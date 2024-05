El bogotano que se hizo millonario con una aplicación para volver casas inteligentes

Juan Carlos Varón ha sido emprendedor toda su vida, y aunque no todos los negocios funcionaron, VTA ha sido un total éxito. Hoy en día sus ganancias son millonarias

Ser emprendedor no es un cuento para todos. Hay quienes han nacido con esa habilidad para crear empresas, y a lo largo de su vida se enfocan en esto. Prueba de ello es Juan Carlos Varón, quien toda su vida, la ha dedicado a esto, a emprender. Hoy en día, está al frente de una empresa de gran reconocimiento en el mundo de la modernización de casas, VTA. Dicho de otra manera, volver los hogares inteligentes por medio de diferentes dispositivos que se entrelazan entre sí. Claro que este negocio no arrancó de esta manera, pero él, vio en la domótica, una oportunidad de seguir expandiendo su negocio.

Así fue como arrancó VTA, la exitosa empresa de Juan Carlos Varón

En la actualidad, Juan Carlos puede decir tranquilamente que su empresa, es todo un éxito e incluso a nivel global. Claro que para llegar a este punto, tuvieron que pasar varios años, y un sin fin de pruebas por superar. Todo inició cuando el bogotano estaba entre los 20 y 30 años de edad. Con tan solo 23 años, ya contaba con una empresa, sin embargo, por cosas del destino se vio obligado a cerrar. Pero bien dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Con tan solo 25 años, Juan Carlos decide darle vida a VTA, quizás sin pensar que 28 años después, sería una empresa de gran éxito en Colombia y fuera del país.

Juan Carlos Varón, fundador de VTA en uno de los stand de la marca en la Consume Electronic Show.

Su emprendimiento arrancó comercializando dispositivos de audio, video y dispositivos de tecnología. En aquel entonces, todo este tema era innovador y bastante llamativo en el mercado colombiano. Aunque claro, con el paso del tiempo fue creciendo, debido a su gran éxito. El gran cambio y la gran expansión de la empresa arrancó realmente hace muy pocos años, cuando dieron un paso gigantesco. Si bien VTA suministraba productos tecnológicos, funcionales para el hogar, se dieron cuenta de que aún había un mundo por explorar. Fue así como decidieron incursionar en el mundo de las casas inteligentes.

Quizás, este tema no sea muy conocido por todos. Sin embargo, esto nos permite conectar nuestro hogar de manera inteligente por medio de diferentes dispositivos. Es decir, podremos controlar audio, luz y mucho más por medio de los dispositivos como nuestro celular, Alexa, google y mucho más. Aunque no es algo que todas las casas en Colombia lo tengan, si se ha hecho bastante popular. Claro que no solo en Colombia, en demás países se ha hecho algo muy común. Quizás, esta fue la ventaja que vio Juan Carlos Varón y la aprovechó con VTA y la verdad es que hasta la fecha, ha sido un total éxito.

La aplicación que se convirtió en la gran apuesta de esta empresa colombiana

Ahora el reto era empezar a brillar en otro segmento. Claro que fue un reto bien recibido y muy bien logrado. VTA sumó a sus productos un software desarrollado aquí en Colombia y un hardware de proveedores asiáticos. Fue entonces cuando surgió VTA+, la aplicación móvil de la empresa, la cual podemos conectar a otros dispositivos inteligentes. Claro que todo esto se hace por medio de una conexión de internet. Hoy en día, son muchas las posibilidades de conexión que tendremos disponibles, gracias a esta aplicación. Podremos conectarnos a bombillos, barras de sonido, cámaras, televisores y más.

Sin duda el pasó que dio la empresa era grande, pero era un paso bien dado. Una muestra de ello es su gran éxito actual. Incluso, en el año 2022, hicieron parte de Consumer Electronic Show, una de las ferias de tecnología más grande del mundo, en Las Vegas. Hoy en día, podemos encontrar en la página de VTA más de 100 dispositivos, además de tener más de 300 personas trabajando. Así mismo, han logrado tener un número significativo de relaciones con empresas del exterior. Por otro lado, el sistema que han desarrollado, es tan bueno que además de sincronizarse con sus productos, también lo hace con dispositivos de otras empresas.

Según el importante medio Forbes, hoy en día, VTA+ es usada por más de 800 mil personas y no solo en Colombia. Al parecer, esta importante aplicación también es utilizada en otros países como Panamá, Venezuela y Costa Rica. Sin duda alguna, Juan Carlos Varón le dio vida a una exitosa empresa que hoy da grandes frutos a nivel monetario. Según compartió el medio Forbes, VTA estaría facturando $40 millones de dólares al año. Una increíble cifra que reafirma el gran negocio que es este y que posiciona a VTA como una empresa líder en este segmento en Colombia.

