5 planes para disfrutar las vacaciones de mitad de año

🌟¡El plan de este fin de semana está en el centro de Bogotá! El #MuseoDelOro te espera. Abrimos el sábado de 9 a.m. a 6 p.m. y domingo, de 10 a.m. a 4 p.m.



🎫Tarifa de entrada: $5.000. Los domingos no pagas.



Más información para que programes tu visita: https://t.co/0CBrVqGydD pic.twitter.com/bKQ1MaOYkY