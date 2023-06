El negociazo del Junior con la llegada de Ditta a México: lo despreciaron y se volvió su mina de oro

.Publicidad.

Hace algunos meses, Willer Ditta se convirtió en el tema de conversación en Argentina después de mostrar un nivel superlativo en el Newell's Old Boys. El jugador, que había iniciado su carrera en el Junior de Barranquilla, supo cotizarse en tierras gauchas y pasó de costar 500 mil dólares a valer 4 millones. El defensa ya buscaba pista para irse a tierra europeas; pero en una jugada del equipo lepra, al futbolista lo confirmaron en un tradicional equipo mexicano, el Cruz Azul.

Según las afirmaciones, después de que el club azteca le ofreció los 4 millones de dólares que el defensa tiene en el mercado, el Newell´s aceptó rápidamente el traspaso. Primero se preocuparon por hablar con el jugador, para acordar temas de salarios y bonificaciones; y después se fueron de lleno con el club argentino. Willer Ditta se había convertido en el mejor negocio del club lepra, al ser comprado por 665 mil dólares al Junior de Barranquilla y haber aumentado su valor en un 600%, por lo que su partida era casi un hecho.

-Publicidad.-

| Vea también: Luis Díaz entre los 10 jugadores sudamericanos más valiosos: el único colombiano que saca la cara

✈️ Willer Ditta a Cruz Azul 🇲🇽: ya se firmó la documentación para cerrar la operación con #Newells. El defensor 🇨🇴 espera confirmación para el vuelo hacia México. Debe viajar entre hoy a la noche y mañana para exámenes médicos y firma. Contrato por 3 años 🚂🔵. https://t.co/Ov0jgQGPzx pic.twitter.com/QwQIeQh0C3 — Adriano Savalli (@AdrianoSavalli) June 28, 2023

¿Cuánto dinero le va a llegar al Junior de Barranquilla tras la venta de Willer Ditta?

Aun así, el único beneficiado no fue Newell´s Old Boys, ya que el Junior de Barranquilla se había quedado con el 20% de los derechos deportivos del futbolista. En una jugada maestra de Fuad Char, que no fue tan zagas cuando Willer Ditta se fue de préstamo a Argentina, el dueño supo mantener un pedazo del pastel y ahora se hará con 800 mil dólares, aproximadamente 3 mil millones de pesos colombianos.

Publicidad.

| Le puede interesar: Tienen la plata pero no es suficiente: las razones por las que sería imposible ver a Falcao en Millos

Se espera que Willer Ditta arribe a México en el transcurso de la semana para hacer los exámenes médicos y firmar el contrato. El traspaso está mas que listo gracias al acuerdo verbal que ya es un hecho y que necesita de algo extraordinario para caerse. Con este fichaje, el Junior de Barranquilla no puede estar más feliz, cuando vendió al defensa perdió mas de 3 millones de dólares; pero ahora, al menos ganó una tajada. El zaguero le ha dado a Fuad Char mas de 6 mil millones de pesos desde que se fue del tiburón.