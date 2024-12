Él es Efraín Juárez, el desconocido mexicano que llegó a Nacional para devolverle la grandeza

.Publicidad.

Menos de cuatro meses le bastaron a Efraín Juárez para llevar a Nacional a ser, de nuevo, el mejor equipo del fútbol colombiano. Con su victoria frente a Deportes Tolima, el mexicano logró la hazaña del doblete, alzando el trofeo de Copa Colombia y de Liga BetPlay, y se bañó de gloria en su debut como entrenador. La confianza de Sebastián Arango, presidente del equipo, y de Gustavo Fermani, director deportivo, fueron las bases del hito, pero ¿Cuál fue la historia del técnico de Atlético Nacional antes de llegar a poner sus reglas en el FPC?

El camino de Efraín Juárez como futbolista profesional

Como muchos de los técnicos de la actualidad, Efraín Juárez también tuvo su paso por las canchas como futbolista profesional. Oriundo de Ciudad de México, inició su carrera en las juveniles de los Pumas, alternando también con las divisiones menores de la selección de México. Como una de las grandes promesas del fútbol manito, llegó a hacer parte de La Masía, escuela del FC Barcelona; pero finalmente debutó como profesional en el club de la U, un 27 de julio de 2008 frente al Necaxa, convirtiéndose en uno de los diamantes en bruto de la Liga MX.

Su paso al fútbol europeo fue rápido, solo 2 años después de haber vestido por primera vez la camiseta de los Pumas. Tras haber logrado alzar el trofeo del Clausura 2009, y de haber sido convocado a la Tri de mayores para hacer parte del Mundial de Sudáfrica 2010, en donde tuvo un papel importante, desde Celtic de Escocia le pusieron el ojo y lo ficharon para la temporada 2010-11. Allí tuvo un inicio prometedor, ganándose el respeto de la afición desde el primer momento. Pero una lesión lo relegó a la banca y, luego, a despedirse del equipo.

Efraín Juárez vistiendo la camiseta del Celtic de Escocia. Foto: Wikipedia/Ronnie Macdonald

Así fue como llegó a España, al Real Zaragoza, a modo de préstamo, y aunque tuvo acción en algunos compromisos y llegó a enfrentar a Radamel Falcao García, la falta de regularidad volvió a ser un problema y decidió regresar a México en 2012. En su tierra natal, Juárez fue campeón con el Club América en 2013, y luego alzó la Copa México con los colores de Monterrey en 2017. Sus últimos años como jugador profesional los vivió en Canadá, en el Vancouver Whitecaps, y en Noruega, en el Valerenga Fotball, para despedirse de las canchas e iniciar su vida como DT.

Su carrera como asistente y su arribó como técnico de Atlético Nacional

Después de colgar los guayos, Efraín Juárez se metió rápidamente al tema de la dirección técnica, siendo auxiliar en el New York City FC entre 2020 y 2022. Ese mismo puesto lo llevó, de nuevo, al fútbol europeo, a Bélgica, ese mismo año. Y allí estuvo acompañando, primero, el proceso del Standard de Lieja y, luego, el del Club Brujas, uno de los equipos más representativos de dicho país. En ese ‘corre y corre’ como asistente, adquirió experiencia en el manejo de jugadores, así como de preparación de partidos, talentos que le sirvieron de más en su próximo trabajo.

Inicios de Efraín Juárez en la dirección técnica en el New York City FC. Foto: New York City FC

Después de un drástico cambio en la dirección administrativa de Atlético Nacional, que conllevó a la llegada de Sebastián Arango a la presidencia y de Gustavo Fermani a la dirección deportiva, desde las cabezas del club querían volver a darle la jerarquía al equipo. Primero lo trataron de conseguir con Pablo Repetto, quien tuvo un paso sobresaliente; pero después contrataron al desconocido Efraín Juárez para llevar a cabo dicha empresa. En agosto de 2024 se oficializó su llegada, que puso a dudar a más de uno, debido a su “poca experiencia”.

La estrella número 18 del equipo verdolaga

Aun así, después de un poco más de 3 meses, el técnico mexicano ha demostrado que no se necesita tener un extenso palmarés para llegar a hacer historia en el fútbol colombiano. De la mano de jugadores de experiencia como Edwin Cardona, William Tesillo o Alfredo Morelos, y de jóvenes promesas como Marino Hinestroza o Sebastián Guzmán, armó un equipo que ha dejado más certezas que dudas. Cuando necesita crear, crea. Cuando necesita luchar, lucha. Y cuando necesita mantener el resultado, lo mantiene.

Efraín Juárez tuvo un rendimiento de 61,73% en el segundo semestre del fútbol colombiano. Foto: nacionaloficial

Con la victoria frente a Deportes Tolima, Efraín Juárez no solo le dio la decimoctava estrella a Atlético Nacional, sino que acomodó en su vitrina el segundo trofeo de su corta carrera como técnico. Ahora, su objetivo estará puesto en mantener la base del equipo y luchar por la Copa Libertadores de América de 2025, un campeonato en el que puede dar la sorpresa como lo hizo en la Liga BetPlay. Y es que, no es un secreto, ha sido una persona que ha sabido ser ganadora, tanto, que le devolvió la grandeza a un Nacional que parecía no tener norte.

