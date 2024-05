Petro y el desorden en la dirección del Estado

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Petro pretende, o al menos anunció, poner una queja ante las Naciones Unidas porque el Estado colombiano no quiere cumplir los acuerdos de paz. Particularmente, en materia de reforma agraria. Petro está supremamente mal asesorado. Por ejemplo, la ministra de Educación no cometió sino torpezas en la reunión del Consejo Superior y ahora pretende dejar sin validez el nombramiento del rector. Culpa de ella por su incompetencia absoluta o no sé qué instrucciones le daría el señor Petro. Segundo caso más grave. Petro constitucionalmente es jefe de gobierno y jefe de Estado, parece que el señor ministro de Justicia que es profesor del Externado ni siquiera le explicado qué ridículo va a hacer. El acuerdo de paz hay que cumplirlo, usted que es el jefe de gobierno lo implementa.

Me parece que no hablar de polarización como hablan esos politólogos. Polarización siempre hay en la política, lo que ocurre es que la economía va mal, está creciendo según el Dane el 0.7, vamos para una recesión. Los que más se afecta con una recesión es toda la industria, pero sobre todo la pequeña y la mediana industria.

Como hay tambores de golpe que están adelantando algunos sectores de ultraderecha, él cambia los discursos. Sin ninguna sustentación habló de Constituyente, ahora está hablando de referéndum. Ya cambio de tema, entonces no hay certeza en el manejo del Estado, eso es muy grave.

Yo creo que después del escándalo de la unidad de desastres del señor Olmedo y Sneyder es muy difícil que los congresistas enmermelados se atrevan a votar. Eso va a tomar un rumbo bastante complicado. La situación no es nada favorable al país, a la economía, y sus reformas parece que las atascó él mismo, sus funcionarios lo hicieron. El panorama no pinta nada bueno nubes oscuras se ciernen sobre el cielo de Colombia.