Estas son las 5 cosas que nunca debe hacer si tiene gatos en casa; los hará sufrir

.Publicidad.

Si existe algo que identifica a los gatos es su personalidad excéntrica y elegante, animales que muestran su cariño de forma muy discreta, que son independientes, tranquilos, silenciosos pero una muy buena compañía para quien los adopta. Aunque al ser tan distintos de los perros por ejemplo, necesitan un trato y cuidado completamente distinto. Es por eso que una veterinaria explicó cuáles son esas cosas que no debe hacer si tiene gatos en casa.

Es importante recordar que los gatos son animales de rutina y se sienten sumamente incómodos con los cambios drásticos. También que tienen un olfato y una vista envidiables, siendo animales mucho más sensibles a estímulos del exterior en todos los sentidos. Además quienes tienen gatos saben que ellos si muestran su molestía e incomodidad de forma muy explícita y no son nada complacientes con sus cuidadores.

..Publicidad..

Cosas que no debe hacer si tiene gatos en casa

Fue la veterinaria y creadora de contenido ‘LAUVET’ quien realizó un video para explicarle a sus seguidores que ya tienen gatos o que tal vez planean tener uno pronto, estas son sus indicaciones:

...Publicidad...

1. Debe evitar hacer remodelaciones o cambios muy bruscos que no sean estrictamente necesarios, pues estos harán que su gato no se sienta seguro.

....Publicidad....

2. Trate de no aplicarse muchas fragancias con olores fuertes, ya que son bastante incómodas para ellos. Los gatos tienen un olfato mucho más desarrollado que el de los seres humanos.

3. No cambie la marca o el tipo de arena que le compra a su gato con frecuencia, ya que podría causar que la mascota no use su arenero. Si ya encontró uno que se acomoda perfectamente quédese con esa.

4. Aunque parezca tierno no fuerce una interacción con otro gato, perro o incluso otra persona. Y si va a incluir otro miembro a la familia hágalo de forma progresiva.

5. Evite jugar con sus manos o con otras partes del cuerpo, ya que puede pasar de algo inocente a un problema realmente incomodo para ellos y para usted en caso de que la mascota quiera defenderse.

| Ver también: La razón por la que sus gatos adoran meterse en las bolsas; su olfato es el responsable