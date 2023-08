El gran proyecto de Laura Acuña fuera de la televisión que le deja buenas ganancias

.Publicidad.

Sin duda alguna Laura Acuña se ha convertido en una de las presentadoras más famosas de Colombia. Desde su paso por RCN, hasta el día de hoy, se ha labrado una carrera en la televisión del país. En la actualidad, hace parte del gran grupo de presentadoras con las que cuenta Caracol Televisión. En la actualidad, el canal de los Santo Domingo cuenta con los nombres más sonados en este contexto. Laura Acuña, Andrea Serna, Carolina Cruz, Catalina Gómez, son sólo algunos de estos nombres. Quizás, por esto mismo, la bumangués decidió expandir sus proyectos, más allá de la tv.

El proyecto de Laura Acuña lejos de la televisión

En la actualidad, Laura Acuña, es la presentadora al frente de La Voz. Su última aparición fue en La Voz Kids, sin embargo, no sé para qué programa vaya a volver. Con el gran número de presentadoras con las que cuenta Caracol Televisión, suelen rotarlas en sus diferentes programas. Por ello, ha pasado un tiempo desde que la bumangués no aparece en la televisión, como invitada siquiera. Sin embargo, esto no quiere decir que la importante presentadora se quede varada. Todo lo contrario, la mujer ha incursionado en otros negocios. El proyecto de Laura Acuña lejos de la televisión ha sido muy próspero.

Como varios actores colombianos, el proyecto de Laura Acuña lejos de la televisión, consiste en un espacio de entrevistas. Mejor conocida como La sala de Laura Acuña, esta iniciativa cuenta con varios seguidores en redes sociales. En YouTube, cuenta con más de 100 mil suscriptores, y en su Instagram, suma también más de 100 mil seguidores. Por el proyecto de Laura Acuña han pasado ya varios reconocidos famosos del país. Algunos de ellos han sido Margarita Ortega, Alejandra Azcárate, Diva Jessurum, Yeison Jiménez y muchos más. Además de las visualizaciones obtenidas, en algunos episodios suelen tener ciertos patrocinios.

La presentadora en Sábados Felices

Sin embargo, la bumangués no deja la televisión, pues siempre ha sido su gran campo de acción. Ahora hace parte del grupo de presentadores de Sábados Felices. La mujer es la encargada de presentar la sección 'El mejor de los mejores'. La mujer ha recibido bastantes halagos por parte de sus seguidores en redes sociales. Laura Acuña no pierde el toque con el trabajo que ha dominado por varios años.

