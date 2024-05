Este es el disco con el que Doctor Krápula frenó una hidroeléctrica china en la Sierra Nevada

.Publicidad.

Doctor Krápula, la agrupación bogotana que próximamente celebrará sus 25 años de trayectoria en el Capital Fest, comenzó como muchas agrupaciones de rock colombiano: más impulsadas por sueños que por experiencia, grabando con lo que tenían a su alcance, y componiendo letras adolescentes.

Al menos, así fue durante los primeros años de la banda; hasta que en 2005 lanzaron su tercer álbum Bombea, su primer disco hecho con todos los fierros. No porque en los anteriores no hubiera mérito, sino porque en este proyecto se estaban dejando el cuerpo y el alma.

Por ejemplo, lo habían grabado en Audiovisión, que, en ese momento, para muchos músicos, era el mejor estudio del país y, además, con este compacto estaban demostrando que su talento como compositores había crecido notablemente.

Si bien en el disco anterior (Dele la wuelta al disco) ya había canciones como “La verdadera lucha”, que comenzaban a trazar ese camino que andarían en los próximos años; ahora nuevas composiciones como “Uy que vaina”, un lamento sobre la obsesión humana por el petróleo, demostraban que ya estaban listos para hacer denuncias mucho más profundas.

El disco Bombea, famoso por el megaéxito “El pibe de mi barrio”, también trataba problemáticas como la manipulación mediática (“Radio Mentira”), la desigualdad económica (“La fuerza del amor”) y hasta la importancia del uso del condón (“El paraguas”).

Con este álbum los músicos de Doctor Krápula definieron una marca. No sólo en el sentido comercial del término, sino porque a partir de este momento dejaron claro que eran una banda de rock con sentido social, letras de denuncia y un profundo sentido de la inclusión. Porque no sólo se enfocaban en los diferentes tipos de diversidad, sino en los niños como la semilla de los cambios del mañana.

“Bam”, “Activación”, “Espíritu del viento (Niño)”, “Somos”, “Atención”, “Democracy”, “Rock the Cashbah” (original de la banda inglesa de punk The Clash, pero con letra adaptada) o “El monstruo arrepentido” han sido sólo algunas de las muchas canciones donde ha quedado plasmada la verdadera esencia, de la verdadera lucha, del Doctor Krápula.

Proyecto Seywikia, la iniciativa que ayudó a frenar una hidroeléctrica china.

A medida que Doctor Krápula se fue conectando más con las problemáticas del país, principalmente las de los pueblos originarios, sus integrantes fueron entendiendo cada vez más los problemas de esa Colombia tan olvidada que rara vez es exaltada en los principales medios de comunicación.

El bajista David Jaramillo, segunda voz y también compositor, fue uno de los más preocupados por entender las realidades ancestrales. Así que primero se rodeó de indígenas de la región de Cundinamarca y luego, con ayuda de ellos y de un maestro de Guatemala, comenzó a conocer el Calendario Maya. A transitar “El camino del fuego”, en sus propias palabras.

Allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, los mamos –que son los guías espirituales de los pueblos Arhuaco y Kogui–, les contaron que una empresa china pretendía construir una hidroeléctrica en el río Guatapurí, un proyecto que amenazaba su tierra y que estaban intentando frenar desde hacía varios años. Por esa razón, entre Doctor Krápula, el maestro maya, los indígenas de la Sierra Nevada y los que inicialmente había conocido David Jaramillo en la región de Cundinamarca, se inventaron Proyecto Seykiwia (Semilla del Pensamiento).

“Una organización de arte intercultural por los derechos de la naturaleza, entre ellos los del agua y los derechos de los ancestros”, explica Jaramillo, ahora rebautizado artística y espiritualmente como David Kawooq.

Partieron de una idea tan bonita como ingenua, Doctor Krápula y otros artistas involucrados en la iniciativa pretendían grabar el disco Abre Sierra, que presentaron en 2006, y vender cada copia a 50.000 pesos; que pretendían usar para comprar una parte del terreno donde se pretendía construir la hidroeléctrica china. En resumen, necesitaban mucha plata.

Pero aunque nunca pudieron adquirir el terreno, lo que sí lograron –a punta de discos y donaciones de terceros–, fue levantar un templo arhuaco en el área que sirvió para el mismo fin; que hizo que varias ONG y otras entidades internacionales se involucraran para que los chinos no pudieran construir la represa.

Desde entonces, muchos de los interesados en la megaobra han intentado revivirla, pero cada vez se les ha hecho más difícil. Además, el disco tuvo incidencias políticas en Bogotá y fue clave para impulsar el decreto 064 de 2012, que garantiza el mínimo vital de agua (51 millones de metros cúbicos al año) en la ciudad, para los usuarios residenciales de Estratos 1 y 2.

Cinco años más tarde repitieron la hazaña con un disco por el Amazonas y esta vez lo hicieron en compañía de una fundación llamada Terra Nova, que no sólo fue la encargada de gestionar los recursos económicos, sino también de hacer los contactos con los pueblos originarios de esta región selvática.

Así fue el disco Abre Sierra, en el que participaron varias estrellas de la música colombiana

Carlos Vives y Juanes estuvieron entre los primeros interesados en participar del proyecto, pero por imprevistos de último momento no pudieron grabar sus partes, aunque sí quedaron muy pendientes y colaboraron con integrantes de Doctor Krápula más adelante.

Por ejemplo, Juanes hizo guitarras en la canción “Amanece” del disco Viva El Planeta de Doctor Krápula y Carlos Vives grabó “El canto del colibrí”, para el proyecto solista de David. Esta canción hace parte de Derechos de la naturaleza, que será el álbum que completará la trilogía que comenzó con Abre Sierra y Ama-zonas.

Como Abre Sierra se grabó en Audiovisión, en el momento de su creación, artistas como Andrés Cepeda y Jorge Celedón también se animaron a participar. Así nació “Todos a tierra”, una de las composiciones más importantes de Proyecto Seykiwia y la que el colectivo eligió como sencillo de difusión, aunque sus creadores nunca hayan tenido pretensión de sonar en radios comerciales.

En esa canción, además de los coros indígenas, Doctor Krápula, Andrés Cepeda y Jorge Celedón; participaron integrantes de la banda de reggae Nawal y Andrea Echeverri de Aterciopelados.

“A ti aire, a ti sol, a ti agua; todos a tierra, para que nazca la paz; a ti aire, a ti sol, a ti agua; hijos del Sumapaz”, cantaron todos al unísono en el estribillo de la canción. Andrés Cepeda también acompañó a David Kawooq en otra de las canciones de este trabajo, que se llama “A ti”.

El disco, compuesto por 20 temas, tenía la participación de otros artistas como Fonseca (“Limpio camino”), Cabas (“Je Zaku”), Los Gaiteros de San Jacinto (“Cuando teje el indio”), Jorge Velosa (“Espíritu multicolor”), Goyo (“Justicia”), “Manu Chao” (“Seynekun”). Así como también la colaboración de una agrupación indígena llamada Walka, que entonces era muy cercana a Doctor Krápula y la colaboración de una líder indígena y exconcejal de Bogotá llamada Ati Quigua”, quien estuvo encargada de grabar varios coros.

David también resalta su importancia como gestora del proyecto y que, cuando la conocieron, los integrantes de Doctor Krápula le ofrecieron sus shows como plataforma para sus discursos. Una característica que cada vez se volvió más frecuente en conciertos de la banda y que también abrió espacios para otros integrantes de comunidades ancestrales.

Además, Ati Quigua, una reconocida vocera indígena que entonces también era concejal, fue productora ejecutiva de Abre Sierra y aportó económicamente para la realización del proyecto; así como también ayudó en los acercamientos entre la banda y las comunidades. Vale la pena remarcar que cuando David habla del disco, exalta los nombres de cada uno los líderes indígenas (que serían muchos para citar en esta nota) y dolientes que se identificaron con la noble causa.

La historia de Abre Sierra va con puya –autorizada para difusión– incluida. Cuenta David Jaramillo, que Residente (ex integrante de Calle 13) también se enteró del proyecto, pero que en vez de apoyarlo habría preferido irse sólo a hacer su documental Sin Mapa, probablemente para no compartir los créditos.

La celebración de los 25 años de Doctor Krápula en el Capital Fest

En las próximas horas, Doctor Krápula será la banda encargada de cerrar el Capital Fest, un concierto organizado en el Movistar Arena que reunirá agrupaciones bogotanas o que están fuertemente relacionadas con Bogotá. La Derecha, The Mills, Superlitio, Los De Adentro, La Doble A y Los Rolling Ruanas, los acompañarán en la velada.

El 17 de mayo Doctor Krápula celebrará sus 25 años de trayectoria en el Movistar Arena de Bogotá.

Doctor Krápula se ha pasado los últimos diez o quince años girando por el mundo y actualmente la banda está radicada en Europa, aunque siempre muy pendiente de la realidad colombiana. Por ejemplo, hicieron la cortina musical de Matarife, ganadora de dos premios India Catalina y una de las series de denuncia más populares de los últimos años.

La lista de temas del concierto será un misterio, porque a lo largo de su historia le han cantado a la tierra, al agua, al aire, a los niños, a la política (más bien en contra de); así como a un sinfín de temas más.

Tienen más de 10 discos y varias canciones con referentes internacionales de peso como Rubén Albarrán de Café Tacvba, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago de Aterciopelados, Manu Chao, Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, Gustavo Cordera, Los Toreros Muertos, Andrés Cepeda, Juanes y muchos más.

Y aun así, muchos de los presentes no alcanzarán a dimensionar lo gigantes que son, no sólo para el rock colombiano, sino para una parte de la historia del país; porque Doctor Krápula es quizás la banda colombiana que mejor ha entendido que es imposible cambiar el entorno si no comenzamos cambiando nosotros... y trabaja desde hace 25 años para demostrarlo.

También fue hace 25 años que un estadounidense de ascendencia mexicana, Zach De La Rocha de Rage Against The Machine, cantó una frase que podría ayudar a ejemplificar lo que aparentemente Doctor Krápula entiende sobre la, ahora tan polémica y debatida, palabra 'cambio'. Una iniciativa que "tiene que comenzar en alguna parte, tiene que comenzar de alguna manera".

¿Qué mejor lugar que aquí y qué mejor momento que ahora?, también se pregunta el líder de esa agrupación.