El carro de segunda más barato y el más caro que consigue en Colombia

El mundo de los carros usados es muy amplío. Entre la gran variedad de precios y modelos se podrá sorprender. El más barato no supera los 4 millones de pesos

El negocio de los carros en Colombia ha tenido un gran decrecimiento en su ventas. Incluso, el carro de segunda ha dejado de tener grandes ventas durante el primer semestre del 2023. Y es que, durante este tiempo, el precio de los vehículos ha disminuido ligeramente. Diferentes factores externos, han sido los causantes de esta caída en los precios de los carros de segunda. Ahora bien, ahora le contamos cuál es el carro de segunda más barato en Colombia, en la página TuCarro; de igual manera le contaremos cuál es el carro de segunda más caro. Seguramente, los valores de ambos lo dejarán muy sorprendido.

El carro de segunda más barato

Carros de segunda hay de todo tipo y de todo precio; aunque algunos pueden sorprender por su precio y por su modelo. Aunque parezca increíble, el carro de segunda más barato que se consigue en TuCarro, no supera los 2 millones de pesos; un valor totalmente diferente a el del carro de segunda más caro. Se trata de una camioneta Subaru, de referencia Tribeca, que cuenta con 180.000 km. Sin embargo, según se ve en la descripción, la camioneta no está en uso, sino que es usada únicamente para respuestos; esto pues no tiene su caja de cambios.

Subaru, Tribeca

Ahora bien, el vehículo que le sigue a este en el listado de TuCarro, es un Renault R12 de motor 1.3. Este, a diferencia del anterior si está funcional y según dicen, tiene 20.000 km de uso. El precio de este carro es de $5.000.000. Siendo así, de un valor más elevado a el carro de segunda más barato, con la gran diferencia de si cumple con su función. Desde este precio en adelante, podrá conseguir otros vehículos, eso sí, por este rango de precio, en su mayoría son modelos antiguos. Incluso, por $9.900.0000, puede adquirir un BMW Serie 5.

Renault, R12

El carro de segunda más caro

Ahora bien, hay una gran diferencia entre los carros más baratos y los caros en el mundo de los usados. Mientras que entre los carros usados y baratos se consiguen vehículos por menos de 10 millones, la cosa cambia con los caros. En la misma plataforma de TuCarro, podemos encontrar opciones de más de mil millones de pesos colombianos. El carro de segunda más caro es de la marca Lamborghini, referencia Urus, modelo 2022 y con 5.800 km de uso. Aunque parezca increíble, el valor de este carro de lujo es de $2.750.000.000. Una diferencia abismal entre los más baratos y los más caros que se pueden conseguir.

A esta camioneta se suman otras referencias de la misma en otras versiones, pero que siguen por encima de los dos mil millones de pesos. Otro de los vehículos usados más costosos, es una camioneta Lexus, Lx Lx 600. Esta es también modelo 2022, y tiene un valor de $1.590.000.000, mil millones menos que la primera. Lo cierto es que, estos valores son variables e incluso puede ser más rentable comprar un carro nuevo con estos precios.

Lexus Lx Lx600

