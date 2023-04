Una visita a la exposición de Lydia Azout

.Publicidad.

Llegar a la galería de Alonso Garces sigue siendo una experiencia excepcional. La primera sala, a la izquierda a la entrada, ya anuncia lo que viene después, dos o tres obras que atraen la mirada y en el primer plano de la obra de Lydia Azout nos recibe con un abrazo de luz azul cálido. Enseguida viene el paso obligado por el pequeño almacén, donde los libros y muestras pequeñas y medianas de las obras reflejan algo de la gran colección de cuadros que tienen de grandes artistas colombianos del siglo XX y XXI.

Después de saludar a los presentes Lydia me guía por la escalera de entrada, que ahora no logro subir rauda sino lentamente. Al llegar al rellano del segundo piso me encuentro con el marco de la puerta de la gran sala y me sorprendo por la belleza y la magnificencia de las tres grandes obras que reflejan momentos distintos del nacimiento de la tierra nueva, en un metal plateado que por ahora se ve superpuesta a los colores más oscuros, teñidos de marrón, azul, verde, rosado y negro que señalan los golpes recibidos a lo largo del tiempo por las tierras viejas de las que salen progresivamente las tres tierras nuevas.

Al entrar en la sala, por sugerencia de Lydia, me volteo y veo la parte de atrás de las tierras, donde el nacimiento de la tierra nueva se hace más clara entre la primera y la tercer. Son estructuras compactas, redondas, ligadas y contrastadas. que están a punto de desprenderse del todo, pero una punta de la tierra nueva sigue dentro de la tierra vieja. Pienso inmediatamente en una metáfora del nacimiento y veo en la tierra vieja, la madre tierra que ha sido golpeada y maltratada dando a luz una tierra nueva, brillante, , absolutamente plena, que como dice la misma Lydia: es “metamorfosis de tierra oscura en tierra nueva luminosa, consciente. La imagen me emociona. Como mujeres vivimos el nacimiento de los hijos, pero no lo vimos.

De repente entra el curador Alonso Garcés y después de abrazarnos cariñosamente, como siempre, lo felicito por la exposición de la obra de Lydia en esta maravillosa sala. En esta exposición, la obra llena el espacio y sugiere que viene el desprendimiento final. Al fondo a la izquierda se ven las mismas obras, pero en un orden diferente y más pequeñas. Otra imagen de desprendimiento y aparición de las tierras nuevas luminosas que ascienden hacia el desprendimiento final, que no se da y pienso entonces en las ideas de Lydia sobre esta obra “donde las líneas que se proyectan desde la parte central hacia fuera simbolizan las fuerzas del cosmos. Esas fuerzas que mantienen unidos los elementos (planetas, estrellas, lunas, soles) pero que a la vez les permiten el movimiento. Este movimiento está representado en la estructura de la obra. Las líneas que aparecen quietas se mueven en el momento en que rodeamos la escultura. Con esta pieza yo quería mostrar lo pequeños que somos en medio del universo infinito”. Pienso que la obra que acabo de ver y la sala misma donde quedaron ubicadas se relacionan dando la sensación de una inmensidad que nos hace sentir nuestra pequeñez en la existencia de la tierra y el universo, no visible pero presente en nosotros.

Salimos de ese lugar hacia la sala de enfrente, donde en las paredes a la izquierda están las fotos del movimiento de las olas del mar, imágenes llenas de movimiento y belleza. A la izquierda las paredes hacen la imagen compacta de un mar en tres paredes y en el suelo. Como ya lo había dicho Lydia: Agua... elemento principal de la tierra, movimiento, memoria, luz Ahí la mente comienza a jugar. Es la posibilidad de sentirse dentro del mar, sin mojarse y pudiendo respirar, como sucede solo en los sueños, cuya experiencia tuvimos en el útero de la madre, cuando veíamos, oíamos y respirábamos dentro del agua y nos movíamos al unísono con su lento caminar.

Finalmente viene el paso al salón donde proyectan el video elaborado por Camilo Georges sobre un mar en movimiento, cuya sombra y continuidad queda sugerida por un pequeño perfil de papel plateado. De nuevo el juego nos lleva a acostarnos cerca a ese mar en movimiento y mirarlo de abajo hacia arriba, para crear la sensación de estar de nuevo en medio del agua en movimiento, donde las piedras y las conchas del suelo y el agua del techo en movimiento, nos lleva casi a sentir el olor del mar, su frescura y calidez. En ese mar maravilloso, la presencia de unas plantas cercanas a la arena donde las olas terminan para regresar de nuevo al mar y darle espacio a nuevas olas que no dejan de existir, nos sugiere el movimiento que Lydia plasma en Tierra vieja y Tierra nueva. El movimiento eterno del mar y de la tierra siempre en transición que se siente por todos lados y nos contacta con nuestra pequeñez en medio de estas imágenes reales y metafóricas de la inmensidad en la que vivimos.

Nos despedimos y salimos de manera lenta de la Galería. Ese lugar que ahora es de Alonso Garcés, sugiere contantemente la presencia de su compañera en la aventura de exploración, exposición y divulgación del arte pictórico y escultórico colombiano que llevaron a cabo por muchos años juntos y que ahora Alonso continúa, sin olvidar la vitalidad y alegría de Azeneth. Azeneth Velásquez.

