Cerca del 50% de las mujeres con endometriosis sufren de infertilidad

Por: Natali Dueñas |

junio 28, 2023

La infertilidad es una condición que impide lograr un embarazo después de mantener relaciones sexuales regulares sin uso de métodos anticonceptivos[1]. En junio se conmemora el Día Mundial de la Fertilidad, un mes en el que se busca concientizar sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con mayor frecuencia, siendo la Endometriosis una de las causas más comunes de esta condición en mujeres.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas (17,5% de los adultos) presenta problemas de fertilidad[2]. En mujeres, esta condición está asociada a causas como incapacidad para ovular, problemas estructurales del sistema reproductivo o enfermedades como la Endometriosis. Es por esto que ASOCOEN y Johnson & Johnson MedTech, a través de la campaña #NoEsNormal, buscan sensibilizar a mujeres en edad reproductiva respecto a los signos y síntomas de la Endometriosis, dado que una detección temprana ayudaría a mejorar su calidad de vida y su pronóstico reproductivo.

“La endometriosis es una enfermedad invisible en el cuerpo de una mujer. La invasión de un tejido similar al endometrio provoca inflamación crónica, alterando la función normal del sistema reproductivo, encendiendo una lucha constante contra el dolor y desafortunadamente, también contra la opción de lograr un embarazo. La infertilidad se erige entonces como un silencioso padecimiento a causa de la endometriosis, el cual va dejando un vacío en quienes sueñan con tener un hijo/a”, explica el Dr. Henry Rodríguez, ginecoobstetra especialista en cirugía endoscópica ginecológica y experto en endometriosis.

La infertilidad no solo representa un problema de salud, también puede generar problemas emocionales y sociales, si bien existen los derechos reproductivos, el acceso a estos no se impiden por la endometriosis. De hecho, gracias a estos derechos las parejas pueden acceder a tratamientos de fertilidad que incluyen el manejo de la endometriosis, pero tener endometriosis no evita que se pueda acceder a estos derechos que incluyen el tratamiento de la endometriosis[3].

“Existe una esperanza. La ciencia y la medicina siguen desarrollando e investigando para ayudar a las mujeres a superar esta dificultad, y para que muchas de ellas puedan encontrar una esperanza en el sueño de ser madres”, agrega el Dr. Rodríguez.

¿Qué es la Endometriosis?

La Endometriosis es un trastorno doloroso que afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Esta enfermedad puede generar infertilidad al obstruir la trompa e impedir que el óvulo y el espermatozoide se unan. Los síntomas que pueden presentar las mujeres que sufren de Endometriosis son7:

Períodos dolorosos (dismenorrea). El dolor pélvico y los cólicos pueden comenzar antes y continuar durante varios días después de que comience el período menstrual. También puedes tener dolor en la región lumbar y en el abdomen.

Dolor al tener relaciones sexuales. El dolor durante las relaciones sexuales o después de estas es común con la endometriosis.

Dolor al defecar o al orinar. Es más probable que tengas estos síntomas durante un período menstrual.

Sangrado excesivo. Puedes tener períodos menstruales abundantes esporádicos o sangrado entre períodos (sangrado intermenstrual).

Otros signos y síntomas. Puedes presentar fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los períodos menstruales.

Según cifras de ASOCOEN, se estima que en Colombia aproximadamente 3,5 millones de mujeres sufren de esta enfermedad. A nivel mundial son alrededor de 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva, cerca del 10 % de este grupo poblacional[4]

#NoEsNormal

Con el fin de educar y generar conciencia frente a los signos y síntomas de la Endometriosis, Johnson & Johnson MedTech, pionera en el campo de dispositivos médicos, junto a ASOCOEN, organización que trabaja en sensibilizar y visibilizar la enfermedad, promueven la campaña #NoEsNormal, que busca sensibilizar y educar a mujeres en edad reproductiva frente a los síntomas de la enfermedad, dado que una detección temprana mejorará su calidad de vida y pronóstico reproductivo.

La campaña #NoEsNormal promueve el reto #PuedeSerEndometriosis en TikTok, en el que mujeres entre los 13 y 35 años pueden hacerse un test de síntomas a través de un audio y grabar sus respuestas, conociendo así si muestran algunos signos de Endometriosis. Para conocer más de esta enfermedad, consulte https://www.endometriosiscolombia.com/

