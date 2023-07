Carta abierta a los duros de la economía colombiana

Por: Javier Hernández Ramírez |

Señores, respetuoso y cordial saludo. Doy por sentado que, ya que ustedes son los “dueños del país” pues poseen casi toda la riqueza nacional, en contraste con el 75% del resto de sus paisanos, que viven en pobreza o la miseria, digo, doy por sentado QUE SABEN LEER, y por tanto, NO IGNORAN, luego de leer sus periódicos, mirar su televisión, revisar sus estados financieros y hacer inventario de sus bienes, que NO les han quitado nada.

Sabrán por tanto, que, en el país que se iba a derrumbar solito tan pronto asumiera el presidente Petro, no se derrumbó la estantería, económica, pues la inversión extranjera creció como no lo hacía desde hace tiempo; que la inflación, así no lo digan en voz alta sus Medios, cayó, que la mayoría de los indicadores económicos están al alza; no quebraron más empresas ni se nacionalizaron sus negocios decentes; que en el país que se quedaría sin un solo RICO, PUES TODOS Emigrarían, USTEDES SIGUEN HACIENDO BUENOS NEGOCIOS.

Como creo que ustedes ven sus medios de comunicación, deben estar enterados, de que casi toda la comunidad internacional y las principales fuentes de fondos, opinión y poder, es decir los Organismos Internacionales, RESPALDAN las medidas y tareas que inició y ejecuta Petro, por lo que yo les pregunto sí saben leer… ¿qué es, lo que NO entienden? Sí somos uno de los países que mejor crecerá y el fantasma de una recesión parece estar alejándose, ¿qué es lo que NO entienden? Sus empresas marchan; Colombia marcha; nadie ha sido privado de sus bienes o sus derechos; negociamos una PAZ TOTAL, que nos beneficiará a todos. Y en ese TODOS, ENTRAN USTEDES. ¿Qué los impulsa a negarse a ver las nuevas realidades de una nación que los necesita a TODOS USTEDES, porque sin los ricos, NO hay empleo; sin los ricos NO hay empresa ni negocios; y sin sus IMPUESTOS, no se hacen escuelas, hospitales ni vivienda para los más pobres; LOS NECESITAMOS para hacer mejor a este país; el presidente NO los ha atacado… más bien los ha llamado para que se unan a la REDENCIÓN DE LA MISERIA, ¿que azota a la mayor parte de SUS paisanos.



En el país en el que todos iban a ser EXPROPIADOS de sus bienes PARTICULARES, 10 MESES DESPUÉS DE UN GOBIERNO “COMUNISTA” NO PASÓ TAL DESASTRE. La prensa, de su propiedad y bajo sus órdenes, así le esté dando tanto “palo” al presidente, no ha sido tocada, como no sea con tal-cual intercambio de “puyas” por su infame trato al Gobierno. NO pasan de ser escarceos verbales… de los que USTEDES, que se supone, saben leer, YA DEBERIAN HABER EXTRAIDO SUS PROPIAS CONCLUSIONES… ¡carajo, falsa alarma! “Será mucho mejor si nosotros, los ricos, DEJAMOS DE SER EL PROBLEMA y nos volvemos PARTE de la SOLUCION” “Devolvamos a los trabajadores las gabelas que nos dio Uribe” “Diversifiquemos, modernicemos infraestructura y procesos. “Apostemos por MEJORAR los SALARIOS, bajo una MAYOR PRODUCTIVIDAD y CALIDAD DEL TIEMPO LABORADO” “Dinamicemos el Mercado …AUMENTANDO EL PODER de COMPRA del empleado y el trabajador. “Paguemos completos y correctamente nuestros Impuestos…que como parte del Contrato Social y la RSE, proveerá FONDOS para INVERSIÓN SOCIAL, en los más pobres



Señores, dueños del Capital en Colombia, LOS NECESITAMOS. Sus bienes son suyos, NADIE se los Expropiará, porque Petro es un Liberal Progresista, un Pensador Social; NO es un “comunista” que nos llevará al desastre. Sí, es radical en sus creencias. Sí, muchas veces es prepotente y terco…pero su inteligencia le permite atemperarse y escuchar las críticas. Lleguen hasta Petro. Propositivos, generosos, compasivos con sus compatriotas que viven en la mayor de las miserias, en uno de los países MAS RICOS DE AMERICA.



Permitan que las REFORMAS PASEN. Y ustedes mismos, pasen la página. Todos sabemos que el CAPITAL MAYOR de una empresa, ES SU GENTE. Paguen salarios justos y reentrenen su recurso humano. Exijan más rendimiento y mejor calidad, para que su capital rinda mejores frutos… en un esfuerzo compartido.

Recuerden una de mis herejías económicas más frecuentes… la Economía es del tamaño de los salarios… NO de la industria. Vuelvan un mejor y más exigente consumidor interno, a tipo que le pagan la nómina. Puede ser su mejor cliente.



Reacomoden y modernicen mentes y acciones. Hagan lo correcto. SIN USTEDES, POR MAS QUE EL GOBIERNO HAGA…NUNCA SEREMOS UN PAIS CON FUTURO. Acompañen al Gobierno, acompañen y vigilen la PAZ. Revisen sus conciencias… y aprendan a leer. Porque tienen dificultades para entender el país en que, muchos de ustedes quisieran vivir por siempre… el paraíso de América.

Advertencia: como a las guerrillas, a ustedes no les queda mucho margen de maniobra para hacer negocios…en un país cada vez más miserable, más excluyente, más inequitativo, al que se están comiendo, en horrible manguala: los ítems anteriores, más los odios que en sus fértiles campos, se producen.



¡Como dijo hace más de 2000 años, un iluso de Galilea… “quien tenga oídos para oír…!