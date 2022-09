Un tomador de pelo sin cabello. Entrevista a Daniel Samper Pizano

Por: Carolina Ochoa |

septiembre 02, 2022

Mientras las últimas generaciones crecieron viendo a un Daniel Samper Ospina, youtuber de 40, los millennials nos deleitamos con las sátiras en Postre de notas de la revista Carrusel, Dejémonos de vainas (Qué apropósito tuvo su remake este año y el rating no le dio ni por los tobillos a la original) y la novela tal vez más fracasada de la historia de la televisión colombiana llamada Leche, todo autoría o coautoría de Daniel Samper Pizano.

Periodista que en el tiempo de la prensa impresa y la televisión evolucionando al control remoto; le dio por escribir sobre cuanta cosa se pasaba por sus narices y se pasaban muchas; pues ha vivido o sobrevivido la Colombia de los ochenta, los noventa hasta la fecha está vigente.

Por su talento y ojo crítico para los temas en general, pero ahondando en los lagos tenebrosos de la política, dejó una huella en los de 30 para arriba, y es que este periodista cuenta con una extraordinaria carrera y legado; que conmueve a cualquier aspirante a comunicador.

¡Ojo! Y no digo que conmueve a periodistas; ya que en la actualidad estos son comunicadores, diseñadores, editores, organizador logísticos y demás; en este mundo de la sociedad del cansancio donde tondos estamos obligados a saber de todo, pero nos pagan un solo salario.

Incluso a Daniel le toco convertirse en influencer digital por medio del canal que comparte con su hijo y Daniel Coronell; quienes también cuentan con una amplia carrera y reconocimiento. ¿Será que el secreto del éxito está en llamarse Daniel?

Después de 20 años de intentos por entrevistarlo, esta no tan humilde servidora, tuvo la fortuna de disfrutar de su conversación y sus jocosas respuestas, en una interacción donde me prometió y sin pedírselo que no fallecerá este año, para podernos encontrar el próximo y actualizar la entrevista.

Mis amigos lectores, espero que disfruten tanto como yo este interviú, cortísimas pero contundentes respuestas:

¿Cuál cree que ha sido su mayor éxito?

En lo profesional, contribuir al desarrollo del periodismo investigativo. En lo personal, mis seis nietos.

¿Qué sueño tiene por cumplir?

Santa Fe, campeón del mundo.

¿Qué libro, artículo o columna hubiese preferido no publicar? Y ¿cuál de su autoría es su preferido?

Muchas columnas no merecían ver la luz. Pero la lista es larga y el tiempo corto. Mi libro favorito es Lecciones de histEria de Colombia.

¿Cree que Colombia es aporofóbica?

Porque es pobre. Y a veces el peor enemigo es el de la misma especie.

¿Cómo es para usted escribir en esta época políticamente incorrecta?

Como humorista, tengo tema abundante para tomar el pelo. Como amante de nuestra lengua española, es una tortura ver cómo acaban con ella los comités y oficinas artificiales.

¿Qué le cambiaría a nuestro país?

La cultura de violencia y picardía que nos invade.

¿Teniendo la posibilidad de cambiar los símbolos patrios, cuáles presentaría como propuesta?

Los cambiaría por lo que más tenemos y más debemos proteger: el agua. Dos océanos y varios de los ríos más caudalosos de América.

¿Percibe a Colombia con la reciente migración de nuestros vecinos venezolanos como un país xenofóbico?

Sin duda somos xenófobos. Desde nuestros orígenes tememos y perseguimos a los extranjeros. Ojalá aprendamos a ser solidarios con los venezolanos que han emigrado a Colombia.

En un caso hipotético de poder regresar el tiempo, ¿qué consejo le daría al Daniel Samper Pizano cuando tenía 19 años y publicó el primer artículo?

Que insistiera en ser futbolista.

De 1 a 10, ¿qué tan elevado considera que tiene el ego? Y ¿por qué tanto o por qué tan poco?

A veces 9, a veces 2. Nueve, si me comparo conciertos políticos. Y dos si me comparo con muchas personas estupendas que conozco.

¿Existe algún elefante blanco que se instalara a sus espaldas, en temas de periodismo?

No creo. Ya lo habrían señalado los que me critican y su acusación máxima sigue siendo la de llamarme calvo y guerrillero del Chicó, cosa que considero un honor.

¿Qué es lo más jarto de ser usted?

Que soy el hombre más sencillo y humilde de la Tierra.

Para los fieles seguidores de este hombre, disponible Locos lindos, su último libro, en el que escribe sobre hombres y mujeres que cambiaron la historia universal gracias a sus locuras.

En la misma clave narrativa de Breve historia de este puto mundo, Daniel Samper Pizano regresa con un libro apasionante.

En este libro he escogido como personajes a diez locos lindos que dejaron una impronta duradera. Más exactamente, a seis locos lindos y a cuatro locas lindas