- El multimillonario de la Florida amigo de Trump que vigilará la operación de las petroleras que vuelven a Venezuela

El plan de la intervención norteamericano sobre el mega negocio petrolero en Venezuela sigue avanzando. Trump escogió ya, según Reuters, a Harry Sargeant III, un poderoso empresario del sector energético, pero sobre todo gran amigo suyo, del círculo de La Florida, para que vigile la implementación de los acuerdos o imposiciones a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Sargeant III quien reside en Palm Beach, Florida, hizo sentir su chequera con una robusta donación a la campaña y al partido republicano. Es compañero de golf del presidente en Mar-a-Lago, y junto su hijo Harry IV y el ejecutivo Ali Rahman, han estado en conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre cómo se podría impulsar el regreso de algunas compañías petroleras estadounidenses a Venezuela, incluyendo los términos que el gobierno venezolano podría estar dispuesto a ofrecer en los contratos.

Sargeant III quien opera a través del holding Global Oil Management Group (GOMG) personalmente se habría reunido en Miami con el secretario de Energía, Chris Wright. Para el nuevo zar para el petróleo en Venezuela, el país no le es nuevo. Expiloto de la infantería de Marina compró y exportó asfalto a Venezuela desde la década de 1980 hasta 2005, material que se puede fabricar a partir del tipo de crudo pesado que sale del golfo y ha invertido en la producción de varios yacimientos petrolíferos del país.

Richard Grenell enviado para asuntos especiales de la Casa Blanca con Nicolás Maduro en Caracas en enero de 2025

En enero 31 de 2025, facilitó la reunión en Caracas entre Richard Grenell el enviado especial y asesor clave de Donald Trump con Nicolás Maduro, entonces en el poder, donde el régimen venezolano aceptó vuelos de deportados a cambio de que Washington permitiera aumentar las ventas de crudo a Estados Unidos.

Sargenat se reunió personalmente con Nicolás Maduro en 2017 para reanudar actividades pero el acuerdo no se logró ante las sanciones impuestas al régimen. Nuevamente en 2024, registró dos empresas en Venezuela, que operaron bajo una figura jurídica creada por Delcy Rodríguez y que permitía a los inversionistas privados mayores ventajas económicas que las empresas mixtas tradicionales. Se comenta, que sería el magnate quien sugirió a la Casa Blanca tratar con Delcy Rodríguez, actual presidenta interna, para asegurar el control y la estabilidad del sector petrolero en esta nueva etapa de transición y por tanto llega pisando duro.

El reclamo de las 3 grandes petroleras que Sargeant III buscará hacer cumplir

Tras la intervención militar de Estados Unidos y el anuncio de que este país refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, el mercado energético ha centrado su atención en Chevron, la única petrolera estadounidense que contaba con autorización federal previa para exportar desde Venezuela y que posee activos estratégicos en la Faja del Orinoco. No obstante, la administración de Donald Trump está ejerciendo presión sobre ConocoPhillips y ExxonMobil para que reconstruyan su infraestructura y reactiven la producción en el país tras la destitución de Nicolás Maduro.

ConocoPhillips se posiciona como una de las principales acreedoras del Estado venezolano luego de su salida en 2007, respaldada por un laudo histórico del CIADI por USD 8.500 millones que fue confirmado en enero de 2025. Aunque la empresa solo ha recuperado USD 789 millones, espera obtener USD 1.400 millones adicionales mediante la venta de Citgo, la filial de PDVSA dedicada a la refinación y comercialización de combustibles.

Por su parte, ExxonMobil mantiene reclamos vigentes que, sumados a los intereses acumulados, ascienden a un total adeudado de aproximadamente USD 2.900 millones para el año 2026. Junto a estas operadoras, se prevé el regreso de empresas de servicios como Schlumberger, Halliburton y Weatherford, las cuales asumieron millonarias pérdidas por deterioro entre 2017 y 2018, de USD 938 millones, USD 912 millones y USD 1.700 millones respectivamente y buscan ahora recuperar su operatividad en la región.

Reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y sus asesores con los ejecutivos de la industria petrolera norteamericana

Estas son las tres petroleras con litigios pendientes con el régimen venezolano pero el plan de reactivación que tiene el presidente Trump en mente va mucho más allá. El viernes 9 de enero se dio en la Casa Blanca la denominada Oil Meeting presidida por el propio Donald Trump y los tres ministros top: Marco Rubio de relaciones exteriores, de energía Chris Wright y del interior Doug Burgum con los ejecutivos de las norteamericanas Chevron, Exxon y Conoco Phillips y de otras catorce multinacionales.

En la reunión, Trump presentó un plan de para garantizar la estabilidad a largo plazo de Venezuela e invitó a los ejecutivos a realizar una amplia campaña de exploración en Venezuela con inversiones de USD 1.000 millones, propuesta que fue recibida con escepticismo por parte de la industria. Darren Woods, director y presidente ejecutivo de ExxonMobil, le respondió que en las condiciones actuales el país no era invertible, comentario al que se sumaron otros ejecutivos advirtiendo que se necesita asegurar amplias garantías de seguridad, legales, comerciales y financieras antes de comenzar un esfuerzo de varios años para aumentar la producción petrolera. Trump y sus asesores salieron de la reunión sin ningún compromiso importante

Entre las otras convocadas a la reunión que pueden estar interesadas y que Trump quisiera vincular a la operación petrolera en Venezuela son las siguientes: Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.

El poderoso empresario Harry Sargeant III quien le habla al oído a Trump será un factor determinante de las decisiones que se tomen en el sector petrolero en Venezuela y que claramente es el tema prioritario del Presidente de Estados Unidos por encima del tema político y de la transición democrática. Mientras la presidenta Delcy Rodríguez le sea funcional en esto, como parece le será, ésta contará con el respaldo de su gobierno para su permanencia en el poder.

