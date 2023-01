Gustavo Bolívar se va del senado y Agmeth Escaf no demora en salir a sacarle los trapitos al sol

¿Volverá a hacer narco novelas? Es lo que se preguntan muchos tras ver el mensaje del exsenador Gustavo Bolívar quien renunció a su puesto tras anunciar que se dedicará a escribir una novela para el canal RCN. Esto lo anunció el 31 de diciembre de 2022 justo antes de terminar el año.

Gustavo Bolívar ha escrito novelas como Sin tetas no hay paraíso, El capo y adaptaciones de guiones como Pandillas Guerra y Paz, Los Victorinos, entre otras; esto le trajo una buena fortuna que, al parecer, en los últimos meses como Congresista ha visto desaparecer. El pasado mes de octubre de 2022, según él mismo, afirmó que sus problemas económicos podrían terminar con la renuncia al Senado, algo que se materializó antes de finalizar el año.

He tomado la decisión de renunciar al Senado.

Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida.

Gracias. pic.twitter.com/5LBSU6aIwC

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 31, 2022