La guerra de precios entre Mazda y Renault ¿Cuál es el carro más barato?

En Colombia existe un amplío mercado de vehículos. Son varias las marcas que compiten por lograr un mayor número de ventas en el país. A pesar de que en este año las cifras vendidas no van a la par con las del año pasado, este mercado sigue siendo activo. Claro, no se puede obviar que ha tenido una caída porcentual y que esto causa preocupación. Sin embargo, hay marcas que han logrado sortear estos imprevistos y seguid con una venta de varios de sus vehículos. Este es el caso de las marcas Mazda y Renault, que han logrado posicionar bien dos de sus modelos en el mes de agosto. Veremos cuál es el carro más barato entre ambas marcas.

CX-30, el carro más vendido de Mazda

Si bien no es el carro más barato de Mazda, es una SUV bastante atractiva. Además de ser compacta, su diseño es elegante y su motor de 2,0 L o de 2,5 L hace que sea preferida por muchos. Este vehículo logró tener el mayor número de ventas en el mes de agosto. Se registraron un total de 709 unidades matriculadas. Eso sí, un bajón también en el número de unidades vendidas. El precio más económico de la Mazda CX-30 es de $112.750.000; ahora bien, si quiere un modelo más costoso, lo puede conseguir en $147.450.000.

Duster, el carro más barato de Renault en su segmento SUV

Pero la marca francesa no se queda atrás y le da la pelea a la empresa japonesa. Si bien no lograron el mismo número de vehículos vendidos, estuvieron muy cerca. Renault logró, con su modelos Duster, vender alrededor de 491 modelos de esta referencia. Estos también tuvieron un bajonazo porcentual en sus ventas. Si bien no es el carro más barato de Renault, si puede llegar a serlo en su segmento de los SUV. La Duster más económica es de $96.900.000, mientras que la de mayor valor es de $114.900.000. Una diferencia notable con la Mazda CX-30.

