Para comenzar, América Latina.

Hemos recordado hace unos días el año de 1973, hace 50 años, por el golpe militar en Chile. La brutalidad de los ataques contra la Moneda, el suicidio de Allende, el encarcelamiento de opositores, el asesinato de muchos. Nadie recuerda, sin embargo, que las dos extremas conspiraron contra Allende que, en realidad, era el demócrata del paseo. La derecha, con el sabotaje de la producción y los paros del transporte, la izquierda armada con el propósito de la toma del poder sin importarle, a ninguna de las dos, la defensa de la democracia chilena. Inflación galopante, situación insostenible. Hay dinero, pero no hay qué comprar con él, se decía.

Uruguay se sumó a la lista de dictaduras con Bordaberry, que poco menos de tres meses antes del golpe contra Allende, había disuelto el Congreso y establecido un regimen cívico-militar que regiría durante 12 años. Época de Mario Benedetti, del ex-presidente Mojica, que militaba en los Tupamaros, una guerrilla que inspiraría a otras en el continente y que fue borrada. Tiempos de Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de América Latina, de Zitarrosa, compositor de En mi país. Uruguay y las nostalgias de la Suiza latinoamericana, cuando Uruguay era exportador de carne y trigo, sueño de la época dorada de los 50.

Brasil ya era una dictadura desde el 64, con el golpe a Joao Goulart. Se hablaba en el 73 del milagro brasileño y del ministro de finanzas, Delfim Neto, que supuestamente representaba la exitosa política económica de la dictadura. El movimiento musical era famoso: Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Bethania, Vinicius de Moraes, titanes que la dictadura no pudo frenar.

El hombre que ha dado lugar a tanto heredero fallido en Argentina, incluyendo al actual gobierno, Juan Domigo Perón, regresó del exilio en 1973 y recibió el poder de Héctor José Cámpora el mismo mes del golpe a Allende. Perón moriría en el 74, dejando en el poder a María Estela Perón, que sería derrocada por los militares en el 76, cuya gestión en derechos humanos es ampliamente conocida. Por cierto, los equipos argentinos de fútbol famosos en asuntos de Copa Libertadores eran Independiente de Avellaneda y Estudiantes de la Plata y la selección argentina de fútbol tenía nombres notables como los de Perfumo, Fillol, Kempes, Houseman.

Más allá de América Latina, el 73 fue memorable en el mundo. Ni más ni menos que por la firma del acuerdo que puso fin a la guerra del Vietnam (Acuerdo de Paz de París), que sellaba la estrepitosa derrota militar y política de la primera potencia mundial, los Estados Unidos, frente a un enemigo pequeño, experimentado en una guerra centenaria contra franceses y norteamericanos. Bueno, y en los Estados Unidos, Watergate, ni más ni menos. Aunque Nixon renunció en el 74, el escándalo de espionaje se hizo público en el 73.

Fue también 1973 el año de la primera gran crisis del petróleo, propiciada por la OPEP, que logró imponer un embargo petrolero a los países occidentales consumidores. Liderada por Arabia Saudita, los países productores redujeron la oferta petrolera y generaron recesión e inflación sin antecedentes. La época dorada del crecimiento de los estados de bienestar se frenó de repente. Los tipos famosos del petróleo eran el Sha de Persia, derrocado por los ayatolas seis años después, el libio Kadhaffi y también Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela que, sin pertenecer a la OPEP, fue beneficiaria del embargo. Los colombianos emigraban a Venezuela con el fin de trabajar y ahorrar bolívares, una de las más poderosas monedas de América Latina en un país, de lejos, más avanzado que el nuestro.

1973 fue también el año de la guerra del Yom Kippur, inmediatamente anterior a la crisis del petróleo, que pretendía ser un ataque sorpresa emprendido por Egipto y Siria contra Israel, que logró repeler los ataques y retener el control territorial alcanzado desde la Guerra de los Seis Días del 67.

Los líderes mundiales en el 73, además del renunciante Nixon, eran tipos de la talla de Mao, ni más ni menos que Willy Brandt, Brezhnev, Pompidou, Indira Gandhi, posteriormente asesinada.

Suena un poco a añoranza: pienso que años como el 73 fueron una oportunidad para muchos de los jóvenes colombianos de entonces que los jóvenes de hoy no han tenido.

Más allá de la política, Vietnam, Nixon, crisis petrolera, Chile, lo que se vivía en Colombia, en varios niveles, fue muy intenso.

Pink Floyd se apuntaba en 1973 un hito con “The Dark Side of The Moon”, los Rolling Stones compusieron Angie, Queen y Aerosmith lanzaban sus primeros álbumes de estrellato y lo que se bailaba en Colombia era salsa de los héroes Héctor Lavoe, Rubén Blades, Willy Colón, aunque también era el momento de los Hispanos, Los Graduados, Alci Acosta, Pastor López...

Algunos hitos: Recuerdo el Festival de Teatro en Manizales, en agosto del 73, algo que no se ha vuelto a ver. Nadie creería hoy que entre 2 y el 12 de agosto hubo en “festival oficial” con grupos de primer nivel de España (recuerdo La Cuadra de Sevilla y Tábano, de Madrid), Brasil, México, Venezuela, Colombia (obvio, La Candelaria, el TPB, el TEC de Cali…), Polonia, Uganda… También hubo una Muestra Paralela de Teatro, respuesta a lo que los grupos allí representados consideraban el “festival burgués”… Decenas de presentaciones diarias en la capital caldense, entre el teatro oficial y el de la muestra, con réplica posterior en Bogotá en el Jorge Eliécer Gaitán, ad portas del golpe en Chile.

La globalidad es cuento viejo. El 73 fue el año de El Exorcista y también de Papillón, con Steve MacQueen, de Serpico con Al pacino, ya famoso por El Padrino, que podían verse en Bogotá en los inmensos teatros Palermo, Teusaquillo, Scala… Diane Keaton, Faye Dunaway, Sally Field, actrices jóvenes y famosas. La televisión olombiana era en blanco y negro y memorable era Yo y Tú, así como series como Bonanza.

La Vuelta a Colombia era, aún, épica y no un evento de quinta como es hoy. Rafael Antonio Niño estaba en plenitud de su carrera, Cochise Rodríguez seguía cosechando triunfos. Era la época de Willington Ortiz, de Kid Pambelé y de los atletas Álvaro Mejía y Víctor Mora.

El Frente Nacional seguía su marcha en 1973 y era imposible, a diferencia de lo que ocurre hoy y no se valora lo suficiente, ser elegido para el Congreso o para presidente si no se pertenecía a alguno de los dos partidos, el liberal o el conservador. Gobernadores y alcaldes no eran elegidos por el voto popular, como hoy sí ocurre. La guerrilla más conocida entonces era el ELN que en octubre de 1973 recibió un duro golpe en la Operación Anorí, anunciado como el desmantelamiento de la misma. Cincuenta años más tarde, obsoleta e impopular, sigue viva.

Época interesante la de 1973.