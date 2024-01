Así debe funcionar la comunicación organizacional (más allá de WhatsApp)

La comunicación organizacional no se trata de transmitir información. Y WhatsApp a menudo carece de la formalidad necesaria para abordar temas importantes

enero 23, 2024

En las décadas pasadas, la comunicación dentro de las organizaciones se basaba principalmente en reuniones cara a cara, memorandos impresos y comunicados internos. Con el advenimiento de la tecnología de la información, la comunicación se trasladó a correos electrónicos y plataformas intranet, facilitando la transmisión de información a través de diferentes niveles jerárquicos.

La comunicación organizacional es un pilar fundamental para el éxito de cualquier entidad, ya sea una empresa, una institución educativa o una organización sin fines de lucro. En la era digital, donde la tecnología ha revolucionado la forma en que nos conectamos, es crucial analizar cómo las plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, han impactado la comunicación dentro de las organizaciones. Aunque estas aplicaciones han simplificado la interacción, es imperativo comprender que no son la única herramienta ni siempre la más efectiva en un contexto organizacional.

Ahora bien, WhatsApp, con su accesibilidad y capacidad de entrega inmediata, se ha convertido en una herramienta omnipresente en la vida cotidiana. Sin embargo, su eficacia en el entorno organizacional es discutible. Aunque esta plataforma ofrece una comunicación instantánea, su naturaleza informal y la posibilidad de distracciones pueden afectar negativamente la calidad y la claridad de los mensajes transmitidos.

La comunicación organizacional no se trata solo de transmitir información, sino también de construir relaciones, fomentar la colaboración y garantizar la comprensión mutua. WhatsApp, a pesar de su conveniencia, a menudo carece de la formalidad necesaria para abordar temas importantes o para facilitar discusiones estratégicas. No obstante, la comunicación organizacional no se direcciona por medio de este instrumento que es personal e informal. Algunas de sus limitaciones son:

Falta de Formalidad: WhatsApp, con sus emojis y lenguaje informal, puede no ser la plataforma más adecuada para comunicaciones formales o anuncios importantes. La falta de un tono serio puede llevar a malentendidos o a una percepción incorrecta de la importancia de ciertos mensajes.

Distracciones vonstantes: Las notificaciones frecuentes de WhatsApp pueden llevar a interrupciones constantes, lo que afecta la concentración y la productividad de los empleados. En un entorno organizacional, donde la eficiencia es clave, estas interrupciones pueden tener un impacto significativo.

Limitaciones en la organización de información: A medida que la cantidad de mensajes crece, encontrar información específica en conversaciones de WhatsApp puede volverse complicado. La plataforma no proporciona una estructura organizada para almacenar y recuperar datos, lo que puede resultar problemático en un entorno empresarial.

En suma, como empleado no tengo ninguna responsabilidad contractual de utilizar el whatsapp a no ser que la organización donde uno labora le pagué la internet y el celular.