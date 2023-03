Alejandro Gaviria: “salvedades y preocupaciones”

Por: Orlando Parra G |

marzo 03, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

“Creo que, con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable institucional y liberal” … “me preocupa la posición de Petro sobre la salud, así lo he manifestado muchas veces: una estrategia de atención primaria NO es un reemplazo al sistema de salud, nuestro sistema hay que fortalecerlo, no acabarlo; también me preocupan algunas propuestas sobre el manejo económico; seguiré aportando ideas al respecto contribuyendo a fortalecer la agenda de cambio que necesita Colombia”… “Mi voto será Entonces por Gustavo Petro (pero) seguiré aportando con independencia crítica coherencia y decisión a la construcción de una sociedad más justa más decente y más digna” dijo Alejandro Gaviria cuando adhirió: https://www.tiktok.com/@orlandoparragopinion/video/7205380985943346437

Ese “pero” no aparece en el video… pero, estaba (está) implícito… los egos generalmente escuchan lo que quieren oír, mas cuando están en campaña

-Publicidad.-

Me es difícil ser objetivo al escribir esto. Lo dejo por sentado. Esta columna tenía un tono el lunes en la noche, pero adquirió otro el martes, cuando se supo que, después de echarlo, el presidente llamó a Alejandro a desayunar. Nada se sabe de lo que hablaron. Para quienes dicen que el ahora exministro “filtra”… pues… ni se sabe, ni se sabrá, es como la conversación de Uribe con Petro recién electo: habrá que esperar las memorias.

El salto de Alejandro Gaviria Uribe de hijo de una familia de la élite paisa, académico, tecnócrata, columnista, ministro, rector, a “político” ha sido una montaña rusa: no aceptó ser candidato presidencial de Mario Castaño y sus colegas. Con tirada de teléfono y todo, aceptó ser parte de la coalición Centro Esperanza. Cuando muchos apostamos a que ganaría esa consulta, perdió, pero obtuvo 340 mil votos: la base de un capital político independiente que pocos tienen. Su reto sigue siendo ser más Bon Ice y menos Gourmet. Sólo él sabe (siente) si lo logrará.

Publicidad.

Nada me extraña del actual gobierno. Ni de la forma de gobernar de Gustavo. Tal vez me ayuda la memoria que he cultivado. Colombia asiste a un momento histórico. Es la primera vez que tenemos un presidente abiertamente de izquierda. Con “salvedades y preocupaciones” fácilmente 1 de cada 3, o 2 de 4 personas votó por Petro. En su segundo intento, el centro, que define las elecciones, lo apoyó. Por eso aquí, así les cueste entenderlo a algunos fanáticos de derecha y de izquierda, no hay un gobierno “socialista”, y menos “comunista”…

Lo que hay es uno elegido por una coalición de centro/izquierda, que, por una leve mayoría, superó a la derecha/centro. Alejandro Gaviria, Cecilia López, Ocampo, y otros, Prada, Lizcano, Barreras, acá Carolina Giraldo, Alejandro García, por ejemplo, son los símbolos de esa coalición, sin ella nunca hubieran ganado la presidencia. Veremos qué tanto aguanta (n), y, si se llega a desbaratar, qué nos va a suceder a todos… incluidos usted y yo.

Por ahora, hay Alejandro Gaviria —con Carolina Soto y familia— para rato, hasta Petro lo sabe

Twitter.com/orlandoparragopinion /// tiktok-facebook-instagram-youtube orlandoparragopinion

Ver también: