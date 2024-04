Dónde queda y cuánto vale visitar el Parque patas arriba, parecido a la casa al revés de Villa de Leyva

En Quindío se encuentra la segunda casa al revés de Colombia. En este lugar, no sólo se encuentra esta atracción, también hay miradores y una fonda inclinada

En la vereda Santa María de Guatavita, a solo 50 kilómetros de Bogotá, se encuentra Una casa al revés. Este peculiar lugar es una construcción completamente de cabeza, fue ideada por Fritz Schall, un austriaco radicado en el país hace más de dos décadas, su idea lleva por nombre 'Casa loca' y aunque muchos pensarían que es la única de su tipo en el país. A más de 300 kilómetros de distancia, en Quindío se encuentra un parque patas arriba.

Qinti Parque, se encuentra en el municipio de Córdoba. Su atracción principal es una casa construida totalmente al revés, esta tiene la apariencia típica de las casa paisas; su colorida arquitectura, con balcones llenos de plantas y techos de teja de barro, le dan un aire de alegría. En uno de sus costados se encuentra un tradicional Willys de cabeza.

Además en este lugar también se encuentra una fonda paisa que está construida con una inclinación de 8.5 grados, se llama 'La Fonda borracha'. También tienen un mirador decorado con globos de aire a escala real en los que podrá tomarse las mejores fotos.

Por si fuera poco, allí mismo hay un sendero ecológico que le permitirá conectarse con la naturaleza, un mini desfile El desfile del Yipao, en el que obviamente el mayor atractivo son los Willys. En total existen 17 estaciones para tomar fotografías y vivir experiencias únicas e inigualables.

La entrada tiene un precio de $30 mil, de $20 mil para niños y los menores edad que midan menos de 90 centímetros no pagan entrada. El horario es de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. En cuanto a los fines de semana y festivos es posible visitarlo desde 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Cabe mencionar que la venta de entradas es hasta las 4:30 p.m.