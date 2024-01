Yesenia Valencia, la actriz de Rigo que le plantó cara a la violencia para ser una exitosa empresaria

.Publicidad.

En la novela de Rigo hay actores únicos y muy destacables, por no decir todos. Algunos no solo han perseguido su sueño de ser actores, pues han ido por mucho más. Recientemente vimos como Mauricio Mejía decidió ir más allá de su campo de acción y lanzar un negocio en Medellín. Sin embargo, él no es el único del elenco con un proyecto, también está Ana María Estupiñán con su marca de ropa. Pero si hay un personaje que ha logrado destacar como empresaria, ese es Yesenia Valencia. La actriz paisa da vida a la mamá de Michelle Durango en la novela, pero fuera de esto, es toda una empresaria.

Si bien una de sus facetas más conocidas es la de actriz, la mujer ha sobresalido con los negocios. Además de ser la fundadora de un importante festival de cine en el país, también tiene un negocio familiar. Sin duda alguna, la actriz de la novela de Rigo, ha ido más allá y ha materializado sus sueños como pocos. Claro que para lograr esto, tuvo que enfrentarse a obstáculos y un sin fin de situaciones. Incluso, su niñez no fue sencilla, aún así ha logrado llegar hasta donde está y destacar.

La infancia de Yesenia Valencia en la Comuna 13 de Medellín

Nació en Medellín y llegó con tan solo 5 años a la popular Comuna 13 en Medellín. Su papá es un panadero que se ganó el corazón de su mamá, ambos bien paisas. Decidieron casarse cuando Yesenia ya venía en camino, aunque por la presión de aquella época Emilse quisó retrasar el parto. Esta decisión casi hace que la actriz muriera en la barriga de su mamá; incluso tuvieron que hacerle un proceso de resucitación. Debido a la necesidad, el papá de la paisa tuvo que salir en busca de trabajo y gracias a esto, lograron reubicarse en otro punto de la comuna.

La infancia de Yesenia no fue nada sencilla, vivió en carne propia la pobreza y violencia de Medellín de aquellos años. La salvación fueron su madre, quien los cuidaba con mucho celo y los protegía lo más que pudiera. Además del colegio, les asignaba todas las actividades posibles con tal de que no se involucraran en este difícil mundo. Entonces, el arte se convirtió en la respuesta perfecta para dejar todo esto atrás. La danza, la actuación y más, le ayudaron a salir adelante. Estudió en la EPA (Escuela Popular de Arte) y lo que aprendía lo iba a enseñar a la Comuna 13. Yesenia Valencia le dio otra salida a los jóvenes de allí.

Sin embargo, la violencia hizo que la actriz de la novela de Rigo tomará una decisión que cambiaría su vida. Dejar Medellín atrás para continuar con su vida en Bogotá. En la capital presentó un gran casting y su talento le permitió ganar, un nuevo episodio empezaba en su vida. Si bien no fue nada fácil al inicio, tuvo la oportunidad de estudiar actuación en la capital. Entonces se abrieron las puertas y llegó su primer papel, aunque era una extra, por algo se empieza, dicen por ahí. Poco a poco fue obteniendo nuevos papeles y ganando mayor reconocimiento. Tanto trabajo, dolor y esfuerzo estaba dando sus frutos.

Smartfilms, el festival de cine que creó la actriz de la novela de Rigo

Pero su labor no quedaría solo en la actuación. Además de brillar en la televisión decidió darse a la tarea de crear un festival único. Uno del que incluso ya tiene su propiedad intelectual y que es muy solicitado a nivel mundial. Estamos hablando de Smartfilms, el cual arrancó en el 2015. Esta fue una idea que ha logrado un gran acogimiento y reconocimiento. Sin duda alguna, un proyecto que ha logrado abrirle las puertas a muchos que no tenían voz. Claro que no fue nada fácil, tenían todo en contra, pero aún así cumplieron su propósito.

Han logrado crecer tanto que son los representantes de Stargate en Colombia. Esta empresa es la encargada de hacer grandes producciones como Rápido y furioso y mucho más. Incluso han logrado crear series al estilo Hollywood y hasta una película. Y es que, además de Smartfilms, Yesenia Valencia tiene junto a su hermano, una empresa llamada Valencia FX. Esta está dedicada a los efectos visuales y lo hacen de maravilla. Ambos proyectos han logrado salir adelante y han impactado a nivel internacional. Como si fuera poco, la mujer está también vinculada con la fundación Amados.

Hoy en día, además de cumplir con sus labores como empresaria, brilla en la novela de Rigo. Muchos se emocionan al verla como la mamá de Michelle Durango. Ciertamente, una mujer de admirar que salió adelante y supero cada obstáculo que le presentó la vida. Uno de los grandes orgullos de su familia y del país en sí. Seguramente seguirá brillando con Smartfilms y los demás proyectos con los que cuenta.

