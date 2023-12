Cómo comer natilla, buñuelos y lechona sin miedo a subir de peso

.Publicidad.

La temporada decembrina se ha caracterizado por los excesos en muchos casos, desde bebidas alcohólicas, fiestas pero sobre todo la comida navideña. Las cenas, las onces de las novenas, y muchas comidas extras que le han dado la fama de ser el mes en que las personas suben de peso. No obstante, para ‘Red +’ la nutricionista María Fernanda Chavarría, dió varios consejos y trucos para comer buñuelo y natilla sin sufrir ese aumento de peso.

Lo primero que resalta la experta es que se debe cambiar la mentalidad que se tiene frente a la navidad, es decir, olvidar que se trata de un mes para comer excesivamente y pensar sobre todo en disfrutar con la familia y amigos continuando con su consumo moderado y habitual de alimentos.

..Publicidad..

El segundo consejo es no asistir a los venus navideños como novenas, entre otros, con hambre o con el estómago vacío. Si lo hace de esa forma podría ser un detonante para que coma de más e intente llenarse solo de comida altamente calórica, como la que se ofrece en estos festejos.

...Publicidad...

Un truco que va a ayudarle más de lo que se imagina es hacer algo para disminuir el nivel de azúcar en sangre. Lo que debe hacer antes de ir a cada uno de los eventos es comerse un plato de verduras o ensalada. Esto porque la fibra de estos alimentos va a ayudarle a contrarrestar.

....Publicidad....

Finalmente, el orden en que se come los alimentos es muy importante, primero debe consumir aquellos que tengan proteína como lechona, jamón de pavo, sándwiches, entre otros, luego los que no sean dulces y no tengan proteína como los buñuelos y finalmente los productos que tengan azúcar, como natilla, galletas o arroz con leche y en cantidades normales.

| Ver también: Este es el país donde le salen más baratas la vacaciones viajando desde Colombia