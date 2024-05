Repetto y Arango pasaron la escoba por Nacional y cuatro jugadores no van más en el equipo

El cuerpo técnico y las directivas revelaron los futbolistas que no son prioridad y que, seguramente, no estén en la plantilla para el segundo semestre

En medio de la celebración de sus 77 años y recibiendo en su sede estrellas de la música y del fútbol como Maluma, Blessd o Ronaldinho, Nacional se prepara para lo que será el segundo semestre de la Liga BetPlay y, como es usual, así como van a haber contrataciones, también van a haber salidas. El primer semestre dejó al descubierto el bajo nivel de algunos jugadores y, por esa razón, tanto Pablo Repetto como Sebastián Arango ya decidieron cuáles futbolistas están en lista para ser las posibles bajas de Atlético Nacional y al menos 4 serán los que dejen de vestir la casaca verdolaga.

Eric Ramírez fue la primera baja de Atlético Nacional confirmada "Me quedo con todo lo bonito que significó para mí estar en el equipo" escribió en sus redes como despedida. Foto: nacionaloficial

Los jugadores que pintan para ser la próximas bajas de Atlético Nacional

Según lo reveló Pipe Sierra a través de su cuenta de X, personas cercanas a Atlético Nacional le confirmaron que, desde las directivas y el cuerpo técnico, 4 son los jugadores que no son prioridad. Así las cosas, en este momento están en negociaciones con cada uno de ellos para que no continúen en el club o, de seguir siendo parte, ajustar los temas contractuales. Los futbolistas que están a puertas de ser las próximas salidas de Atlético Nacional son Bernardo Espinosa, Agustín Álvarez Wallace, Sergio Mosquera y Edwin Torres, quienes no tuvieron un buen nivel en el Apertura 2024.

Por ejemplo, el defensa colombo-español apenas jugó 9 partidos de los 19 que se disputaron en la Liga BetPlay, sumando 64 minutos de juego en promedio. Álvarez Wallace tuvo presencia en 19 compromisos, pero saliendo desde la banca. Mosquera jugó 7 compromisos, 6 de ellos como titular. Y, finalmente, Edwin Torres disputó 11 encuentros, pero sumó apenas 37 minutos de juego en promedio.

Aun así, Pipe Sierra aseguró que, aunque el cuerpo técnico ya avisó que estos jugadores no están entre sus prioridades, no significa que vayan a ser bajas de Atlético Nacional. Antes de eso, Sebastián Arango, presidente del club, tiene que acordar con ellos los términos de la finalización del contrato, pues, en el caso de los 4 jugadores, todos tienen una cláusula de rescisión, lo que significa que hay que pagarles para que se vayan.

🚨 #AtléticoNacional le informó a:



🟢 Bernardo Espinosa (34)

⚪️ Agustín Álvarez Wallace (23)

🟢 Sergio Mosquera (30)

⚪️ Edwin Torres (26)



que no serán prioridad para el cuerpo técnico y podrían irse



👀 El problema es que rescindir sus contratos es un alto costo económico. Con… pic.twitter.com/HIALzsQEM3 — Pipe Sierra (@PSierraR) May 16, 2024

