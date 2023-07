Detalles y preguntas del imprevisto intento de golpe de Estado contra Putin

Por: ALFREDO ANTONIO DE LEÓN MONSALVO |

julio 04, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Lo que Putin olvidó:

“Los mercenarios son peligrosos y no son útiles; y si uno pone en manos de ejércitos mercenarios la conservación de su estado, no estará nunca seguro ni tranquilo, porque estos no comparten sus causas, y son ambicioso y traidores”. Maquiavelo - El Príncipe

-Publicidad.-

“No confiar demasiado en los amigos y saber utilizar a los enemigos”. No hay que fiarse nunca d ellos amigos -le traicionan a uno con mayor rapidez, porque sienten envidia con facilidad-. También se convierten en unos mimados tiránicos. Rober Greene – Las 48 leyes del Poder.

Entre el 23 y 24 de junio de este año 2023, sucedió algo imprevisto, e incluso desconocido para Nostradamus y cualquiera que se las dé de internacionalista y “rusólogo” (antes les llamaba “sovietólogo”), como fue el intento de darle un Golpe de Estado a Vladimir Putin, o en otro caso, intentar desbaratar el tablero ruso. ¿Pero qué sucedió y quién lo intento? Y finalmente, analicemos cómo supuestamente terminaron de momento las cosas, y en especial, qué viene a futuro. Porque la verdad, existen más preguntas en el aire, que respuestas dadas.

Publicidad.

Para entender un poco el asunto, primero hay que aclarar quién es Evgeny Priogozhin y su famosa compañía paramilitar de corte internacional denominada Wagner PMC, y qué papel jugó en el intento de Golpe de Estado contra Putin. Aclaremos:

El señor Priogozhin no fue nadie en la época soviética. Nacido en 1961, se caracterizó por ser un гуляка, un pandillero de poca monta, por lo cual pagó cárcel hasta justo el momento cuando cayó la Unión Soviética. Y como conocedor de la “calle”, en momentos de crisis y rebusque, en la década del 90 montó un negocio de “perros calientes”, como en cualquier esquina de nuestro país. Ni más ni menos.En la calle, cuando la crisis abunda, y más en momentos de desbarajuste total, el señor Priogozhin se fue relacionando con las mafias de todo tipo que hicieron erupción en la Rusia de Boris Yeltsin. De un momento a otro, quizás por robos y asaltos, este individuo resultó con grandes restaurantes, algunos de ellos, de alto “caché”, hasta el punto, que uno estos fueron en su momento encuentro de reunión en Moscú entre George Busch y Vladimir Putin.Como fue hombre de “calle”, y viendo que era el momento de alagar al Príncipe, Priogozhin se hizo pasar como todo un “cortesano”, adulando a Putin, quien hoy puede decir, cayó en los encantos de un filibustero. Para no alargar la historia, de ahí en adelante se congracio con el “jefe” y pasó a ser como hoy se le conoce en el mundo de quienes no gustan de él: “El cocinero de Putin”. ¿Y por qué de este nombre? Sencillamente porque de ahí en adelante, Putin le otorgó grandes contratos a fin de proveer la alimentación a varias guarniciones miliares. Con estos contratos, Priogozhin se enriqueció.Es conveniente aclarar, que el sistema de Estado mafioso en Rusia después de la “implosión del socialismo”, se ha dado sobre dos momentos: el primero, cuando al disolverse la Unión Soviética, un sector de la jerarquía del Partido Comunista, con Yeltsin a la cabeza, y sus amigos cercanos, se apropiaron de los grandes medios y producción, incluso, se robaron las reservas de oro y dólares existentes en el Banco central. La segunda, fue cuando Putin inició el proceso de enriquecer a sus amigos con grandes contratos del Estado. Así nació lo que hoy se conoce, como los “oligarcas”. Uno de esto, ha resultado ser Priogozhin.Relacionándose con militares de alto rango, y con el mismo Putin, Priogozhin se da cuenta que existe un alto grupo de militares ociosos y en retiro, disponibles para ser usados, y, sobre todo, que Rusia tiene interés en meterse en África a fin de “resolver” problemas, ganar aliados y disputarle hegemonía política en la arena internacional, tanto a los Estados Unidos, como a China y al Occidente en general. Esto lo llevó a formar el Grupo Wagner PMC y, lograr estar presente en docenas de países africanos, incluidos Congo, Angola, Libia, Ruanda, Sudán, Zambia, Zimbabue, Kenia y Siria entre otros. En todos estos espacios a Wagner le fue exitosamente, hasta el punto que puso a temblar la OTAN, quienes de inmediato lo declararon “terrorista”, con búsqueda internacional de por medio.Pero las acciones de Wagner no hubieran sido posible sin el apoyo directo de Putin, y por supuesto, sin la Fuerzas Militares rusas. Esto es algo que hoy el señor Priogozhin quiere desconocer, y dárselas de héroe imprescindible para Rusia.Con la experiencia paramilitar de Wagner, Putin comenzó a jugársela a dos bandas en la lucha contra la OTAN en Ucrania, y es aquí donde hay algo que es conveniente aclarar. ¿Quién comenzó la guerra de Ucrania? Hay que ser claros, Rusia en estos momentos están rodeada por todos lados por las fuerzas de la OTAN, y más, cuando recientemente se unieron a esta asociación militar dirigida por Estados Unidos, tanto Finlandia como Noruega, razón por la cual, a decir de Putin, ya no aguantaba más, y menos con su “hermano” eslavo y de tradición histórica, como es Ucrania, y tomó la decisión de llevar la disputa al plano militar, tal y como está sucediendo hace más de un año. Y todo parece que va para largo.Y es entonces, cuando la apuesta de Putin fue jugar a dos manos. Por un lado, con Wagner, y por el otro, con el Ejército ruso. ¿Y por qué Putin quería una “guerra interna” entre las fuerzas regulares y las paramilitares? Esto lo hizo a fin de que, se dieran una competencia entre dichos sectores, y como dice Robert Greene en LAS 48 LEYES DEL PODER, Putin quería que otros hicieran el trabajo, y él llevarse los méritos. Solo, que en momento cuando se inicia tal iniciativa, el Ejército ruso estaba paquidérmico en movimiento, y en las primeras de cambio sus hombres fueron arrollados por las fuerzas de la OTAN; todo lo contario de Wagner, que, con experiencia, salió adelante y mostró resultados abismales que nadie hoy desconoce.Es entonces donde Priogozhin entra en disputa con el alto mando militar ruso, los increpa y ridiculiza, y de paso, es muy posible, que ambicione el pode total en Rusia, donde de por medio tenía que barrer a Putin, y lo más probable, es que haya llegado a entablar negociaciones tanto con un sector inconforme del Ejercito como con parte de la oligarquía rusa. Aunque hoy, ya se está hablando que Priogozhin logró ser contactado por la CIA.Solo que Priogozhin midió mal las fuerzas y las relaciones de poder, y ya con el Golpe de Estado en movimiento, y el decir de sus supuestos 50.000 hombres, se encontró con que la aviación militar rusa lo podía aniquilar en poco tiempo, además, la reacción de Putin fue inmediata, con un discurso bien agresivo en la mañana del 24 de junio ante el pueblo ruso, en donde manifestó que haría todo a su alcance para frenar el Golpe.Ya arrinconado, a Priogozhin no le quedó de otra, de momento, que aceptar la propuesta de Putin, la cual fue transmitida a través del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, de trasladarse a Minsk – Bielorrusia, y pernotar allá en calidad prácticamente de refugiado. Hoy, al parecer, a Priogozhin no le queda otra, que estar en Bielorrusia, porque en ninguna otra parte del mundo es bienvenido, salvo que negocie con la CIA, y cambio de secretos rusos, pueda vivir en los Estados Unidos con domicilio desconocido. Todo es posible.Pero ante el panorama descrito, quedan más preguntar que respuestas. Entre estas:¿Qué llevó a Priogozhin de verdad a traicionar a Putin? ¿Por qué siendo Priogozhin un hombre que se las sabe todas, calculó mal el intento de Golpe de Estado? ¿Con quienes negoció Priogozhin al interior de Rusia darle el Golpe de Estado a Putin? ¿Si llegó a negociar con la CIA?Todas estas preguntas serán resueltas en la medida que se visione el traslado de Priogozhin a Occidente, porque la verdad, en Bielorrusia no está seguro a futuro.Wagner quedó hoy asimilado al Ejército ruso, cuyos comandantes se quitaron un incordio de por medio, Putin dirige personalmente el enfrentamiento con la OTAN, y lo hace a través de armas de alta precisión, con el fin de confiar en ejército alguno.

Alfredo De León, egresado de la Facultad de Periodismo, Universidad Estatal de Bielorrusia – Minsk, me documenté en los periódicos rusos del momento, tales como: Известия, Комсомольская Правда, Газета, y otros