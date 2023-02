El “boom” de las microempresas electorales

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado |

febrero 28, 2023

A ocho meses de las elecciones territoriales se viene registrando un panorama cantinflesco: alcaldes, exalcaldes, expresidentes y excongresistas están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconozca la personería jurídica a varios grupos significativos de ciudadanos o resucite partidos extintos. Son varios los factores que han propiciado este boom de partidos que recuerda aquellos años de atomización, cuando en el sistema político colombiano —considerado a finales de los noventa como el más fragmentado del mundo— cohabitaron cerca de 70 partidos y movimientos políticos.

A continuación, enuncio algunos de los factores determinantes para comprender este boom de microempresas electorales.

La amplitud interpretativa del acuerdo de paz

El segundo punto del acuerdo de paz se titula Participación política: una apertura democrática para construir la paz, y plantea una serie de medidas para transformar y depurar el sistema político. Aunque sigue siendo el punto con menor nivel de implementación del acuerdo, pues la reforma político-electoral que proponía se terminó hundiendo ante la desidia del gobierno Santos y solo se avanzó en la creación del estatuto de la oposición, sí se ha convertido en un parámetro de interpretación para ampliar el sistema de partidos y resucitar agrupaciones políticas que se extinguieron en medio del conflicto armado.

Ese proceso inició cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado le restituyó la personería jurídica a la Unión Patriótica (UP). Así, la UP renació y de paso estableció una línea jurisprudencial que le abriría camino al exsenador Juan Manuel Galán para solicitarle al CNE la resurrección del Nuevo Liberalismo. Ante la negativa inicial del CNE —que para ese momento tenía una interpretación más restringida de la naturaleza orgánica de la personería jurídica—, Galán emprendió una batalla jurídica que terminó en la Corte Constitucional y que derivó en la expedición de la Sentencia SU257/21 que no solo le dio la razón, sino que propició una amplitud interpretativa que le despejó el camino a otros partidos.

Fue gracias a esa histórica sentencia de la Corte Constitucional que salieron del cementerio el Movimiento de Salvación Nacional, el partido Oxigeno Verde y el partido Comunista (aunque este siempre orbitó como un pequeño satélite en las huestes del Polo Democrático).

Lo curioso de esa amplitud interpretativa, sustentada en la centralidad de las víctimas y la apertura democrática, es que generó la vaga impresión de que cualquier partido extinto podría volver a la vida, solo eso explica que tanto el expresidente Andrés Pastrana como el exsenador Mario Uribe (condenado por vínculos con paramilitares) le hayan solicitado al CNE la resurrección de sus respetivas microempresas electorales.

Las posibilidades de la escisión y las consultas

Al igual que ocurrió con el otorgamiento de la personería jurídica a la UP, la escisión del sector del exsenador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo también abrió un camino infinito de posibilidades. Ese episodio permitió que la escisión se instrumentalizara por algunos operadores políticos para la creación de micropartidos en un proceso calcado de “mitosis política”. Se patentó una fórmula muy efectiva que en los últimos meses permitió que se crearan dos microempresas electorales: la Fuerza de la Paz como escisión de la Alianza Social Amplia y En Marcha como escisión de la Alianza Social Independiente.

La misma fórmula la quiere implementar Daniel Quintero para obtener la personería jurídica de su movimiento Independientes.

Cabría preguntarse: ¿cuál es el nivel de representación de los micropartidos que surgen de una escisión? La pregunta es válida porque la personería jurídica otorga el derecho de avalar candidatos en todas las circunscripciones electorales. Es decir, de facto convierte a un movimiento personalista de arraigo regional en una fuerza partidista de alcance nacional.

Ahora bien, en los últimos meses las consultas presidenciales también se convirtieron en un factor adicional para el reconocimiento de la personería jurídica. Ese camino le permitió a Carlos Caicedo, quien participó en la consulta de la inclusión social por la paz en 2018, convertir a Fuerza Ciudadana en un partido (algo que no logró con su lista al Senado en 2022). Es la misma expectativa que tiene Federico Gutiérrez con su movimiento Creemos Colombia, así haya quedado en tercera posición en la primera vuelta y no se pueda acoger a los derechos del estatuto de la oposición.

¿A quién favorece el boom de microempresas electorales?

Desde una perspectiva optimista, la cantidad de partidos podría ser indicio de una mayor pluralidad y representatividad, algo positivo, mucho más en un país que históricamente fue controlado por un bipartidismo asfixiante. Sin embargo, y siendo menos optimista, considero que este boom solo responde a intereses personalistas de ciertos dirigentes políticos, pues nada más explica que fuerzas políticas que integran amplias coaliciones se escindan para convertirse en partidos por derecho propio.

Vuelvo al tema de la representación porque no me parece menor, resulta necesario saber a quién o qué representan estos nuevos partidos, en un sistema proclive a la nacionalización partidista que no permite que las fuerzas políticas se institucionalicen a nivel regional o se integren a un sistema de adquisición progresiva de derechos (un compromiso del acuerdo de paz). Con este boom solo estaríamos asistiendo a la precaria institucionalización de un mosaico de logos que responden a los intereses de operadores políticos y mercaderes de avales.

El último punto y no menos importante es de la percepción ciudadana. Estoy seguro de que la ciudadanía está confundida ante la avalancha de nuevos partidos y esa confusión será el factor predominante en las próximas elecciones subnacionales. Con el agravante de que muchos de los partidos del boom serán “flor de un día” y solo es cuestión de tiempo para que vuelvan al cementerio o desaparezcan. No lo duden.

