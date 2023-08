Las colombianas perdieron pero no se fueron con las manos vacías. Ganaron una millonada

.Publicidad.

La selección femenina de fútbol colombiana fue campeona sin importar que, se disputaron codo a codo el mundial y dieron todo de sí en cada cotejo. Lograron llegar a cuartos de final, pero hoy en su encuentro contra Inglaterra quedaron eliminadas con un marcador de 2-1. Más allá del gran triunfo de ganar la copa del mundo, este torneo también tiene compensaciones económicas para los equipos ganadores. Le contamos cuanto ganó la selección colombiana.

Los tres primeros lugares del mundial femenino se llevan un dineral, 2’610.000 dólares (en caso de quedar en tercer lugar), lo que serían 10 mil millones de pesos, 3’015.000 dólares (si quedaba subcampeona), casi 12 mil millones de pesos o 4’200.000 dólares (si era campeona), es decir 16 mil millones de pesos. Incluso, las jugadoras también pudieron llevarse entre 165.000 y 270.000 dólares, cada una, informó la Fifa, si hubiesen pasado a la siguiente ronda. Dinero que infortunadamente no pudieron llevarse.

Cuanto ganó la selección colombiana

No obstante, las jugadores colombianas no se fueron con las manos vacías. No solo porque rompieron los esquemas del fútbol femenino y demostraron que pueden llegar muy lejos con el talento de su juego. Si no que la Fifa también les daría una compensación económica por llegar a cuartos de final. El equipo tricolor, logró llevarse 2’180.000 dólares, lo que son poco más de 8 mil millones de pesos.

#GraciasMujeres por hacernos soñar. En un país que no tiene liga profesional femenina, con un fútbol mundial femenino tan desarrollado - y poco apoyado en Colombia- ustedes han llegado muy lejos.



Gracias por la valentía y por demostrar la casta. Gracias por enseñarnos un camino… pic.twitter.com/8Km9CN4t7t — Mábel Lara (@MabelLaraNews) August 12, 2023

