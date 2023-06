El cuento que el petrismo no ha contado bien

¿Por qué el presidente despidió a Sarabia y a Benedetti? ¿En qué fallaron estos honestos funcionarios? Es la parte del cuento que no conocemos, es decir, el meollo

A ese cuento le hace falta un pedazo, andan diciendo por ahí. Al menos eso piensa más de uno, sin que tenga mucha afición por las conspiraciones, pero sí con el deseo de que no le metan el dedo a la boca. Es que todavía no sabemos el trasfondo de la plata que se le extravió a Laura Sarabia, ni mucho menos por qué tremendo escándalo salpica a Armando Benedetti.

Recordemos que no es la primera vez que el petrismo se ve inmerso en líos de plata, cuando unos años atrás su líder natural, el hoy presidente Gustavo Petro, se lo vio muy apurado, gracias a un vídeo casero, contando unos fajos de billete. En ese momento nunca dio una clara explicación, ni mucho menos se realizó por parte de los entes de control una seria investigación. Ahora pasa lo mismo.

Hace poco le dijo al país que su exjefe de gabinete realizó un procedimiento legal, lo que él llama una sospecha justificada; que su gobierno no es criminal, por lo tanto, no chuzaría los teléfonos de nadie; y que pasará a la historia como el presidente colombiano que se ajustó a la constitución y respetó los derechos humanos. En otras palabras, los únicos que delinquen, según su perorata, son los uribistas.

Entonces, amigo lector, ¿por qué el presidente despidió a Sarabia y a Benedetti? ¿En qué fallaron estos honestos funcionarios? Es la parte del cuento que no conocemos, es decir, el meollo, el nudo de toda esta historia propia de una novela francesa. Si alguien hace las cosas bien no tiene por qué irse de su puesto, pero si las hace mal es lógico que termine yéndose. Se nos está ocultando algo, y el petrismo hará todo lo posible para desviar todo tipo de mirada observante.

¿De dónde vino la plata que guardaba Laura Sarabia en su casa? ¿Es Marelbyz Meza una niñera o realmente es algo más? No quiero caer en chismes, ni tampoco en rumores conspirativos, pero esa plata empezó a oler feo, y veo que Gustavo Petro no quiere que le apeste en la cara. Por eso tomó la decisión de sacar a su embajador en Venezuela y a su mano derecha, tratando de tapar una bomba que si estalla lo deja mal parado.

Decía Diógenes de Sínope, tratando de comprender la condición humana, que “cuanto más conozco a la gente más quiero a mi perro”. Nos quiere dar entender este filósofo griego que no hay ser humano que no tenga defectos, o que no haya demostrado, en algún momento de su vida, cierta deshonestidad. Así que el colombiano que crea que Petro y su gente son superiores, en cuento a principios éticos, a todos sus opositores, pues que despierte de una vez porque se puede llevar una tremenda sorpresa.

Por lo pronto, seguimos viendo cómo avanza todo este escándalo, pero en lo que a mí respecta todo está claro: Petro es tan corrupto como cualquier otro politiquero, simplemente que está erigido como el mecías de una caterva de incautos enceguecidos. Cuando las cosas se ponen feas o se salen de control, sabe muy bien lo que hay que hacer: prescindir de sus lugartenientes y salir a hablar mal de ellos, porque el único que es impoluto en su gestión es él mismo. Patrañas: es un lobo disfrazado de oveja.