Audios filtrados, desinformación, intrigas, Benedetti expulsado... ahí va la novela

Por: ROBERTO BORNACELLI GUERRERO

junio 15, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Lo evidente es, sin que exista prueba en contrario, que allí en ninguno de los audios o en las entrevistas aparece cargo concreto contra el presidente Petro, más allá de las insinuaciones ligeras y sin asidero del "personaje" central: me dijeron, tengo indicios, oí de personas en Cartagena, todavía no es el momento. etcétera, etcétera.

Desde otra perspectiva, aparece nítida la fisonomía del "personaje”, resplandeciente en sí misma, poseedor de un lenguaje procaz que maltrata ensañado a su antigua subalterna que sufre estoicamente los agravios, de una ruindad llevada al extremo por un alma estragada y atrapada en laberintos insondables, como el mismo lo acepta y justifica.

Rebasada la introducción, el propósito de este articulo como ciudadano opinador y abogado me impone ineludible sentar algunas apostillas sobre la forma como se ha presentado por los medios el "escándalo de los audios", me voy a referir concretamente al llamado Editorial de la Radio porque se ha traspasado el límite de informar, más bien se recurrió a "desinformar" a la opinión pública, que oye y asimila sin mayor análisis aquellas verdades que reciben de los "los formadores de opinión".

Y, cuando afirmo serenamente que los medios en este escándalo mediático han incurrido en "desinformación", porque concibo el derecho a informar como el ejercicio racional de exponer los hechos cuidando de ser lo más objetivos posibles, despojados de prejuicios o preconceptos, recurro a la semántica para obviar cualquier sombra sobre su significado. (DRAE) DESINFORMAR. - "Dar información intencionalmente manipulada al servicio de ciertos fines. Dar información insuficiente u omitirla".

Entonces, cualquiera de las dos acepciones resulta válidas para arribar a la conclusión de que ha faltado cordura y sindéresis para presentar un hecho noticioso, "LOS AUDIOS del Exembajador Benedetti”, que a no dudarlo merecía ser expuesto ante la opinión pública del país, porque no estamos pretendiendo silencio cómplice: QUE SE SEPA LA VERDAD DEMANDAMOS TODOS LOS CIUDADANO, para que brille la dignidad de la Primera Magistratura de la Nación.

Dicho lo anterior, paso a demostrar la falta de equilibrio, para decirlo de manera sutil, respetando las formas, para no dar cabida por ningún intersticio a pretextos descalificatorios, recurriendo a los audios , a su tenor literal, según las publicaciones de la Revista Semana en particular, para mostrar mi DISCONFORMIDAD con un artículo de la redacción de la W RADIO del 6 de Junio del año que corre, que llega al extremo de afirmar sin rigor ni método que el asunto en cuestión, "los audios" , guarda similitud con el célebre proceso 8000; pero ,va más allá la W RADIO porque titula " Hay coincidencias entre el proceso 8000 y la crisis del Gobierno Petro?" cuando un análisis desapasionado muestra, sin lugar a hesitación, que no existe el más remoto punto de concordancia entre las dos hipótesis para arribar a conclusiones, por demás equívocas.

Para abordar el asunto, haré un planteamiento general recapitulando las "suposiciones" del Ex Embajador y luego de manera puntual paso a referirme a los "juicios”, o mejor "prejuicios”, con base en los cuales el Editorialista de la W saca del magín sus propias conclusiones carentes de toda objetividad, quizá atribuible a la construcción prejuiciosa de "la narrativa" de que echa mano; sí, porque todo parece construido como una novela corta con fundamento en un performance de baja calidad.

Y en este punto, la "coincidencia con el proceso 8000", el argumento en que funda tal aserto el editorialista, trae a colación "los audios de Benedetti" fruto de su desesperación, que se percibe en sus monólogos cuando dice: " En el momento en que yo diga quien dio la plata aquí en la Costa , yo sé qué es esa monda, tú no sabes un culo de historia, lee como empezó el hijueputa 8000 y porqué empezó, ahí está la clave de lo que te a pasar, y si tú crees que es un chantaje , o una forma hijueputa de ustedes, no es un chantaje todavía, vamos a ver que tal que uno diga quien fue el que puso la plata aquí en la Costa" dirigiéndose a Laura; y, continúa, "Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos", "Una vez que dispare , hijueputa, nos ahogamos todos", "Porque tengo que aclarar que fue lo que pasó." Tengo unos indicios...... Me echaron unos cuentos".

Ahora, de cara al tema de los dineros, que según la imaginación de Benedetti entraron a la campaña, le espeta en uno de los soliloquios a Laura, " Entonces por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por Gueva, (...) que yo estuve allá por lo que sea(..) amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000. millones y ahora que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa que se fuera a los hoteles, pa que se viniera para acá y todo lo demás".

Siguiendo la ilación de "la narrativa”, cuando la entrevistadora de la Revista Semana lo concreta, sobre de dónde saca esa cifra de los 15.000 millones solo atina decir:” Bueno porque el Gerente, Alguna persona me ha dicho".

Resulta relevante recordar que días antes el mismo Exembajador, le había dado a la Revista Cambio sus impresiones sobre el desarrollo de la campaña:” Yo tengo toda la información de lo que pasó en campaña y ......no hubo nada irregular", que luego desmiente en la entrevista a la Revista Semana, sin soportar su dicho, es decir, un verdadero disparate en tan corto tiempo de una a otra entrevista.

Ahora, cualquier observador desprevenido al tenor de las frases de Benedetti colige que son imprecaciones dirigidas a de doblegar a la Jefa de Palacio, a quien está amenazando, o chantajeando, de manera burda y explicita, dado el trato y la confianza que los une en los secretos por su cercanía y complicidad de vieja data en los asuntos de trabajo; la llevó a su Unidad de Trabajo Legislativo, su primer y único trabajo antes del cargo que ahora desempeñaba en la Presidencia de la República, aun cuando el mismo se cuide de advertir que TODAVÍA no se materializan sus amenazas , carentes de cualquier viso de credibilidad, sin una sola una prueba así fuera de referencia soportada por la fuente de su proveniencia, pues lo que "sabe" son meras ficciones, invenciones, para amedrentar a su víctima, Laura: "me echaron unos cuentos" en Cartagena, pero no dice quien, cuando, donde, solo deja flotar la amenaza porque "TODAVÍA" no es el momento.

Dando como cierto lo que apenas es un rumor que el propio Benedetti luego niega al extremo de llegar a pedir excusas por su comportamiento mendaz, dice que debido al exceso de consumo de bebidas alcohólicas, al Presidente Petro y a Laura Sarabia, el Editorialista de la W Radio construye con base en el imaginario del "personaje" que ya se había retractado, la teoría de que a la Campaña Presidencial de Petro entraron dineros que no fueron contabilizados y reportados a las autoridades competentes de conformidad con los reglamentos que el CNE expide sobre topes y procedencia de los recursos.

Veamos entonces, sobre qué base DESINFORMA a la opinión pública el Editorialista de la W Radio cuando suelta al aire la maliciosa proposición: "Coincidencias entre el proceso 8000 y la Crisis del Gobierno Petro"

Antes conviene RESALTAR que el núcleo, como elemento común que SUPUESTAMENTE se repite en los dos escándalos, en el proceso 8000 y los audios de Benedetti, hasta ahora sin fundamento probatorio y desmentidos por él, es el ingreso de dineros a la Campaña de Samper por el Cartel de Cali, y los inexistentes 15.000 millones a la campaña del hoy presidente Petro.

La "desinformación" en cualquiera de sus dos acepciones, repito 1. tr. Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines.

tr. Dar información insuficiente u omitirla;

según el Diccionario de la Real Academia española, consiste en que el Editorialista parte de un sofisma, es decir, un hecho "falso con apariencia de verdad", consistente en que, en su opinión por si y ante si, a la Campaña de Petro Presidente ingresaron 15000 millones de pesos , cuando no existe remotamente ningún hecho indicador de tal aserto, entre otras razones porque Benedetti, sin basarnos exculpatoriamente en su posterior retractación, no aporta ningún dato que merezca verosimilitud, menos certeza de los hechos.

Las preguntas obvias frente a tamaña afirmación surgen imprescindibles: quien o quienes fueron los aportantes del dinero, donde se recibió, quien de la Campaña lo recibió, la denominación de los billetes, en pesos o dólares, que día , mes y año aproximado, etcétera; porque la COINCIDENCIA de los dos eventos que el Editorialista pretende mostrar, resultan ser muy a su pesar, la CONTRAPOSICIÓN palmaria el uno del otro, partiendo de un hecho irreductible: el proceso 8000 tuvo su origen en dineros del narcotráfico, aportados por el Cartel de Cali, desde un comienzo quedó explicito en el audio de Miguel Rodríguez y el intermediario , el "loco Giraldo", que luego se dio conocer a la opinión pública.

Luego resulta arbitrario, sesgado, establecer un parecido o analogía entre los dos sucesos: en el 8000, está probado el ingreso de dineros de la mafia y la Campaña de Petro Presidente, contrariamente solo ingresaron los dineros que fueron declarados oficialmente al CNE, de origen licito todos, garantizados a las Entidades Bancarias por la copiosa votación que se vaticinaba por concepto de la reposición por los votos; pero, además en ninguno de los audios del monologo de Benedetti, se insinúa tan siquiera, que esos dineros provenían de actividades ilícitas o del narcotráfico, como tampoco en las entrevistas reseñadas, y en consecuencia tal afirmación del periodista de su propia cosecha convoca a la perplejidad.

Siguiendo el hilo conductor, la noticia de la W Radio condimentada con floritura exquisita que presagia la mala intención del autor, "las coincidencias entre el proceso 8000 y la crisis del Gobierno Petro , que hábilmente enumera de manera prolija el Editorialista, 6 o 7, tienen la intención fina listica de dejar sembrada la duda en el auditorio que no alcanza a desmenuzar el embrollo: la sazón es que ambos eventos ocurrieron al comienzo del ejercicio del periodo presidencial, que tienen su origen en el descontento de quienes no se sintieron correspondidos por el Gobierno que ayudaron a elegir, que el desgobierno se entroniza porque solo tienen tiempo para defenderse, etcétera; decíamos, "las Coincidencias" parten de una premisa falsa: que a la Campaña a la Presidencia de Gustavo Petro, omiten deliberadamente nombrar al Pacto Histórico o Colombia Humana, porque aquí se quiere golpear es a una persona en particular, a GUSTAVO PETRO URREGO, entraron 15.000 millones cuando se trata de una falacia absoluta, rotunda, que ni remotamente el personaje de marras insinuó en los audios , ni en las entrevistas que los enemigos viscerales del Gobierno se apresuraron a acolitar y completar a su amaño.

Como colofón de mi disconformidad, las coincidencias son lo contrario, antípodas, se trata de un clásico novelón que la "narrativa" enjundiosa de los medios, ha tratado sin la debida mesura, como se deduce de hechos insoslayables: el personaje de marras, infortunadamente como el mismo lo ha reconocido no pasa un buen momento emocional antes de los sucesos, tampoco ahora; ese solo hecho ameritaba ponderación y cautela para valorar sus aserciones que carecen de concordancia y permanencia, ora dice una cosa luego otra, circunstancia que no lo inhabilita para decir la verdad si tuviera elementos serios de credibilidad ; pero, los medios han optado por el extremo contrario, se ha entronizado la algazara sin que se examine detenidamente el contenido de los audios y las declaraciones de los protagonistas, Benedetti y Sarabia, se han exacerbado los ánimos por los mismos que condenan interesadamente la polarización cuando juzgan que no es pro , en la lógica egoísta de que como Petro no es de sus querencias, veamos como "descarrilamos el Gobierno de Petro”, que no es de Petro sino de todos los colombianos, recurriendo a triquiñuelas, poniendo palos en las ruedas par trancar las reformas que no benefician al mandatario en particular; pero es IMPOSIBLE esta solución institucional o de facto, porque no han podido encontrar fisuras en su bandera anticorrupción imputables a su persona directamente como ha ocurrido antes en otros Gobiernos, que eximo de escrutar para no desviar mi propósito inicial; seguramente otras serán sus imperfecciones, como cuota que a todos nos corresponde: Errare humanum est.