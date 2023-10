El nuevo Mazda 6 que llegará para competirle a los deportivos de BMW, Audi y Mecedez

.Publicidad.

Poco a poco, Mazda ha ido tomando mayor fuerza en el mercado colombiano de carros. Y es que, es innegable la gran calidad que ofrecen los vehículos de la marca. Incluso, una de sus camionetas más recientes, ha recibido un importante galardón por su completo apartado de seguridad. Sin embargo, la marca sigue trabajando para ofrecer a sus compradores vehículos únicos. Desde hace un tiempo, se empezó a escuchar el rumor de que volvería el popular Mazda 6. Y es que, parece que será más que cierta su llegada. La empresa japonesa quiere revolucionar el mercado con este regreso.

El regreso del Mazda 6, más potente y con un diseño más imponente

Sin duda alguna, el Mazda 6 fue uno de los vehículos más importantes que trajo la marca al país. Seguramente, escuchar de su regreso alegrará a más de uno. Varios medios especializados en vehículos han asegurado que vendrá una nueva generación de esta carro. Y no será cualquier bobadita, pues estaría sustentado en la plataforma de vehículos como la CX-60 y CX-90. Pero esto no será todo, pues contará con los mismos motores de estas potentes camionetas de lujo. Pero este no es el único hecho relevante del caso del regreso del Mazda 6. Tendrá un factor muy influyente.

Será sin duda alguna uno de los vehículos de la línea de sedán de Mazda con mayores cambios visuales. Tendrá un diseño imponente, incluso, con detalles que lo harían lucir como un deportivo de alta gama. La decisión del regreso del Mazda 6 se habría dado por el éxito de algunas referencias. La mala noticia de esto es que, aún faltará algo de tiempo para que se ha realidad la llegada de este vehículo. Según algunos medios, su llegada sería para el año 2025, e incluso puede que tiempo depués. Ahora bien, habrá que ver si llega a Colombia o solo sea para el mercado de algunos países.

