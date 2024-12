Los secretos de Ángel Barajas para convertirse en campeón y en el Deportista del Año

.Publicidad.

Serio y callado, como si estuviese en el gimnasio a punto de montarse en la barra fija, es como Ángel Barajas se muestra ante las personas. Aun se abruma por ser un referente a su corta edad, tiene 18, y por ser requerido por la prensa como si fuese una estrella mundial. Lo es, se ganó una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos y dejó de ser una simple promesa del deporte colombiano, para ser premiado por El Espectador como el Deportista del Año, un galardón que solo han merecido los mejores.

Ángel Barajas logró la primera medalla para Colombia en la disciplina de la barra fija. Foto: angel_barajas34

Desde el momento en que su nombre apareció entre los nominados se sabía que iba a ser el ganador. No se tenía que ser un experto para entender que lo realizado por el cucuteño en este 2024 había sido toda una hazaña para la gimnasia colombiana. El joven deportista, a sus 17 años, se convirtió en el primer gimnasta cafetero en ganar algo en unas justas, además de ser el colombiano más joven en recibir una medalla. Desde Las2orillas pudimos charlar sobre su hito y conocer los secretos que lo llevaron a la grandeza.

Ángel Barajas y su premio como Deportista del Año

Con respuestas claras y concisas, Ángel Barajas no solo se devolvió en el tiempo para recordar los años en los que ser reconocido como el mejor deportista del país solo era un sueño, sino que hizo visible eso que, tras la fama que llegó con su medalla, parece invisible. "El proceso es complejo, la gimnasia es un deporte muy perfeccionista y a veces no sale como uno quiere. Es desmotivante, pero ahí es donde uno aprende a ser resiliente y perseverante" inició comentando.

Jairo Ruiz, entrenador de Ángel Barajas, celebrando la medalla de plata en París 2024. Foto: angel_barajas34

Precisamente, esos han sido los valores que a lo largo de sus más de 10 años de carrera lo han hecho más fuerte. Inició muy pequeño, en el gimnasio donde se formaron otros grandes gimnastas, como Jossimar Calvo, y de la mano del que es considerado el papá de los gimnastas en Colombia, Jairo Ruiz. El deporte que le dio la gloria ha sido el único que ha practicado, como si desde niño tuviese claro que, a punta de piruetas y volteretas, iba a cumplir todos sus sueños.

"Cuando tuve mi primera competencia gané, creo, 6 medallas de oro, no recuerdo, y dije -soy bueno en esto, quiero seguir aquí- y ahí me enamoré mucho más de la gimnasia. El profe (Jairo Ruiz) me agarró y siempre ha sido el entrenador principal. Ha sabido guiar, no solo a mí, sino a todos mi compañeros. Nos ha enseñado humildad y disciplina. Como siempre he dicho, un deportista no se hace solo. El técnico siempre sabe por dónde se tiene que ir" reveló.

Además de la presea obtenida en los Juegos Olímpicos, Ángel Barajas también ha sido ganador juvenil. Foto: angel_barajas34

Los obstáculos de ser deportista

Pero, como todo en la vida, la carrera de Ángel Barajas no solo ha estado bañada de gloria y triunfo, también ha tenido que afrontar obstáculos, como la mayoría de deportistas que nacen y crecen en Colombia. El tema económico no siempre fue tan bueno, principalmente en sus inicios, eso sin contar los grandes sacrificios que ha tenido que hacer como deportista, cohibiéndose de muchas cosas e, incluso, abandonando la niñez y entregándose a la madurez que se necesita para cumplir los objetivos.

Es más, a la pregunta sobre qué ha sido lo más duro de ser deportista, con honestidad y sin maquillar las palabras aseguró que los días difíciles siempre hacen parte de la carrera de cualquier deportista y que, en muchas ocasiones, parece imposible poder superarlos. Sin embargo, finalmente, a punta de entereza y fortaleza, se logra salir adelante y seguir el camino, un camino que, muchas veces, tiene sus buenas recompensas, como una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos.

Rutina de Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ángel Barajas dejó claro que su 2024 solo es el comienzo de una larga y ardua carrera en la que espera poder seguir llenando de gloria al país. Como uno de sus referentes, el japones Kōhei Uchimura, espera bañarse de oro en múltiples ocasiones y hacer sonar el himno de Colombia en los escenarios más importantes de la gimnasia mundial. Apenas tiene 18 años y con toda la vida por delante tiene todas las de ganar. Su talento y su fortaleza, seguramente, lo harán ser el Deportista del Año, muchos años más.

