Mauricio Mejía, el actor de Rigo que durmió en un sótano antes de encarnar a Escobar y alcanzar el éxito

Pocos podrían imaginar que un día un obrero de Ecopetrol terminaría siendo uno de los grandes actores que le da vida a Pablo Escobar. E inesperadamente la historia sí existe y un claro ejemplo de esto es el colombiano Mauricio Mejía. Hoy en día es uno de los actores más reconocidos del país con una gran trayectoría y una hoja de vida abultada. Ha cautivado a muchos con su talento, el cual ha usado para darle vida en múltiples ocasiones a Escobar. Sin embargo, ha hecho más papeles y en todos, ha sabido sobresalir. Pero en sus inicios las cosas no fueron tan sencillas. Tuvo que trabajar para estar en dónde hoy está.

Actualmente hace parte de la novela de Rigo, cumpliendo con un papel muy importante. Y seguramente lo seguiremos viendo en la televisión brillando con múltiples papeles. Pero además de su trabajo como actor, decidió incursionar y convertirse en todo un emprendedor. Pero antes de llegar hasta ese punto, debemos ver la historia completa de Mauricio Mejía.

La infancia y juventud de Mauricio Mejía

Aunque es oriundo de Medellín y aún tiene un acento paisa muy marcado, viajó cuando pequeño a Barrancabermeja. Allí, en Santander se estableció con su tía debido a que con ella, tenía mejores oportunidades educativas. Fue ella la que le tendió la mano para poder irse a vivir por un tiempo. Aún así, él recuerda con mucho cariño el amor que recibía por parte de sus padres, pero por cosas de la vida terminaron allá. Esta mujer le heredó gran parte de su personalidad a él, le enseñó bastantes cosas básicas de la vida. Con ella aprendió a ser un hombre que además de brillar fuera de casa, lo hacía dentro, aseando, cocinando y mucho más.

Allá en Barranca tuvo algunas de sus primeras labores. Se desempeñó como caddie de tenis y fue muy bueno en esto. Además de esto, también fue caddie de golf y aprendió también algo de este deporte. Pero su vida tuvo varios cambios, no solo se estableció en Santander, pues en algún momento retornó a Medellín. Sin embargo, de su ciudad viajó a Barranquilla y estando en la Arenosa, fue donde surgió su pasión por la actuación. Allí tuvo la oportunidad de ver una clase de actuación, con lo que se sintió muy identificado. Entonces surgió ese amor y ese deseo por llegar un día a ser un actor.

Mauricio Mejía en su labor antes de ser actor

Y tenía talento, por lo menos para imitar a las personas, algo que le sería muy útil después para su carrera. Pero entrar en este mundo de la actuación no fue nada fácil para él. Antes de llegar a este punto, se desenvolvió como obrero número 1 en Ecopetrol. Pero entonces, el conflicto de Barrancabermeja hizo que Mauricio Mejía tomara la decisión de dejar Santander y viajar a Bogotá. Esta vez sí iba a ir detrás de su sueño para poder ser ese actor que un día había soñado en Barranquilla cuando tenía unos 15 años.

El viaje a Bogotá para poder convertirse en actor

Las puertas se le abrieron para viajar a Tocancipá a trabajar con la empresa con la que estaba en Barranca. Allá la cosa era diferente, pero inesperadamente se convirtió en la puerta para poder llegar a Bogotá y convertirse en actor. En ese entonces estaba tomando algunos talleres en el Teatro Libre de la capital. Finalmente decide venir a Bogotá y le ofrecieron un cuarto de servicio para vivir y él en busca de cumplir su sueño, dijo que sí. Se dedicó a hacer de todo en Bogotá para poder sobrevivir desde chofer hasta periodista, todo lo que se le atravesara al frente.

Tanto empeño y trabajo por fin dieron sus frutos y poco a poco al paisa se le fueron dando oportunidades. Su primer casting fue duro por los nervios, a pesar de todo esto logró el papel y tuvo algunas apariciones. Además, para él esto fue una escuela debido a la gran labor que significaba. Desde entonces el hombre hizo parte de producciones como: Juegos prohibidos, Sin tetas no hay paraíso, el cartel de los sapos, Chepe Fortuna, El man es Germán y muchos más. Y entonces llegó uno de los papeles que le cambió la vida en el año 2012, la que fue su primera vez como Pablo Escobar.

La veces en que Mauro Mejía le ha dado vida a Pablo Escobar

Aunque a muchos les molesta darle vida a este hombre, para el actor de la novela de Rigo no ha sido así. Incluso, se podría decir que es uno de los actores que más veces le ha dado vida a este personaje. La primera vez en que lo logró fue en el año 2012, donde le dio vida a un joven Pablo Escobar. Lo hizo en la popular producción Pablo Escobar: el patrón del mal. Pasaron los años y obtuvo una gran variedad de papeles, pero en el año 2014 repite. Nuevamente se convierte en un joven Pablo Escobar para La viuda negra. En el 2017 vuelve a darle vida a este personaje para la producción El Chapo.

En el 2019 lo hizo para El Barón y finalmente en el 2022 repite en Goles en contra. En cada uno ha logrado sobresalir y hacerlo de manera única. Además, no reniega de la oportunidad, todo lo contrario, es un hombre agradecido. Y es que, a lo largo de su carrera, Mauricio Mejía ha sido más que Pablo Escobar aunque brille con este personaje.

La novela de Rigo y su nuevo negocio

Pero el 2023 ha sido un año interesante para él. Hoy en día lo hemos visto dándole vida a Pedro Durango, el suegro de Rigo y la verdad es que no lo hace nada mal. Su personaje ha tenido una integración interesante en la producción a pesar de no ser un protagonista. Sin embargo, no solo ha brillado en la novela de Rigo. A esto hay que sumarle el negocio que abrió recientemente en Medellín dedicado a la venta de productos tecnológicos.

