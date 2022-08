.Publicidad.

La hija de la excongresista Aída Merlano se ha ganado un lugar privilegiado como creadora de contenido, lo que la ha llevado a hacer de sus redes sociales su canal de ingresos. No obstante, en una actividad de preguntas y respuestas en Instagram, ella reveló a través de una hipótesis cuánto le podrían pagar por su trabajo.

Fue así como ante la pregunta de uno de sus seguidores si se consideraba millonaria. Merlano respondió:

“Hagamos de cuenta que a uno le sale un contratico de 400 millones y uno dice: soy millonaria. Me compro una casa y me compro un carro. Falso porque es que ya usted es responsable del IVA. Por ende, 64 millones de ahí son de la DIAN o sea que a usted le quedan 336 millones, pero asumiendo que eso sea renta líquida a usted le toca pagar el 35 %, es decir, 117 millones o sea que al final del ejercicio a usted lo que le queda son 218 millones, casi la mitad”.

Un ejemplo que no tiene cabida más cuando en el país una gran parte de la población no puede aspirar a tantas sumas de dinero. Por su parte, Aída Victoria resaltó que “por eso los influencers no somos millonarios”.

Asimismo, ella aclaro que no trabaja con ninguna marca que no le guste. “Siendo muy sincera, yo creo que, si yo no tuviera ética fuera millonaria porque yo he rechazado muchas campañas…” explicó Merlano a sus seguidores.

