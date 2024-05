"El arte es un camino complejo pero muy gratificante..."

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

mayo 17, 2024

Cuando uno observa sus pinturas tiene la sensación de que de un momento a otro alguna de las aves que están en sus cuadros puede alzar el vuelo.

Es que el autor de estos cuadros es perfeccionista. Es un creador que no tiene prisas y que como el otro pintor famoso asegura que «terminará el cuadro, cuando lo termine». Se llama Fernando Calle y trabaja con el convencimiento de que a pesar de lo difícil de ser artista es una labor que ama.

Su arte puede apreciarse en algunos murales del Zoológico de Cali, o en otros espacios de la ciudad, pero los domingos usted puede encontrarlo en el Parque El Peñón, lugar en donde junto a otros artistas exhibe su trabajo.

Me llamó la atención un cuadro de un gato que dormitaba, ese si «a pierna suelta». Me acerqué para observar la pintura. A su lado un perro dormilón parecía que soñara la felicidad.

Me gustó lo que vi. Me llamó la atención la limpieza de los trazos, la naturalidad de los colores y la perfección de lo que observaba.

Le pedí tiempo para que charláramos sobre su oficio y de esa charla les comparto sus palabras, su sentir, su mirada al arte. Al principio parecía que se preguntaba ¿Y este de donde salió? Pero con el paso de los minutos su contar fue fluido.

Le dije que no había notado antes su presencia pues soy asiduo de ese espacio de la ciudad de Cali.

Hace algunos años que no venía, pero desde hace un mes regresé a este lugar que es tan importante para el arte en la ciudad.

Le pregunto por su encuentro con el arte. Quería saber ¿quién conquistó a quién?

Creo que nos enamoramos juntos. Desde niño me encanto dibujar y observo mucho la naturaleza, que me atrae de manera especial. Fue una conexión desde ambos lados.

Le indago por la academia, por los estudios realizados para lograr lo que hoy es.

—No tengo academia —dice —soy autodidacta.

¿Y cómo se inicio en la pintura?

Era muy joven. Dice Fernando Calle. En casa monté un pequeño taller y me puse a hacer avisos. Hacía de todo y de esa manera fui encontrando el camino y luego me dediqué a la pintura artística.

¿Cuál es la temática que le gusta trabajar?

La naturaleza. Me encanta todo lo que genera en el ser humano, todo lo que nos da, lo importante que es para los seres humanos.

¿Y qué es lo mejor de ser pintor?

Ríe como si pensara «ah, si supiera…»

La vida —responde. Es tranquila, es bella, hay mucha gratitud. Se siente mucho; es un viaje interior.

¿Qué dice la gente de sus cuadros?

Les gusta, los aceptan, los admiran, les impacta, y eso para mí es muy placentero.

¿Si aprecia la gente el arte?

No es tan fácil. Creo que nos falta formación para apreciarlo. Falta mucha educación para que la gente sepa el valor de un artista y de su trabajo. Ojala y pudieran analizar qué genera el arte en sus vidas, pues el arte es un regalo. Es también un alimento espiritual. Tú tienes un cuadro y es como una especie de satisfacción personal. La gente arrima, le gusta el cuadro pero cuando se llega al precio la gente recatea, por lo mismo que no saben valorar la pintura que quieren adquirir y todo el trabajo del artista que hay detrás de una obra.

¿Qué quiere a futuro como pintor?

Ser más libre. Pintar lo que yo quiera así se venda o no y, sobre todo, tener mucho tiempo para pintar.

Por ahora pinto para la sobrevivencia, pinto porque yo vivo de mi arte.

¿Y qué se siente tener que pintar para cumplir con lo cotidiano?

Mucha gratitud. Ahora el internet y el mundo de las redes sociales nos permiten entrar en muchos espacios a la vez y mostrar nuestro trabajo en toda parte.

A propósito. ¿Qué piensa de la Inteligencia Artificial, ya que son muchos los creadores en las diferentes expresiones del arte que están asustados o al menos prevenidos ya que aseguran que la IA puede llegar a reemplazar a los artistas?

Pienso que es un boom, que si da un poco de temor, pero estoy seguro que jamás va a reemplazar a los humanos en la creatividad ni va a ir más allá de lo que el hombre le permita. Pienso que siempre tendremos vigencia los artistas.

¿Fuera de la naturaleza cuales otras son las motivaciones para el arte que realiza?

El desnudo me gusta mucho.

¿La gente si adquiere desnudos?. ¿O hay muchos tabús respecto a tener un desnudo en su casa?

Hay gente que no tiene problemas con los desnudos. Hay un nicho bueno para los desnudos.

¿Cómo es el público que llega los domingos hasta el Parque El Peñón a ver la obra de los artistas?

Llega mucha en gente en plan familiar. Miran, preguntan, hablan con los artistas. Ojala viniera más gente y también que se le hiciera más publicidad a este espacio que es muy bello y que la gente valorara más el arte. Sería genial.

Considero que al ser un referente no solo para los turistas sino para los habitantes de Cali, debería tener más difusión, estar incluido en las rutas turísticas de la ciudad como centro de cultura y arte. Que se le informe a la gente que aquí en el Parque El peñón los domingos hay artista y artesanos exhibiendo su trabajo, hay música y un ambiente muy agradable.

¿Qué es para usted el arte?

Es vida, es emoción, es parte de la esencia humana.

Un artista al que no quisiera parecerse

No, no —no lo tengo —dice mientras ríe.

¿Un artista que admire o que le guste?

Caballero me gusta. Los europeos de la edad media me encantan. Miguel Ángel, Rembrandt y muchos otros.

El ambiente cultural en Cali, ¿cómo lo ve? Muchos dicen que está muy apagado.

Es verdad. Esta muy apagado pues se le dio prioridad a la Salsa. Aquí se cree que el arte en Cali es Salsa. Yo no estoy de acuerdo porque en la ciudad hay muchas otras expresiones esperando espacios, oportunidades. No hay apoyo estatal, ni de las empresas.

¿Para qué pintar en este mundo tan desprovisto de afecto hacia la cultura en general?

Yo pinto para mí, no para afuera. No sé qué quiere la gente y no me involucro porque uno no controla nada. Pinto para mi deleite. El arte es un camino hermoso, complejo pero muy gratificante.