El millonario paisa detrás de AKT, la marca de motos colombiana que se trepó entre las más vendidas

Era el año 2004 y las marcas japonesas dominaban el mercado colombiano de motocicletas. Entonces, desde Antioquia, una compañía decidió hacerles frente. En busca de ofrecer motos más asequibles para los colombianos, decidieron revolucionar este mercado. Fue así como el grupo Corbeta decidió darle vida a una de las marcas que más fuerza tienen hoy en día en el país. De esta manera surgió Ensambladora Corbeta S.A., marca que hoy es conocida como AKT. Desde entonces, la empresa que dirige Manuel Santiago Mejía, uno de los dueños de AKT, ha sido un total éxito.

Y como no, si el grupo Corbeta es "distribuidor y mayorista líder en el país con un amplio portafolio de productos". Esto, según lo dice la misma página de la empresa. Un grupo de Antioquia que supo aprovechar la oportunidad, para también buscar liderar el mercado de motocicletas. Y ciertamente, han tenido éxito. Sus ventas de motos, tanto grupales como individuales, han sido magníficas. Aunque quizás hay marcas de mayor prestigio, los dueños de AKT han logrado posicionar la marca como pocas.

Manuel Santiago Mejía, la mente maestra y uno de los dueños de AKT

Manuel es la cabeza principal de uno de los grupos empresariales más grandes que tiene Antioquia. Su padre fue Santiao Mejía Olarte, uno de los principales fundadores del Grupo Empresarial Antioqueño, el cual agrupa alrededor de 150 empresas. Y su hijo, al frente Corbeta le seguiría los pasos. Estudió bachillerato en el mismo colegio que Álvaro Uribe Veléz. El Instituto Jorge Robledo. Pero este solo fue el inicio de una educación prestigiosa. Su carrera la hizo en la Universidad de Antioquia, donde se graduó como economista. Si hay algo que tenía claro el paisa, es que seguiría los pasos de su padre.

Como si fuera poco, Mejía decidió especializarse y realizó una maestría en administración. Pero no lo hizo en cualquier institución, su título lo obtuvo de la Universidad de South Illinois. Con esta información, se puede entender un poco del éxito que ha logrado Corbeta; y no solo en su inicio, sino también desde que decidieron darle vida a AKT. Este gran reconocimiento también le ha valido para tener participación en el mundo de la política. Llegó a hacer parte de la comisión de seguimiento a los acuerdo de la Habana; estos conformados por Proantioquia, la Andi y asesores expertos en conflicto de Eafit.

Seguramente una de las figuras empresariales más relevantes del país. Y es que, tener manejo también de almacenes como Alkosto y Ktronix, no es tarea fácil. Eso sí, su gran carrera como empresario y administrador, la ha realizado en las mismas empresas de su familia. Ha sido cabeza de Coberta por más de dos décadas. Y aunque ya hayan empezado a sonar nombres para reemplazarlo, Manuel Santiago Mejía siempre estará inmortalizado en Antioquia; incluso en toda Colombia.

La historia de AKT, la marca colombiana que compite con las grandes de Japón

De la mano de Manuel Santiago Mejía, Corbeta no solo ha logrado tener distribución exclusiva de marcas de gran prestigio. Si bien han estado enfocados en varios sectores económicos, ser pioneros en Colombia de una marca propia de motos no era tarea fácil. Tener que enfrentar a gigantes como Honda o Yamaha era ver a David pelear contra Goliat. Sin embargo, el paisa, estando al frente del grupo empresarial tomó la decisión. "Un riesgo" que hoy en día ha dado resultados grandiosos.

En sus inicios la marca logró obtener grandes ventas. Ensamblando sus propias motos, la marca logró vender en su primer año 3.350 motos. Cifra que aumentó exponencialmente en su segundo año. Y es que, la marca llegó ofreciendo precios más asequibles a los de su competencia. Su tercer año también fue magnífico, logrando vender 76 mil motos. Pero todo lo que sube, tiene que bajar. Una situación hizo que las ventas de AKT se fueran a pique. De 76 mil motos pasaron a vender 30 mil. Y todo tenía una razón de ser. La gente estaba disgustada por situaciones como la falta de repuestos. Una atención muy importante en el servicio postventa.

Los dueños de AKT tuvieron que trabajar para solucionar esto y no perder el ritmo de venta que habían conseguido. Hace tan solo un año, contaban con más de 4000 almacenes en todo el país. En los que se pueden recibir estos servicios de postventa, incluídos sus repuestos. Desde entonces la marca no ha dejado de crecer y sus ventas tampoco. Uno de sus modelos más populares es la NKD 125, que se llegó a convertir en la moto más vendida en el país. Un récord del que pueden sacar pecho los dueños de AKT. Además no se puede dejar de lado la gran cantidad de empleos que generan directa e indirectamente.

Cómo han estado los números de AKT este 2023

Para nadie es un secreto que este no ha sido el mejor año, hablando de venta de vehículos nuevos. Sin embargo, esto no ha impedido que algunas marcas saquen la cara en lo que va del año. Si bien Yamaha ha sido la marca que más unidades vendidas ha registrado hasta agosto, AKT le sigue los pasos. Por su parte, la marca colombiana ha logrado 9.485 ventas, representando más del 16% del mercado actual. Sin embargo, la AKT 125 NKD EIII fue la que obtuvo más ventas. Lideró con un total de 3.608 unidades matriculadas. Una marca que sigue dando la batalla y que no quiere perder territorio obtenido.

