Bedoya y Corredor, ¿una alianza ganadora?

O Bedoya se busca cotizar al alza o es claro que no promovió una rebelión ante César Gaviria para terminar desistiendo de su aspiración

Por: Fredy Alexander Chaverra Colorado |

octubre 13, 2023

La reciente alianza entre Albert Corredor y Julián Bedoya confirma que en la recta final por la alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia las alianzas pintan inciertas, ya que, dos candidatos con incidencia en las encuestas, con recursos y con maquinaria -y que hasta algunas semanas se asumían como aliados naturales de Quintero o Luis Pérez- decidieron aunar esfuerzos en la recta final.

Es una jugada que no mueve en grandes proporciones el tablero electoral -especialmente en Medellín- , pero que, si confirma, para “consternación” de Quintero, que su renuncia no generó el efecto esperado entre algunos de sus antiguos aliados.

Porque Quintero seguramente pensó que su intempestiva renuncia no solo generaría un terremoto mediático (que sí lo generó), sino que movería a sus aliados más cercanos para respaldar decididamente a Upegui y a Esteban Restrepo. Pero eso no pasó, es más, Corredor se asumió en posiciones muy críticas sobre la movida del exalcalde y hasta viene planteando su campaña bajo el eslogan “no más Quintero”.

¿Demasiado duro para ser un libreto?

Su alianza con Bedoya solo confirma su pragmatismo, algo que no sorprende en un político que llegó al Concejo avalado por el Centro Democrático y que inició su campaña a la alcaldía bajo el eslogan “no más Uribe”.

Ahora bien, en términos de pura mecánica electoral, esa alianza le resulta siendo más favorable al exsenador liberal, pues le suma capacidad electoral y arrastre en una plaza donde pinta débil, porque Bedoya tiene gran tracción en las subregiones, pero su mayor debilidad se encuentra en la incapacidad para proyectarse como un candidato de opinión en plazas urbanas donde se concentra gran parte del censo electoral y donde sigue siendo un gran desconocido.

A Corredor esa alianza con Bedoya le suma la disciplina de equipos políticos tradicionales, tal vez, un factor que lo podría ayudar a arrebatarle el segundo lugar a Upegui e invertir así una tendencia que a estas alturas pinta fosilizada.

Los grandes “perdedores” con esa alianza son precisamente los quinteristas, por un lado, porque confirma que el sector más afín al exalcalde llegará dividido al 29 de octubre (repitiendo el libreto de la derecha local en 2019), lo que en lo inmediato solo favorece a Federico Gutiérrez, y por el otro, que Esteban Restrepo no pudo convencer a Bedoya, quedando virtualmente solo (nada más con el apoyo del Pacto Histórico) y sin posibilidad de generar una alianza que mueva el tablero y lo posicione más allá del margen de error.

También pierde el exgobernador Luis Pérez, quien viene haciendo una campaña tan lánguida como inercial, con la jugada de Bedoya pierde a un aliado que podría fortalecer una maquinaria que no pinta con los bríos de aquella que sí armó en 2015. Aunque me surge una pregunta: ¿o Bedoya se busca cotizar al alza o es claro que no promovió una rebelión ante César Gaviria para terminar desistiendo de su aspiración?

Solo me queda agregar que su rol en la contienda por la Gobernación sigue siendo una incógnita que tal vez podamos descifrar el próximo 29 de octubre.