Candidatos con familiares en estructuras burocráticas.

Miguel Ángel Barreto Castillo

Miguel Ángel Barreto Castillo es la cabeza legislativa del Clan Barreto, poderosa estructura política del Tolima. Es congresista desde 2014 y senador desde 2022, cuando con 69 mil votos ganó un asiento en el recinto del senado.

Está investigado por la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y fraude en documento público. En 2024, fue mencionado por el exdirector del DPS, Pierre García, dentro del escándalo de ""las marionetas"", según el ente investigador, Barreto fue uno de los senadores que tuvo presunta intervención en un entramado en el que habría direccionado contratos de obra pública a determinados contratistas que presuntamente hacían parte de las estructuras políticas de los congresistas Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa, Juan Sammy Meregh, Mario Castaño y Ciro Ramírez, mencionados en el escándalo.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.

Marcos Daniel Pineda García

Marcos Daniel es Senador de la república desde 2022. Hace parte de la casa García – Pineda, siendo el heredero directo del poder de sus padres Adolfo Pineda y la exsenadora y “baronesa” electoral de Córdoba, Nora García.

Pineda García está investigado por sus dos periodos como alcalde de Montería (2008 – 2011 y 2016-2019), fue suspendido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en proyectos de acuerdos municipales en su primer mandato, investigación que la procuraduría terminó archivando. De igual manera, en 2017 se le abrió un proceso por cinco delitos por posible corrupción en la construcción del coliseo Happy Lora de Montería, donde presuntamente, hubo un detrimento patrimonial en la construcción y ejecución de la obra, dicho proceso fue archivado en 2021.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria

Juan Diego Gómez Jiménez

Juan Diego Gómez intentará volver al Senado de la República, corporación en la que estuvo por más de 10 años y que presidió entre 2021- 2022, cuando decidió dejar a un lado el legislativo para aspirar a la Gobernación de Antioquia, aspiración que no terminó por concretarse.

Gómez Jiménez ha sido investigado por el escándalo de Odebrecht, según Cuestión Pública, cuando Gómez fue presidente de la Comisión Quinta de la Cámara (2012 - 2013) tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, en donde presuntamente, se configuró el entramado de compra de congresistas por parte de la multinacional.

| Lea también: Las duras actuaciones del ex mindefensa y la Fiscal contra Odebrecht en Guatemala que les quieren cobrar

No hay que olvidar que por esta época Odebrecht pagó al menos 2 millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”. De igual manera, destaca su relación con Diego Aristizábal Mejía, identificado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como asociado del narco Pedro Antonio Bermúdez Suaza (también conocido como alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar Gaviria y socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán).

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria

Luis Eduardo Diaz Mateus

Luis Eduardo Díaz Mateus es congresista desde 2022 y exdiputado de la Asamblea departamental de Santander. Es el brazo en el legislativo del clan Díaz Mateus, liderado por sus hermanos, el excongresista, condenado por la “Yidis política”, Iván Díaz Mateus y por el general (R)Juvenal Díaz Mateus, actual gobernador del departamento de Santander.

Díaz Mateus está mencionado en el escándalo regional de “FODECOL”, un fondo de carácter mixto hacia el cual la casa Díaz Mateus, presuntamente, ha logrado mover varios contratos de la gobernación de Santander.

Cuestionamiento: Candidatos con familiares en estructuras burocráticas; pertenencia o cercanía a un clan político.

Wadith Alberto Manzur Imbett

Wadith Alberto Manzur Imbett, abogado y representante a la Cámara por el departamento de Córdoba desde 2018. Es hijo del exsenador Julio Manzur Abdala, quien en la actualidad rinde versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macro caso 04, por sus presuntas relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Urabá.

Wadith, está mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), según la fiscalía, él fue uno de los congresistas que aprobó los cupos de endeudamiento que se solicitaron por parte del gobierno, en cabeza del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ambos capturados por ser los ordenadores del desfalco.

Dichos dineros aprobados pasaron a manos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde Olmedo López, exdirector de la entidad y Sneyder Pinilla, exsubdirector de riesgo, debían utilizar los presupuestos para la compra de los presidentes del Congreso, con el fin de dar celeridad en el trámite de las reformas sociales del gobierno Petro.

Manzur, ha negado los hechos y afirma que emprendieron una campaña de desprestigio en su contra. Sin embargo, según los diferentes medios, en las versiones libres de los demás implicados, fueron él y Karen Manrique, la congresista CITREP de Arauca, quienes presuntamente coordinaron el envío de las partidas presupuestales, el voto de los otros congresistas y el proceso de acción que debía seguirse para el beneficio del dinero enviado.

Así mismo, está investigado por un desvío de fondos de los OCAD paz en la zona de Córdoba, investigación de la cual Pares desconoce el estado.

Partido Centro Democrático

José Vicente Carreño Castro

Senador de la República por el partido Centro Democrático y congresista del mismo partido desde 2018.

En febrero de 2020, el Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el representante Carreño, porque Paola Andrea Grisales Otálvaro, asesora de Carreño, no habría laborado en el Congreso desde el inicio del período del representante.

Por otro lado, en 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió una investigación a Carreño y otros miembros del Centro Democrático "por el presunto incumplimiento al deber de abrir cuenta única bancaria para administrar los recursos de campaña".

Así mismo, su hermano pagó cárcel por haber militado en las autodefensas. En una declaración ofrecida ante un Tribunal de Justicia y Paz, por Julio César Contreras, alias ‘Chapulín’, reconocido paramilitar ligado al llamado Bloque Vencedores de Arauca, se señala a Carreño de haber sido un colaborador activo de esa red criminal, cuyas cabezas eran los narcoparamilitares mellizos Mejía Múnera.

Carreño aspira a repetir la curul, esta vez en la lista cerrada del Centro Democrático donde ocupa el escaño número 19.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.

Oscar Villamizar Meneses

Es representante a la cámara por el departamento de Santander y aspira por primera vez al Senado. Es hijo del exsenador Alirio Villamizar, condenado a 9 años de prisión en 2010 por el Carrusel de las Notarías, escándalo de corrupción que estuvo relacionado con la compra de votos para la aprobación de la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

En 2021 la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cúcuta ordenó a Villamizar y a sus hermanos devolver un predio del que eran propietarios en Girón a sus dueños originales, una familia de campesinos desplazada por la violencia. Según Villamizar, él y sus hermanos nunca supieron de que las tierras en cuestión habían sido despojadas en la violencia, hasta el momento no han logrado probar dicho argumento.

En la actualidad, es la cabeza del Centro Democrático en Santander.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.

Álvaro Uribe Vélez

Expresidente de Colombia, exsenador de la República y exgobernador de Antioquia, es el fundador del Partido Centro Democrático y líder natural de la colectividad.

Es quizá uno de los grandes personajes de la política nacional, cuestionado en diferentes ocasiones por presuntos nexos con el paramilitarismo, presunta corrupción, presiones indebidas para la reelección presidencial y recientemente, en el marco del proceso contra Iván Cepeda, donde el expresidente fue condenado en primera instancia por manipulación y compra de testigos para inculpar al senador y hoy candidato presidencial, Iván Cepeda.

En segunda instancia Uribe terminó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, ya que, según el alto órgano, no se pudo probar que Uribe había constreñido a personas para declarar en contra del senador, Iván Cepeda. Alrededor de los demás procesos no se tiene información.

Busca llegar al senado con el puesto 25 de la lista, en una operación de “arrastre” que le permita obtener el mayor número de curules al partido.

cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; otros

Partido Cambio Radical coalición Alma

Didider Lobo

Didier Lobo ha sido concejal y alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar con el aval del cuestionado Partido de Integración Nacional – PIN. Desde 2018 es uno de los senadores más relevantes de Cambio Radical.

Lobo Chinchilla cuenta con 19 procesos penales abiertos en la Corte Suprema de Justicia de los que, por ser de carácter privado, no se conoce su contenido. Sumado a ello, en 2020 fue suspendido por la Procuraduría, debido a irregularidades en contratación de alimentos para niños y madres gestantes, al hallarse sobrecostos de más de 3 mil millones de pesos en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales mientras fue alcalde de La Jagua de Ibirico. La sanción fue ratificada en 2021. Pertenece al ‘Clan Gnecco’.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; pertenencia o cercanía a un clan político;

Cesar Augusto Lorduy Maldonado

Abogado. Fue representante a la Cámara por Atlántico entre 2018 y 2022, en 2022 intentó dar el salto al Senado, pero no le alcanzó. Tras perder el espacio en el Congreso fue designado como Magistrado del Consejo Nacional Electoral en 2022 en representación de su partido, Cambio Radical.

Cesar Lorduy hace parte de la estructura política del Clan Char, siendo una figura cercana al patriarca del clan, Fuad Char. Lorduy estuvo vinculado a un proceso en 1979 por la muerte de Alicia Mercedes Ribaldo, según versiones de la familia de la víctima, el asesinato fue intencional, sin embargo, Lorduy alega que lo que ocurrió en el caso fue accidental.

En 2023 fue denunciado por acoso sexual por la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, quien denunció a Lorduy por pedirle el pago de una coima de 500 millones para no dar concepto desfavorable en el caso de la candidatura de Patricia Caicedo a la gobernación del Magdalena, Lorduy, según Aguirre, le solicitó el pago del dinero o el pago con favores sexuales. Pares desconoce el estado de este proceso.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; pertenencia o cercanía a un clan político; otros cuestionamientos.

Rummenigge Monsalve Álvarez

Fue alcalde del municipio de Malambo, Atlántico y es hermano de la actual representante a la Cámara, Ana Rogelia Monsalve.

Monsalve está acusado por la Fiscalía por el delito de constreñimiento, así mismo tiene una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en un contrato por 4.000 millones de pesos para atender la emergencia del COVID-19. Según el Ministerio Público, la administración de Monsalve habría contratado a una fundación sin capacidad jurídica ni económica para suministrar 80.000 mercados.

Este caso se suma a otros siete procesos en contra de Monsalve, quien fue referenciado en el informe sobre el Programa de Alimentación Escolar de PARES donde se evidenció la entrega de los contratos del PAE a empresas que no contaban con los requisitos legales para el suministro del programa.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria

Partido Liberal

Lidio Arturo García Turbay

Es congresista desde 2006, senador desde 2010 y heredero político de una de las casas políticas más importantes en Bolívar: la Casa Turbay. Es una de las figuras más representativas del Partido Liberal y de las huestes “Gaviristas” de la colectividad.

García Turbay tiene varios cuestionamientos. Entre los más relevantes se encuentra su investigación por presuntos nexos con el ‘frente José Pablo Díaz’ de las AUC. En 2021, la Corte Suprema de Justicia reactivó el caso de parapolítica contra Lidio García llamando a declarar a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, dueño del computador de ‘Jorge 40’. Las investigaciones con García por parapolítica fueron archivadas.

En 2025 la Revista Raya reveló unas interceptaciones y documentos de la Fiscalía que presuntamente, mostraban a Lidio como la cabeza de un entramado para quedarse con el control de la Contraloría de Cartagena, así como un proceso en contra García Turbay por terrenos baldíos en propiedad de la Nación.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; candidatos con familiares en estructuras burocráticas.

Richard Alfonso Aguilar Villa

Exgobernador de Santander (2012-2015), fue cónsul de Colombia en Chile y exsenador de la república por el Partido Cambio Radical (2018-2022).

Aguilar Villa es hijo del condenado parapolítico, Hugo Aguilar Naranjo, quien ha impulsado su carrera política desde el inicio. Además de ser la cabeza más visible del Clan Aguilar, Richard fue capturado en 2021 por delitos de corrupción y concierto para delinquir en su periodo como gobernador.

Los contratos sobre los cuales se le investigó fueron: el de reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga en 2015; obras de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá en 2014; en el corredor vial Agroforestal y Energético de 2014; y del mejoramiento de la vía Bucaramanga-Floridablanca.

El caso más delicado es el proceso del Estadio Departamental Alfonso López por las obras de reforzamiento y remodelación que se efectuaron en el año 2013. En dicho entramado, la justicia encontró en Claudia Toledo, exsecretaria de infraestructura de Aguilar y Lenin Pardo, megacontratista de la gobernación de Santander y esposo de Claudia Toledo, el testimonio clave que relacionaba a Aguilar como direccionador y beneficiario de contratos multimillonarios que giraban alrededor del estadio.

Según las versiones de Toledo y de Pardo, Aguilar Villa, direccionó el contrato de remodelación a la empresa PROCINCO, donde Pardo sirvió de enlace con Julián Jaramillo, megacontratista de la gobernación, amigo personal de Richard y dueño parcial de la empresa PROCINCO.

El contrato tenía un valor superior a los 4.782 millones de pesos, el cual fue adjudicado por la gobernación y la secretaría de infraestructura en cabeza de Claudia Toledo. La remodelación continuó con sobrecostos que llevaron el proceso a un valor superior a los veinte mil millones, y con una demora injustificada.

Richard vuelve a la arena política con el número 3 del Partido Liberal, en una clara apuesta por revivir una estructura política que ha perdido relevancia en los últimos años al interior del departamento de Santander.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria

Yessid Enrique Pulgar Daza

Eduardo Pulgar es el jefe del clan que lleva su apellido, pese a estar detenido por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales. La estructura política ha ido adquiriendo peso en el departamento del Atlántico, donde se les considera los “dueños” del municipio de Soledad.

En la actualidad tienen como congresista a Claudia María Pérez y a Isabella Pulgar, hija de Eduardo, como diputada del Atlántico. Para esta elección el jefe político, envía a su hermano Yesid a ocupar la curul del legislativo.

Cuestionamiento: Pertenencia o cercanía a un clan político; otros cuestionamientos.

Fue diputado por el departamento del Atlántico en el periodo 2015-2019, donde perdió su investidura por presunta compra de votos. Es hermano del destituido exsenador, Eduardo Pulgar, quien está inhabilitado por delitos relacionados a sobornos a jueces.

Camilo Andrés Torres Villalba

Camilo Torres Villalba fue diputado por la Asamblea del Atlántico por el Partido Liberal, donde ocupó el segundo puesto con más de 55 mil votos, hasta su renuncia para aspirar al Senado. Es hijo de Camilo Torres, condenado por detrimento patrimonial cuando fue alcalde de Puerto Colombia, y de Martha Villalba, exrepresentante a la Cámara del Partido de la U y figura cercana a Armando Benedetti.

Es el candidato escogido por Euclides Torres, su tío y líder natural del clan, para ocupar el escaño que tienen al interior del Partido Liberal y que hasta este periodo estaba ocupado por Dolcey Torres, su otro tío.

cuestionamiento: Pertenencia o cercanía a un clan político.

Partido de La U

José Alfredo Gnecco Zuleta

José Alfredo Gnecco Zuleta es congresista desde 2010 y senador desde 2014, donde ha logrado mantener un capital político que lo ha convertido en un asiduo integrante de la cámara alta del poder legislativo y en la carta más importante del clan Gnecco dentro del Congreso.

Es hijo de Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar que tiene un amplio historial de corrupción, clientelismo y diferentes delitos relacionados con la contratación estatal y los delitos de tipo electoral. Así mismo, es primo de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, también exgobernador del Cesar, imputado por la Fiscalía debido a presuntas irregularidades en un contrato de alimentación escolar en 2015.

Según pudo conocer Pares, Gnecco Zuleta cuenta con tres procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, como consta en el sistema nacional de consulta de procesos judiciales, sobre los cuales se desconoce el avance debido a su carácter reservado.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; pertenencia o cercanía a un clan político

Alfredo Rafael Deluque Zuleta

Abogado. Representante a la Cámara por el departamento de La Guajira por tres periodos y senador desde 2022.

Es uno de los barones electorales de La Guajira, donde controla gran parte de las alcaldías y burocracias regionales. En sus inicios en política, habría sido apoyado financieramente por Cielo Redondo, presunta jefa política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias ‘Pablo’, del ‘Bloque Contrainsurgencia Wayúu’, que operó en la alta Guajira.

Deluque tiene varios señalamientos por estar presuntamente vinculado con diversas irregularidades dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde no es claro la destinación de recursos para atender la desnutrición en el departamento de La Guajira. Así como también ha sido mencionado en diferentes procesos por clientelismo y cuotas burocráticas al interior de la gobernación del departamento.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.

John Moisés Besaile Fayad

Senador de la República desde 2018, año en el cual heredó la curul de su hermano, Musa Besaile jefe del clan Besaile – Elías, investigado y condenado por sus presuntas relaciones con el “Cartel de la Toga” y por hacer parte de la red de corrupción vinculada al asesinato del exdirector de la oficina de regalías de Córdoba, Jairo Zapa.

John Moisés fue mencionado en el proceso que se adelanta contra su hermano Musa por el ‘Cartel de la Toga’. Según declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, cuando Moreno le solicitó dinero a Musa Besaile para frenar su proceso por parapolítica, John acompañó a su hermano a una notaría en Sahagún para autenticar un documento en el que mencionan todos los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas.

En 2023 la Corte Suprema de justicia lo acusó por presuntas irregularidades en el manejo de regalías para financiar proyectos de ciencia y tecnología cuando fue secretario en la Gobernación de Córdoba.

cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria

Julio Alberto Elías Vidal

Senador del Partido de la U desde 2022. Es heredero de la estructura política de su hermano, el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien perdió su curul por ser objeto de investigación en el escándalo de Odebrecht y posteriormente condenado, en agosto de 2021, a ocho años y cuatro meses de prisión, como coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el ilícito de lavado de activos.

Busca mantener a flote la estructura de su hermano al interior del clan de Musa Besaile.

Cuestionamiento: Pertenencia o cercanía a un clan político.

Julio Elías Chagüi Flórez

Julio Elías Chagüi Flórez es empresario del sector agrícola y desde 2022 es senador por el Partido de la U, cuando se eligió con más de 79 mil votos.

Hace parte de la Casa Chagüi, casa política dominante del municipio de Cereté, con gran influencia en el departamento de Córdoba. Es sobrino de Élber Elías Chagüi, patriarca de Cereté y cabeza de Proagros del Sinú, una de las empresas que mayores beneficios obtuvo de Agroingreso seguro, hermano de Salim Chagüi, exalcalde de Cereté, destituido por el Consejo de Estado, por inhabilidades al momento de su elección y primo de la exrepresentante Sara Piedrahita Lyons, acusada por la Corte Suprema por el “cartel de la hemofilia”.

Julio Elías, está relacionado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo como uno de los congresistas que se benefició de contratos en zonas de injerencia para su casa política. Según la Fiscalía, Chagüi, tramitó contratos en la UNGRD para Sahagún, Córdoba, donde se beneficiarían empresas relacionadas a su emporio familiar.

Adicional a eso, ha sido señalado como la piedra angular de la estrategia del exministro, Luis Fernando Velasco para comprar congresistas en la Comisión Primera de Senado, en medio del debate de la Ley de Sometimiento. Hasta el momento, su caso está en fase de investigación.

Aspira nuevamente por el Partido de la U y con la sombra de la Corte Suprema de Justicia sobrevolando una vez más a la cuestionada familia Chagüi.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; Pertenencia o cercanía a un clan político; otros cuestionamientos.

Pacto Histórico

Pedro Hernando Flórez Porras

Es Senador desde 2022, cuando se eligió en la lista cerrada del Pacto Histórico, en 2025, se midió en la consulta interna del Pacto en octubre de 2025, siendo el candidato más votado con 184 mil votos.

Está casado con Karina Torres, sobrina de Euclides Torres, jefe máximo del Clan Torres. Flórez opera como un alfil de Euclides Torres al interior del Congreso moviéndose en los proyectos y las comisiones relacionadas al sector transporte, los cuales son una de las prioridades del clan.

Tipos de cuestionamiento: Pertenencia o cercanía a un clan político.

David Ricardo Racero Mayorca

Desde 2018 se ha posicionado como una de las figuras del progresismo al ser una de las voces más contestatarias de la izquierda en contra del gobierno de Iván Duque. En 2022 repitió curul en la Cámara por Bogotá al ser la cabeza de lista del Pacto en la capital, su éxito le valió para ser el primer presidente de la Cámara en el gobierno de Gustavo Petro.

Tiene abiertas investigaciones en la Corte y en la Procuraduría por presuntamente utilizar la contratación de la Cámara para favorecer la estructura política de su tío José Luis Mayorca quien en 2023 aspiró a la gobernación del Cesar. De igual manera está siendo investigado por presuntamente solicitarle parte del salario a los funcionarios de su UTL y encargarles tareas que no están dentro del objeto contractual de las Unidades de Trabajo Legislativo.

Tipos de cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; otros cuestionamientos; otros cuestionamientos.

Coalición Frente Amplio Unitario

Esta coalición liderada por el ex embajador Roy Barreras esta conformado Frente Amplio Unitario; Partido Ecologista Colombiano; Partido del Trabajo De Colombia; Esperanza Democrática y MAIS

Olga Milena Flórez Sierra

Es esposa del exsenador Musa Besaile Fayad (Córdoba), con quien tuvo una estrecha vinculación pública en campañas y en la defensa de su caso judicial; se le atribuye cercanía política al entorno de los clanes políticos en Córdoba.

Según declaraciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, investigado por presunta financiación irregular de la campaña “Petro Presidente” en 2022, Musa Besaile quería impulsar la candidatura de su esposa a la Gobernación de Córdoba en 2023, desde la cárcel.

Es la primera vez que se lanza a un cargo de elección popular y consolida la estrategia de “doble vía” de Musa Besaile, quien llevará para esta elección dos fórmulas a senado.

Cuestionamiento: Pertenencia o cercanía a un clan político.



Édgar Alfonso Gómez Román

Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga; miembro de una familia de reconocidos empresarios del calzado en Bucaramanga. Fue director de Coldeportes Santander (1990–1992), concejal de Bucaramanga (1992–1994 y 1995–1997, llegando a ser presidente del Concejo), senador suplente (1992–1996) representante a la Cámara suplente (2002–2006), representante a la Cámara por el Departamento de Santander (2006–2010, 2014–2018, 2018–2022), presidente de la Cámara (2009–2010) y finalmente senador de la República (2010–2014)

En 1998, en plena campaña a la Cámara de Representantes, fue capturado junto a su exjefe Rodolfo González García, excontralor General de la República. El proceso se derivó del escándalo del Proceso 8.000, bajo sospechas de haber facilitado operaciones de enriquecimiento ilícito vinculadas a empresas fachada del Cartel de Cali. Aunque fue liberado y no recibió condena, su aspiración electoral naufragó al obtener solo 32.000 votos.

Años después, ya consolidado en el Congreso, Gómez fue uno de los 86 legisladores procesados por prevaricato tras la aprobación del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe en 2009. En este contexto, enfrentó denuncias ante la Comisión de Ética de la Cámara interpuestas por el representante Germán Navas Talero y una demanda del partido Cambio Radical, que lo acusó de permitir ilegalmente el voto de congresistas ""tránsfugas"" a quienes la colectividad les había retirado dicha facultad.

Cuestionamiento: Fue uno de los 86 legisladores procesados por prevaricato tras la aprobación del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe en 2009

Gorky Muñoz Calderón

Concejal de Neiva en dos periodos (2004–2007 y 2012–2015), presidente del Concejo Municipal en 2013. Candidato a la Alcaldía en 2015 por el Partido Liberal, donde ganó con más de 54.000 votos. Relegido alcalde para el periodo 2020–2023 mediante su Grupo Significativo de Ciudadanos Primero Neiva y Cambio Radical. Se lanza al Senado 2026–2030 con el partido La Fuerza. Está acusado de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y otras conductas asociadas a direccionamiento de contratación de alimentos y mercados a empresas vinculadas a colaboradores de su campaña, así como de haber impulsado una cuestionada conciliación judicial con Mercasur que terminó en millonarios pagos sin contraprestación clara

Tuvo procesos penales por presuntas irregularidades en contratación de ayudas alimentarias y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la pandemia, lo que incluso llevó a la orden de detención domiciliaria (casa por cárcel) en junio de 2022 por decisión de una juez de la República. Además de lo anterior, La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por nueve años y seis meses el 8 de marzo de 2023, sanción ratificada el 17 de agosto de 2023, por irregularidades en la contratación de mercados y PAE. En diciembre de 2025, la Procuraduría profirió pliego de cargos por este tema del PAE.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria;

Martha Isabel Peralta Epieyu

Abogada indígena de origen wayúu, senadora del Pacto Histórico entre 2022 y 2026, presidenta del partido MAIS.

Enfrenta acusaciones de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y uso indebido de ""cupos indicativos"" en adjudicación de contratos de maquinaria amarilla en La Guajira ($2.170 millones para Inversiones IRL SAS) y otros proyectos ($10.000 millones). Peralta ha rechazado las imputaciones como intento de silenciarla por su rol en el trámite de las reformas del gobierno Petro, sin cargos formales confirmados hasta febrero 2026, luego de que el Consejo de Estado aceptara una demanda de pérdida de investidura contra los nueve congresistas salpicados en el escándalo de la UNGRD.

Además, El Colombiano ha documentado cómo durante su presidencia en el partido MAIS ha entregado avales cuestionados a candidatos no indígenas sin firmas.

Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria;

Movimiento Creemos

Germán Darío Hoyos Giraldo

Contador y auditor de carrera, escaló desde cargos operativos en EPM y el Metro de Medellín hasta consolidar un fortín electoral en el Partido de la U. Tras tres periodos en el Concejo de Medellín, donde ejerció la presidencia, saltó al escenario nacional como Representante a la Cámara (2006-2010) y posteriormente como Senador reelecto durante tres períodos (2010-2022), alcanzando en su última contienda una votación de 72.289 apoyos que lo ratificaron como barón electoral en Antioquia.

Es heredero del capital electoral de Hildebrando Giraldo y Luis Guillermo Vélez, su red de poder se sustenta en el llamado "Clan Rodríguez" de Caucasia y en una estructura de contratación familiar que incluye a su hermano Orlando José (exgerente del Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, con hallazgos fiscales en 2019) y a Luis Fernando Hoyos, delegado el gobierno nacional ante la Cámara de Comercio de Medellín desde 2011.

Su músculo financiero y operativo proviene presuntamente de la Asociación de Bananeros de Colombia, cuestionada por presuntos nexos con el paramilitarismo, y de la Corporación Luis Guillermo Vélez, dirigida por su operador, Miguel Antonio Yepes, en 2010 y 2014.

Cuestionamiento: Pertenencia o cercanía a un clan político: el clan Rodríguez.

­­­­­­­­­­­­­­­

Anuncios.

Anuncios..