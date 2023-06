El fracaso de Agmeth Escaf

.Publicidad.

El barranquillero, cuya amistad de juventud con Verónica Alcocer le abrió el camino para ser el escogido por Gustavo Petro para encabezar la lista a la Cámara por el Atlántico por el Pacto Histórico dejando en la lona a otros líderes de peso, vivió hoy su gran fracaso como presidente de la Comisión Séptima: se le hundió en sus manos la Reforma Laboral.

En este trino reconoció su frustración de no haber podido cumplir al presidente al Pacto y al país:

Hice todo lo que estuvo a mi alcance para defender la #ReformaLaboral. Como todos saben, la lucha por la dignidad del trabajador colombiano es lo que me trajo al Congreso. Me interesó ser presidente de esta comisión justamente para sacar adelante la reforma que dignificaría por fin al trabajador colombiano. Sin embargo no lo logré. Fracasé y me disculpo con ustedes porque sé que tenían la fe puesta en mí. Estuve hoy presidiendo la Comisión VII muy esperanzado, esperando que los congresistas llegaran a trabajar, a cumplirle al país, pero no lo hicieron. Se echaron la leva. Le hicieron pistola al pueblo. Faltaron a su trabajo, a su juramento, sabotearon la sesión y hundieron el PL en pro del #TrabajoDigno por falta de quorum. Lamentable. Que Dios los perdone. Pierde Colombia, pero sobre todo, pierde su fuerza de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras que se levantan día a día a ponerle pecho a una situación laboral cada día más inestable, informal, precaria e injusta. Sin derechos laborales no podemos decir que esto sea una democracia. ¡No podemos! Seguiré insistiendo. Presidente

@petrogustavo, cuente conmigo. Perdimos una batalla, pero debemos seguir dando la pelea. Sabíamos que sería difícil, así que pa’lante.

Uno de los hechos sorprendentes para el hundimiento de la Reforma fue la ausencia de dos de los representantes de las curules de paz, Juan Carlos Vargas y Carlos López, presencia fundamental para lograr el quorum como requisito fundamental para que se votara la Reforma en la Comisión Septima e hiciera su trámite a la plenario.

El presidente Gustavo Petro no disimuló el revés en este intento para una reforma fundamental para él. Así lo afirmó en estas declaraciones.

El hundimiento de las Reformas se da en un día aciago para el gobierno por la respuesta ciudadana a las marchas contra el gobierno que fueron masivas en Bogotás, Medellín, Cali y varias capitales del país.

La oposición, liderada esta vez el Centro Democrático y con un liderazgo visible de Miguel Uribe Turbay fue la primera en salir a celebrar los dos inesperados momentos políticos.