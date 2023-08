A Petro no lo van a echar y menos la Comisión de Acusaciones, perderá gobernabilidad, pero aquí no se necesita para estar en la jefatura del Estado

VIDEO. Puntos de vista. El hijo del presidente Petro inició un proceso penal, la fiscalía empezó formulación de cargos y él decidió colaborar, No faltó sino que el juez lo cargara en hombros, que no le iba a dar domiciliaria, que le iba a declarar una libertad con restricciones, por ejemplo que no pudiera ir a la farmacia.

El país es una farsa desde siempre, acuérdese los líos de otros presidentes, de Samper, de Uribe. El país es un estado colapsado, hace décadas es un narcoestado, las instituciones no existen. Las instituciones de control y fiscalización

son organismos cómplices de la corrupción. Aquí es lo que hay que hacer es veedurías ciudadanas, profundizar la democracia, cambiar un conjunto de relaciones sociales. Pero de verdad.

Yo pienso que esto es un capítulo más de una farsa. A Petro no lo van a echar y menos la Comisión de Acusaciones del Congreso. Yo creo que pierde gobernabilidad -tampoco era que tuviera mucha - en Colombia no se necesita gobernabilidad para estar en la jefatura del Estado. Posiblemente él termina el mandato pero las reformas no van a funcionar y yo pronostico y el próximo gobierno puede ser de derecha salvo una sorpresa de algún grupo alternativo.

Petro no deja herencia política, el país está mal moral política y económicamente no tanto, aunque también hay serios tropiezos.Creo que esto ha sido una defraudación muy grande .para la expectativas del pueblo colombiano. Petro seguirá gobernando, los partidos tradicionales pueden hacer alianzas,es que a César Gaviria no le importan si no los puestos, el señor es lo más taimao que ha tenido el país, inexplicable que está todavía esté mandando al Partido Liberal porque es un partido que ya no existe. Del Conservador no hablemos que es peor que el Liberal Y eso por hablar de dos partidos tradicionales, pero el país está muy mal y el Estado está colapsado.

