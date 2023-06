La decisión de la Colombia Humana que es la crónica de una derrota anunciada

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

junio 05, 2023

El comunicado de la dirección nacional del movimiento político Colombia Humana (CH), del 2 de junio de 2023, dirigido a los voceros, pre-candidatos y militancia en general, donde afirma que no aceptará el mecanismo de acuerdos de mayorías para la selección de candidatos del Pacto Histórico a los concejos municipales, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones en las elecciones de octubre, y que solo aceptan los mecanismos del consenso o de la encuesta, ya que la consulta popular fue negada por la mayoría de los partidos y movimientos del Pacto Histórico, lo que hace es adelantar la noticia de una derrota anunciada.

El comunicado rompe la “unidad” de los mecanismos que se habían propuesto como formas para la integración de las listas del Pacto para las elecciones de octubre, el cual dice muy claramente que si no se logran consensos, encuestas, o consultas populares en las regiones, las precandidaturas tendrían que ser definidas por las mayorías en el Comité Nacional Electoral del Pacto, compuesto a su vez por delegados de los partidos fundacionales de la coalición.

La notificación de CH consagra la división del PH a nivel nacional como un hecho que teníamos previsto desde las elecciones al senado y cámara de marzo de 2018, que seguramente va tener repercusiones negativas en los resultados de las elecciones de octubre a nivel local y regional.

Además CH hace trizas el procedimiento de la Circular Electoral 01 del Comité Nacional Electoral del PH, del 2 de febrero de 2023 que a la letra dice “En los casos donde no sea posible colocar en funcionamiento, no se ajusten a los principios acordados, no garanticen la existencia de los comités con criterios democráticos, las opciones deberán ser consideradas por el la comisión nacional electoral, quien a la vez propondrá al Comité Político Electoral Nacional decisiones”.

Es decir, la coordinadora nacional de CH rompe el acuerdo del PH y por lo tanto se tendrá que ir a las elecciones de octubre como el llanero solitario, pero sin utilizar ni el nombre ni el logo del PH: “Los partidos coaligados del PH no podrán otorgar avales por fuera de las listas de coalición o candidatos uninominales distintos a aquellos definidos por la coalición. Si partidos integrantes del PH, no siendo mayoría de la coalición, en algún municipio o departamento deciden no participar de las candidaturas y listas oficiales del Pacto y/o sus alianzas, este o estos no podrán hacer uso del nombre, imagen, representaciones y vocerías del PH, que si ejercerán la mayoría de los partidos coaligados.”

Como se puede comprobar con claridad CH acaba de romper con el PH y no puede presentarse al evento electoral de octubre “haciendo uso del nombre, imagen, voceros y representaciones del PH, que si ejercerán la mayoría de los partidos coaligados.”

Los partidos que acaten las orientaciones de la dirección nacional deben tener en cuenta este comunicado de ruptura para considerar en las coordinadoras departamentales y municipales a los voceros, precandidatos y representaciones de CH; el comunicado del 2 de junio de 2023 de CH así lo ha dispuesto por unanimidad y mientras no se revise esta determinación queda en veremos la participación de sus voceros en las coordinadoras regionales y locales.

Ahora las reuniones oficiales, comunicados, logos, representaciones, nombres, y precandidatos a la asamblea y a los concejos municipales, lo mismo que las conversaciones y acuerdos con los precandidatos a la alcaldía y a la gobernación en el Frente Amplio, solo podrán ser realizados por los partidos y movimientos que acaten los criterios y procedimientos de la dirección nacional del PH.

Consideramos que es un duro golpe para la unidad del proyecto político democrático del PH, pero es una decisión libremente tomada CH y por lo tanto tiene que atenerse a las consecuencias políticas de la misma, y hasta que no haya un pronunciamiento de la dirección nacional del PH, las anteriores consideraciones estarán vigentes para el trabajo político en las regiones y localidades.

Hacemos un llamado a la opinión pública democrática a rodear la dirección nacional, departamental y municipal del PH, para enfrentar las elecciones de octubre con la participación unitaria y masiva de los sectores progresistas del pueblo colombiano, por las reformas, la paz y la justicia social.

La posición intransigente de CH es producto, en gran medida, de la posición de la UP de Bello de reclamar justamente el primer renglón de la lista al concejo municipal teniendo en cuenta los criterios emanados del comité nacional electoral del PH, principalmente el que se refiere al espacio conquistado con una curul en el concejo municipal, la única que tiene el PH en el Área Metropolitana y en el departamento de Antioquia.

Ha incidido también el proyectado viaje a Bogotá del concejal de la UP con el fin de reclamar y defender la resolución del conflicto por el primer puesto en la conformación de la lista al concejo de la ciudad, con el apoyo de representantes y senadoras del PH de Antioquia, lo que ha hecho que la situación del PH del municipio de Bello trascienda sus límites parroquiales para ser considerado en los escenarios nacionales de la capital.

En este sentido se propone a la dirección nacional que se cumpla el criterio de que aquellos partidos que tienen curules en los concejos municipales o en las asambleas departamentales, ocupen los primeros renglones de la lista a estas corporaciones, teniendo en cuenta los requisitos legales, constitucionales, estatutarios, y los criterios y procedimientos establecidos en el comunicado Nº 1 del Comité Nacional Electoral del PH del día 2 de febrero de 2023:

“Las listas a corporaciones públicas del PH o en las que participe en alianza serán paritarias y con alternancia de género sin excepción, así como tener en cuenta la participación étnica en los territorios donde existan postulaciones. También serán cerradas. En la conformación de las listas y definición de las candidaturas a cargos uninominales se deberá tener en cuenta la fuerza política de cada Partido o Movimiento en el respectivo territorio expresada en el número de votos o número de curules o cargos uninominales obtenidos en la última elección.”

Con la posición divisionista de CH negándose a aceptar la solución por medio del acuerdo de las mayorías de la dirección nacional, ante la falta de consenso y de una encuesta nacional que cubra todos los requisitos técnicos, el proyectado viaje a Bogotá cobra mayor importancia y trascendencia, habida cuenta de que empieza a correr el mes de junio para definir la solución del problema, ya que tenemos de plazo el mes de julio para inscribir la lista al concejo en la Registraduría municipal.

En el evento de que la dirección nacional resuelva la situación a favor de utilizar el mecanismo de la encuesta nacional para la selección del orden de la lista de los candidatos al concejo y a la asamblea, y de la selección de los candidatos a la alcaldía y a la gobernación del PH y del Frente Amplio, ¿cómo sería el procedimiento nacional? ¿Se aplicaría solamente donde no hay consenso? ¿Quién pagaría la firma encuestadora? ¿Cuándo se haría la encuesta en el mes de junio antes de la inscripción en la Registraduría en el mes de Julio? ¿Cuándo se darían los resultados de la encuesta? ¿Cómo se plantearían las preguntas al ciudadano? Estarían de acuerdo todos los partidos del Pacto en el procedimiento de la firma encuestadora? ¿Si hay tiempo para acoger este procedimiento teniendo en cuenta que las inscripciones son el mes de Julio?

Todo está indicando que CH se echó la soga al cuello cuando aprobó la determinación de no aceptar el acuerdo de la mayoría de la dirección nacional del PH, para solucionar los problemas de la conformación de lista en las regiones y localidades, y muy posiblemente le va tocar salir a organizar sus listas por fuera del PH, lo que llevaría al fracaso del movimiento político y muy probablemente al retroceso del PH.

En estas circunstancias complejas de la situación le tocaría a la UP, PCC, y Comunes echarse al hombro la conducción política del PH durante las elecciones de octubre y más allá del evento electoral para seguir adelante con el Proyecto Democrático del PH.

Es posible que por la atracción del poder partidos y movimientos con personería jurídica pero con poca incidencia electoral se alejen de CH y confluyan en el PH constituyendo una mayoría en la dirección nacional, lo que constituiría una derrota demoledora para los compañeros de CH en todo el territorio nacional.

Con relación al Frente Amplio para escoger alcaldes y gobernadores no sería menor el fracaso de CH pues ya no entraría a jugar bajo el paraguas del PH, sino como un jugador de tercera categoría para elegir alcaldes y gobernadores.

De modo que, de cierta manera y paradójicamente, CH le está abriendo camino a la UP, PCC y Comunes para ampliar el espacio dentro del PH durante las elecciones, con mayor visibilidad política, espacio en las curules para concejos y asambleas, en las gobernaciones y alcaldías, y por supuesto en el gobierno nacional, departamental y municipal.

¿Para dónde va el candidato del PH a la alcaldía de Bello en esta situación política? Pues a dialogar y concertar acuerdos con el candidato único del Frente Amplio por la paz, la democracia y la implementación de las reformas del gobierno nacional: “El PH reafirma el compromiso con la política de alianzas programática y electoral con otros sectores del espectro político territorial y nacional a través del Frente Amplio-“

De tal forma están las cosas en el Distrito Medellín, Área Metropolitana y en el Departamento, que seguramente el aval para alcaldía ya viene cocinado desde Bogotá: “Para la organización y expedición de los avales oficiales (…) se conforma una COMISION NACIONAL ELECTORAL PERMANENTE con un delegado (a) por cada partido o movimiento político con personería jurídica responsables de expedir y asumir legalmente los avalados.”

Como dice la Circular Electoral Nº 1, del 2 de febrero de 2023, “El objetivo general (…) es garantizar la construcción de una organización unitaria y que el avance y el triunfo obtenido por el PH y su política de alianzas en las pasadas elecciones al Congreso y a la Presidencia, se fortalezca ahora con el triunfo de Gobernaciones, Alcaldías, Diputaciones, concejales y ediles en todo el territorio nacional, y de esta manera afianzar el respaldo al programa del Cambio y al proceso de transición política en curso.”

Esperamos que esta contingencia sea resuelta para bien del Gobierno Nacional, del programa de reformas del PH, de la unidad de la izquierda y de los sectores democráticos y de la mayoría de los trabajadores colombianos.