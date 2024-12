Andrés Felipe Román, el patrón en Nacional que Boca Juniors casi manda al retiro

.Publicidad.

Era febrero de 2020 y Andrés Felipe Román, el gran protagonista del Atlético Nacional campeón, se preparaba para cumplir el sueño que muchos jugadores del fútbol colombiano tienen: zarpar hacia el exterior. Gracias a su increíble nivel con Millonarios, el lateral conquistó a las directivas de, nada más y nada menos, que Boca Juniors; pero la vida, como tratando de mostrarle que en los caminos hay más obstáculos que trampolines, evitó que se pusiera la camiseta xeneize por un “problema de salud”, que casi lo manda al retiro.

Cuando le hicieron los exámenes médicos en Argentina, los galenos le encontraron una supuesta falla cardiaca. Eso hizo que, no solo se cayera el fichaje, sino que empezara a ser visto como un jugador en el que no había que invertir. Regresó a Colombia con los ánimos por el suelo, a seguir haciéndose exámenes, lo que lo hizo perder regularidad, fuerza y habilidad. Y cuando parecía que estaba desahuciado, el milagro ocurrió. Retornó a las canchas, con Millonarios, y luego fichó por Nacional, en donde volvió a los reflectores como el mejor lateral de la Liga BetPlay.

..Publicidad..

Desde su arribo al verde paisa, Andrés Felipe Román ha logrado alzar 4 títulos: 2 de Copa, 1 de Liga y 1 de Superliga. Foto: feliperoman06

| Vea también: Los 5 futbolistas de la Liga BetPlay que más aumentaron su valor; América y Nacional hicieron negocio

...Publicidad...

¿Cómo inició Andrés Felipe Román en el fútbol profesional?

Andrés Felipe Román nació en Bogotá, un 5 de octubre de 1995. Desde pequeño mostró una pasión desbordada por el deporte, pero finalmente se decantaría por el fútbol, al empezar a entrenar en el reconocido club de formación de la capital, Sporting Cristal. Allí estuvo becado durante sus primeros años, y fue tal el nivel que demostró, que rápidamente las directivas de Millonarios lo vieron como un futbolista con proyección. Con 18 años llegó a las juveniles del embajador, un poco mayor, pero rápidamente se ganaría la confianza de los técnicos.

....Publicidad....

En 2016, después de haber alternado sus prácticas en las inferiores del ballet azul con sus clases de entrenamiento deportivo en el Sena, tuvo su primer acercamiento con el equipo profesional de la mano del argentino Diego Cocca. Aun así, su debut oficial con Millonarios no fue sino hasta 2017, cuando las directivas decidieron contratarlo del todo para el primer equipo y Miguel Ángel Russo le dio sus primeros minutos. Ese año alzó su primer título, en la final contra Santa Fe, aunque no fue una celebración completa, pues no tuvo el protagonismo que esperaba.

Jugando para Millonarios, Román alcanzó a superar los 100 partidos. Foto: Millonarios FC

Sin embargo, como al que le van a dar le guardan, 2018 fue un año para enamorar a la dirección técnica y empezar a hacerse un espacio en la titular. Ese lugar lo consolidó finalizando el año, cuando Jorge Luis Pinto tomó las riendas del equipo, y de ahí en adelante se convirtió en uno de los inamovibles del ballet azul. Con la confianza del santandereano demostró que no solo sabía defender, sino que al momento de atacar podía ser una gran alternativa de gol; e iniciando 2021 fue cuando llegó la soñada oferta de Boca Juniors.

| No se pierda: ¿Quién es el antioqueño que logró poner a Llaneros en la A del fútbol colombiano?

El sueño frustrado de llegar a Boca Junior por un "problema cardiaco"

Fue un 16 de febrero cuando Millonarios confirmó la compra de Andrés Felipe Román por parte del club xeneize. Los argentinos habían pagado 1,5 millones de dólares por el 50% de sus derechos deportivos, lo que se resumió en un negociazo para el embajador. Dos días después, el 18 de febrero, el lateral ya se encontraba en suelo argentino para realizarse los chequeos médicos. Pero cuando parecía que todo iba viento en popa y la firma del contrato era todo un hecho, el departamento médico del equipo auriazul avisó sobre un problema.

Fotografía de la llegada de Andrés Felipe Román a Argentina, previo a los chequeos médicos.

En los exámenes realizados, los resultados arrojaron que el lateral bogotano sufría de miocarditis hipertrófica, una condición que dificulta la salida de sangre del corazón y le hace más complicado relajarse y llenarse de sangre. Por supuesto, los médicos alertaron de la situación a las directivas que, sabiendo que el fútbol es un negocio, no vieron con buenos ojos invertir en un jugador enfermo. Román tuvo que regresar a Bogotá con las ilusiones rotas, y con la incertidumbre de si podía seguir haciendo lo que amaba o tenía que decirle adiós para siempre.

Ya en Millonarios, el equipo, tratando de salvar su reputación, mandó al lateral a hacerse exámenes exhaustivos en el exterior, chequeos que se demoraron más del tiempo previsto y que llevaron al jugador a perder ritmo, habilidad y fuerza. Finalmente, en lo que parecía una eterna oscuridad, apareció un rayo de luz, y los resultados confirmaron que Andrés Román tenía una condición conocida como ‘corazón de atleta’, algo muy común en deportistas de alto rendimiento, y que eso no afectaba su vida en las canchas.

| Lea también: Los secretos de Ángel Barajas para convertirse en campeón y en el Deportista del Año

Su llegada a Atlético Nacional para ser protagonista

Después del mal rato, Andrés Felipe Román retornó al fútbol en el Finalización 2021, lo hizo por todo lo alto, anotando 4 goles en el certamen y volviendo a ser protagonista. Sin embargo, cuando se esperaba que siguiera vestido de azul, hizo un movimiento inesperado y, para mitad de 2022, decidió fichar por el eterno rival del embajador, Atlético Nacional, en lo que se vio como una traición al club que le había tendido la mano en su peor momento. Aun así, confirmó que quería seguir creciendo y el equipo paisa era el idóneo.

La llegada de Román a Nacional se dio en medio de una incertidumbre por parte de los hinchas, por su pasado en Millonarios. Foto: Atlético Nacional

En el club más ganador de Colombia llegó a ser titular indiscutido. En su primer semestre alcanzó a disputar 17 compromisos y anotar 3 goles, dejando muy buenas sensaciones. Para 2023 no fue distinto, sumando más de 30 compromisos y otros 3 goles. Sin embargo, en la mitad del torneo clausura recibió otro duro golpe, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha y tuvo que despedirse del fútbol por casi un año.

Aun así, esa prueba solo fue una más de las que ya había sorteado en su carrera como jugador. Retornó a las canchas para el segundo semestre del 2024, de la mano de Pablo Repetto, quien empezó a volverlo a afinar, objetivo que terminó por cumplir Efraín Juárez. Hoy, el jugador es el mejor lateral del fútbol colombiano y es campeón con Nacional de la Copa Colombia y de la Liga BetPlay, títulos que cuando parecía que iba a cumplir el sueño de su vida, de jugar en Argentina, se vieron más lejanos que nunca, pues por poco y casi le acaban la carrera.

En 2024, Román alcanzó la notable cifra de 8 goles con el equipo, siendo el máximo goleador del verdolaga. Foto: feliperoman06

| No se pierda: