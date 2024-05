Puedo equivocarme, pero a Petro no lo destituyen en este país hipercorrupto, donde lo que hay que hacer es trasformar el aparato de Justicia totalmente

VIDEO. Puntos de vista. La confrontación entre Petro y la oposición crece y Petro se pone cada vez más agresivo y asume un discurso un relato cada vez más de izquierda. El escándalo mayor fue el de esta semana con los dineros que se sustrajeron de la unidad de riesgo el señor Olmedo y el señor Sneyder.



Puedo equivocarme, pero digo lo siguiente: Petro no lo destituyen. Colombia es un país hipercorrupto, entonces, quién va a juzgar finalmente a Petro, pues la Comisión de Acusaciones, Cómo va a creer uno que esos congresistas van a decir que hay que juzgar a Petro. Eso no va a pasar. El aparato judicial está totalmente derrumbado Aquí no va a pasar, porque el que tenga un cañonazo de un millón de dólares, ahí queda paralizado el magistrado.

Entonces eso hay que reformarlo, tiene que ser meritocrático. Cosas para hacer contra la corrupción si hay ,pero nadie las va a hacer porque todos se benefician de ellos.

El país es un sainete a veces hasta risa da. Pétro no se va a caer, este es país hiper corrupto y él va a seguir haciendo agitación y aumentando ese discurso. El problema más grave es qué clase social lo va a enfrentar. La clase Industrial tiene negocios con el estado y el aparato judicial es muy corrupto.

Entonces en ese orden de ideas hay que transformar el aparato de Justicia totalmente. Una reforma profunda y total del aparato judicial. No importa que un juez municipal llegue a magistrado de la Corte si sabe más que los otros y tiene una hoja de vida intachable. No más carreta de que vamos a combatir la corrupción, porque no la van a combatir. Hay que reformar el estado colombiano y hacerlo apto para que los que cometan delitos los paguen.

