Los Restrepo de Luker y ahora los Gilinski con Nutresa controlan el negocio del cacao

Los dos grandes compradores del cacao que se cultiva en Colombia son la Nacional de Chocolates de Nutresa, ahora del Grupo Gilinski y Casa Luker de la familia Restrepo de Manizales Entre los dos absorben el 90 % de la producción nacional.

Casa Luker produjo su primera pastilla de chocolate en la Hacienda Enea de los Restrepo Botero en Manizales en el año 1906. El liderazgo de la empresa estuvo hasta finales de siglo a cargo de la familia Restrepo, pero desde 1998 han sido cediendo los cargos directivos a ejecutivos externos, privilegiando la familia su puesto en la junta directiva.

La Compañía Nacional de Chocolates inició en 1959, con el cultivo de diferentes variedades en su vivero en la Granja La Nacional de Támesis -un municipio tradicionalmente cacaotero- que aún conserva donde se reproducen 14.000 árboles de cacao al año y una infraestructura para fermentar y secar el grano. Son 8,5 hectáreas utilizadas como laboratorio para probar variedades universales o introducidas y otras regionales.

Hacienda Enea en Manizales donde opera La Granja Luker

Su expansión en cultivos inició en 2008, con la Granja Yariguíes, ubicada en el departamento de Santander con fines de investigación, centro de capacitación y formación de técnicos, y de igual forma, la producción de material vegetal certificado por el ICA. Granja que está vinculada a proyectos como C4D (Cocoa for Development) de Partners of the Americas fnanciado por USDA – Departamento de Agricultura de EE. UU.

Diez años después, en 2018, lanzó el programa Viveros de Cacao para la Paz, diseñado para apoyar a los productores de cacao y satisfacer la urgente necesidad de nuevas plantas de cacao de alto rendimiento que mejoren tanto la productividad en los cultivos como la calidad del producto final. El programa, proporciona plantas de cacao fino de aroma a agricultores en siete regiones de Colombia, a través de dos viveros, uno con sede en Codazzi, Cesar, y otro en San Martín, Meta.

El crecimiento de la línea de chocolates de Nutresa se ha dado de manera importante con la adquisición de marcas posteriores a las exitosas Jet y Corona, que además de identificar a la Nacional de Chocolates lideran en las categorías de chocolatinas y chocolate de mesa, como son Mont Blanc, Tutto, Chin Chin, Winter’s, La especial, Nucita y Choco Listo.

Lo cierto es que tanto la Nacional de chocolates como Luker funcionan de la misma manera, comprándole la materia prima pequeños cultivadores. Chocolate Luker mantiene relaciones comerciales con cerca de 50 asociaciones de pequeños productores, en las que la empresa garantiza la compra de cacao de calidad a un precio justo. En veinte de ellas reciben asesoría técnica, comercial, administrativa y legal, en un programa en conjunto con la Universidad EAFIT de Medellín, como el caso especial de la Asociación de Productores de Cacao de El Pital, en Huila donde participan 50 productores.

El cacao se produce en su mayoría a través de pequeños cultivos asociados

Son 65 mil familias cacaoteras en 422 municipios de los 27 departamentos, con un promedio de 3 hectáreas de cacao por productor. En 2018 existían 182,431 hectáreas sembradas de caco, donde cerca de un 30 % está en el departamento de Santander. Le siguen con un 8 % cada uno de los departamentos de Antioquia, Arauca, Huila, Tolima y Nariño, entre los cuales conforman el 72 % de la producción nacional, de la cual el 95 % es reconocido como fino y de aroma por la Organización Internacional del Cacao.

Los cacaoteros, aunque no son tan organizados como los cafeteros, están asociados en la Federación Nacional de Cacaoteros – Fedecacao, que además de agruparlos y con funcionarios en más de 600 municipios, administra el Fondo Nacional del Cacao y el Fondo de Estabilización de Precios. La Asociación Nacional Cacaotera de Colombia representa a más de 52 organizaciones de cultivadores.

El año pasado, apoyó la producción de la película "Itzia, Tango & Cacao", dirigida por actriz Flora Martínez quien colocó a las mujeres productoras y al cacao como protagonistas y al municipio de San Vicente de Chucurí como telón de fondo, promocionando el cacao colombiano como un cultivo sostenible que consolida la paz.

La apuesta del cacao en zonas atrapadas por la guerra

El cacao es una de las grandes apuestas nacionales para que los desmovilizados, pero también los cultivadores de coca que están dejando atrás el negocio, encuentren nuevas formas de ganarse la vida en zonas atrapadas por la guerra.

Específicamente en los Montes de María, Bolívar, escenario de pugna entre guerrilla y paramilitares por el control militar, político e ideológico, operan tres asociaciones: Asprocamm, Corintegral y Asproagramar, las cuales promueven la asociatividad entre los productores y velan por el manejo de los recursos del fomento cacaotero. Son muchas las entidades internacionales y las instituciones de gobierno que le han apostado a esta salida porque además está probada la calidad del cacao colombiano.

El pasado 8 de febrero, Meta, la asociación de Agroguamal perteneciente a la cooperativa Workakao de Acacias, Meta, conformada por cinco organizaciones que reúne a 900 familias cacaoteras apoyados por el programa ‘Agroemprende Cacao’, impulsado y financiado por Ecopetrol, Repsol, Socodevi y el gobierno de Canadá, recibió el reconocimiento ORO como el mejor cacao del mundo en el concurso Cacao of Excellence realizado en Ámsterdam, Países Bajos, en una variedad resultado de más de 30 años de investigación de Fedecacao. https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/La-ministra-Jhenifer-Mojica-reconoce-a-los-productores-del-mejor-cacao-del-mundo.aspx

Firma del convenio entre el presidente Petro, la Ministra de agricultura Jhenifer Monica, Gabriel Gilinski y Carlos Gallego presidente de Nutresa

Estos pasos que se han dado en el pasado con exitosas alianzas de los pequeños cultivadores de cacao con los grandes compradores como son Luker y Nutresa, más los sin número de programas sociales apoyados incluso por programas de paz desde los gobiernos anteriores y la cooperación internacional le mostró el camino al presidente Petro para buscar armar un programa de envergadura en las zonas plagadas de coca que necesitan una nueva vocación productiva.

De allí el convenio firmado en Rionegro con el Grupo Nutresa representado por Gabriel Gilinski en el que se montará un gran vivero en el sur del país para la producción de 10 millones de árboles en los próximos cinco años, y la inversión durante este tiempo del 50% del costo del mantenimiento en alianza con el gobierno nacional. El gobierno se propone adecuar 15 mil nuevas hectáreas para sembrar árboles de cacao.

Aunque este plan dará frutos dentro de 3 y 5 años que es lo toma el árbol en entrar en producción, se espera que los buenos precios de este momento se mantengan, los cuales se han triplicado en la bolsa de Nueva York en apenas unos meses debido al déficit mundial causado por el colapso de las cosechas en al menos un tercio en Costa de Marfil y , donde se produce cerca del 60 % del cacao mundial, esto debido al fenómeno climático El Niño y a factores locales.